Ángel con Diabluras

Algo de alegría en medio de tanto dolor y trabajo por el terremoto llegó para Manuel Velasco Coello y es que el IMCO colocó a Chiapas entre los Estados “Con mayor transparencia en el país” con un índice de 98.3 por ciento de cumplimiento con la información presupuestal. Sin duda la noticia le provocó sonrisas a MAVECO y como no es un asunto que desprestigie muy pocos valoramos lo que también es bueno y por eso publicamos este logro de la administración del güero.

Vaya cambios y renuncias que vienen en los partidos políticos nacionales, unos se van porque les cerraron las puertas en sus institutos de origen, y otros porque recibieron ofrecimientos jugosos.

El próximo 7 de octubre vence el plazo para que quiénes quieran ser candidatos independientes renuncien a sus partidos y se inscriban ante el INE.

Ricardo Anaya, alias “El Cerillo” hizo bien su chamba ordenada dicen desde Los Pinos, hoy se debe estar carcajeando de risa pues logró que la mejor posicionada a la candidatura presidencial por el PAN, la señora Margarita Zavala anuncie su renuncia a su militancia azul porque sabe que mientras este el canalla no podrá ella estar en la boleta y la buscará por la vía Independiente.

Y con doña Margarita se van más de la mitad de los panistas y el queretano habrá sepultado la oportunidad de triunfo en las urnas de Acción Nacional el próximo año.

Desde un principio estuvo cantado que el Frente Amplio Ciudadano que impulsan los dirigentes del PAN, PRD Y MOVIMIENTO CIUDADANO ya tiene candidato a la Presidencia y se llama Ricardo Anaya porque el Doctor Miguel Ángel Mancera será propuesto como Fiscal Anticorrupción, Alejandra Barrales irá como candidata al Gobierno de la Ciudad de México, y Dante Delgado pondrá candidatos a gobernador en Jalisco, Chiapas y Yucatán.

Y así este grupo estará más que contento ¿o no pikus Saraín Osorio?

Lourdes Mendoza autora de la columna Con Estilo que se publica en el diario de circulación nacional Reforma asegura que MORENA va en busca de gallos del PRI para que brinquen al corral del PEJE y esos políticos contactados son del establo del mismísimo Manlio Fabio Beltrones.

Dice que los morenistas ya contactaron a Sami David David, Marco Bernal y Canek Vázquez, y la idea es llevarse al político sonorense, esa reunión se realizó en una oficina de la calle Rubén Darío en Polanco y la autora de la columna lanza la apuesta de que si no le creen que pidan los videos del C5 pues la conversación se realizó el 19 de septiembre justo a la hora del temblor. Los ahí reunidos evacuaron el inmueble y la cámara de seguridad cató el momento en que los invitados a la reunión salieron a la calle y ahí se podrá apreciar quién de MORENA los convocó.

Podría ser el hijo del PEJE, el mismo AMLO o vaya usted a saber quién, pero de que Andrés Manuel quiere demoler al PRI eso que ni que ya lo hizo con el PRD, ya hizo números y no le cuadran porque no tiene seguro el triunfo de ahí su necesidad de bajar a beber agua con los que ha dicho son la MAFIA del Poder, yo creo que al paso que va MORENA será la verdadera mafia siciliana.

José Antonio Aguilar Bodegas ya se va de la Secretaria del Campo y va en busca de la candidatura a la gubernatura por el PRI, O POR OTRO PARTIDO.

Si no hay equidad renunciará a su militancia tricolor y la buscará por otra vía, también se dice que Roberto Albores Gleasón tiene lista su renuncia al partidazo sino le conceden la candidatura ambos han sostenido acercamientos con el Frente Amplio y Josean hasta con MORENA.

El director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, nos confirmó que Enrique Peña Nieto llega a Villaflores, “Y viene el señor Presidente el viernes para entregar las tarjetas o monederos electrónicos para efecto que los propietarios empiecen la compra de materiales y francamente empecemos ya en esta siguiente etapa que como lo ha dicho el señor Presidente durará algunos meses y la ministración de recursos van a hacer en diferentes ministraciones la primera en octubre, la segunda en noviembre y la tercera en diciembre y la última en enero para que puedan ir aplicando ese recurso en la construcción de la vivienda”.

Por cierto, que una noticia interesante e importante es la orden que dio el Ejecutivo Federal para que la Procuraduría Federal del Consumidor esté atenta y multe a empresas de venta de materiales que quieran subir los costos de sus productos ante el inicio de la reconstrucción de viviendas.

De acuerdo con datos proporcionados por el director del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, no se permitirá que malos empresarios quieran hacer su agosto en plena tragedia.

Así que los grandes consorcios como MONAR, MATERIALES DEL VALLE, CERAMAT. BOSHITO, si pensaban hincarle el diente a los recursos para la reconstrucción incrementando el precio del cemento, varilla, calidra, clavos, alambre, mejor que desistan, pues “Tendrán una cita con la PROFECO, porque la instrucción del señor Presidente de la República para efecto de que la Profeco esté muy pendiente en el estado, y evitemos que el precio se nos vaya a crecer e incluso se va a procurar que el costo se mantenga y que vaya a la baja por el mayoreo de la compra de materiales de tal suerte que el damnificado, el afectado pueda adquirir un poco más de material del que se le asigna”.

La delegación de la SAGARPA en Chiapas en coordinación con la Secretaria del Campo han apoyado hasta ahora a 184 mil productores de maíz que cultivan un promedio de 260 mil hectáreas.

Cruz Alberto Uc Hernández delegado de Sagarpa en Chiapas dijo que a través del PIMAF se van a invertir más de 400 millones de pesos, y cada productor beneficiado recibe un vale de mil quinientos pesos por hectárea para canjear con el proveedor de su preferencia, “Con estos apoyos lo que se procura es que el productor tenga algunos insumos que dependiendo del momento en que se dé el apoyo puede ser desde semillas, fertilizantes de diferentes tipos granulados o fertilizantes líquidos, pesticidas en general para el manejo de plagas y enfermedades y por supuesto para control de malezas”.

Los cerca de 200 kilómetros de la carretera de cuota Ocozoautla-Las Choapas se mantienen en buen estado a pesar de las altas precipitaciones que se han registrado desde el inicio de la temporada de lluvias y huracanes informó Fernando Álvarez Larios.

El gerente de CAPUFE dijo que tienen contratadas a diversas empresas que se encargan de retirar lo más pronto posible lodo y piedra que caen a la carpeta asfáltica.

Además, el puente Chiapas y Abel Carreño tienen periódicamente una supervisión interior y exterior de sus estructuras.

La sociedad de Tuxtla pide la pronta captura de los delincuentes que privaron de la vida de un balazo a un conocido esposo y padre de familia.

Parias le dispararon a quemarropa cuando le robaron su camioneta, la víctima había ido a un Oxxo por un garrafón de agua. Pronta resignación a su familia.

Los sabuesos de la Fiscalía trabajan para dar con los malnacidos y castigarlos con todo el peso de la Ley, seguro estoy que los agentes de Raciel López y del Fiscal de la zona Metropolitana, darán resultados esperados con la captura de los hdsrptm.

