Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

Nadie daba crédito a lo ocurrido cuando un loco disparó desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay a cientos de personas que acudieron a un festival de música country.

La cifra de muertos hasta ayer eran 59 y más de 400 heridos de bala quién están internados muchos se encuentran delicados de salud, largas filas de voluntarios para donar sangre para los heridos.

Líderes mundiales como el Papa Francisco, Donald Trump, Vladimir Putin y el Presidente Peña condenaron está brutalidad hecha por un sujeto solitario de nombre Stephen Craig Paddog que tenía en su poder 18 armas largas, explosivos y otros dispositivos letales.

Informaron que el padre del autor de la masacre fue en los años 60’s un ladrón de bancos y el multihomicida era millonario dedicado a bienes raíces no se sabe si tenía problemas financieros o los motivos que lo llevó a realizar esta masacre.

El asesino fue encontrado muerto en la habitación de donde hizo los disparos unos dicen que se suicidó otros que fue abatido por la policía.

Este día el Presidente Enrique Peña Nieto estará nuevamente en Chiapas para dar seguimiento a las tareas de reconstrucción.

En esta ocasión llegará a Villaflores, Cintalapa o Jiquipilas y Enrique Peña Nieto estará acompañado por la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Agrario, Rosario Robles Berlanga; por el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava; por el director del ISSSTE, José Reyes Baeza, entre otros y será recibido por el Gobernador Manuel Velasco Coello y los presidentes de la frailesca como Luis Fernando Pereyra López.

En esa zona ya se han derribado las viviendas que resultaron con daños totales y se espera que empiece la entrega de monederos electrónicos a las jefas de familia, ellas son las que administraran la paguita no vayan a parar en las cantinas y piqueras los recursos antes de que puedan comprar material de construcción y puedan pagar la mano de obra para construir sus viviendas que estarán listas antes de la Navidad y Fin de Año.

Con la novedad de que Willy Ochoa Gallegos es el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y Eduardo Ramírez Aguilar, asumió la Junta de Coordinación Política.

Aunque todo iba bien hasta el viernes pasado cuando había quedado amarrado las posiciones, desde la madrugada del sábado y domingo se complicó porque el legislador más puntual de la Cámara se cruzó en el camino de Hugo Mauricio Pérez Anzueto y hubo una toma y daca.

A eso de las 21 horas del pasado sábado 30 de septiembre fueron llegando uno a uno los diputados para iniciar la sesión a las 22:30 horas, pero los minutos se hicieron largos y eternos.

Mariano Díaz Ochoa llegó más temprano y se mantuvo de pasillo en pasillo y en su despacho de la fracción parlamentaria del Partido Chiapas Unido con sus tres diputadas sostenía reuniones.

Eduardo Ramírez Aguilar es titular de la JUCOPO pero Mariano Díaz Ochoa tiene el control del dinero que se maneja en el Congreso.

Carlos Penagos Vargas llegó a visitar al legislador sancristobalense y también el Administrador del Congreso, incluso a los diputados y diputadas de las 7 fracciones les dijeron que Díaz Ochoa es el del recurso.

Pasaron los minutos y ya era domingo 1 de octubre cuando antes de las dos de la mañana Willy Ochoa hizo berrinche y se retiró del Palacio Legislativo por lo que se decidió posponer la sesión hasta las 13 horas y así uno a uno los diputados fueron dejando el inmueble del Congreso bajo una pertinaz llovizna.

A algunas diputadas les escuche decir cualquier otro priista menos a Willy que de por sí ni viene, pero la presión del centro fue tanta que no quedó más remedio que sacrificar al hombre de Roberto Albores y ceder la posición el ahijado de Manlio Fabio Beltrones y así después de las 15 horas fueron dándose las votaciones quedando conformadas las mesas directivas de los dos Órganos de Gobierno del Poder Legislativo.

Tanto Willy Ochoa como Eduardo Ramírez Aguilar permanecerán en sus puestos hasta el último día de enero, de ahí nuevamente habrá otra zacapela por la designación de sus relevos, aunque por estar tan cerca las elecciones muy pocos querrán ser los presidentes del Congreso y de la JUCOPO.

Por cierto, que el pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura aprobó por unanimidad la Iniciativa de decreto por el que se reforman el numeral 12 y se adicionan los numerales 13 y 14 del artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadanas del estado de Chiapas en materia de financiamiento público a partidos políticos, propuesta presentada por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar.

De esta forma se eliminó el financiamiento público, para que el recurso que se otorga a los partidos políticos sea destinado a los damnificados y a la reconstrucción de daños, por el sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, ocurrido el pasado 7 de septiembre.

Con dicha aprobación, se ratificó que para el periodo electoral 2018 los partidos políticos no recibirán ningún recurso público destinado para campañas políticas.

Eduardo Ramírez Aguilar, al presentar dicha iniciativa dijo que todos aquellos ciudadanos que aspiren a un cargo de elección popular lo hagan con sus propios recursos, de tal manera que los recursos de campaña sean destinados para la reconstrucción de todas esas viviendas perdidas a causa de este fenómeno natural.

La Mesa Directiva puso a consideración del pleno la Iniciativa de decreto por el que se autoriza al estado de Chiapas a contratar uno o varios financiamientos para ser destinados a sufragar contingencias generadas por fenómenos naturales que afecten el territorio del estado y sus municipios, presentada por el Gobernador del estado Manuel Velasco Coello, moción que fue aprobada por unanimidad de votos.

