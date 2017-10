Al son del texto

La diputada María Mayo Mendoza pidió durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, que se vigile y garantice la paridad de género durante proceso electoral 2018.

La legisladora subió a tribuna para manifestar su posicionamiento respecto a su propuesta, y solicitó al Congreso del Estado se pronuncie para hacer un respetuoso exhorto a los partidos políticos y a sus dirigencias en el Estado, incluyendo al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, para que en las próximas elecciones se vigile y garantice en todo momento la paridad de género.

Para la legisladora “Es importante insistir desde ahora, para que, en su momento, de acuerdo con el calendario electoral, se garanticen los mecanismos que nos permitan acceder a una representación política en términos de paridad de género, haciendo efectivo el derecho constitucional a la igualdad”.

No está de más, y aunque pareciera cosa simple, pero lo sucedido en 2015 advierte sobre la necesidad de insistir en que la paridad es ley, y que debe respetarse desde los partidos mismos.

No es mentir que la resultante de la aplicación de la paridad en ese año electoral estatal en que se renovaron alcaldías arrojó que las esposas de los munícipes fueran las candidatas y varias salieron electas.

De esta resultante quedó claro que hubo poder tras el trono; esposas a las órdenes de sus conyugues y desde luego, no son pocas las que están en la mira luego del llamado o advertencia que hizo el diputado Willy Ochoa en torno a las demoras en la cuenta pública por parte de no pocos alcaldes y alcaldesas, de lo contrario no se hubiera dado tal llamado.

Tenemos entonces que serán ellas las que rindan cuentas, no ellos que tras bambalinas decidieron.

¿Cómo remediar esto?

Para no pocas analistas del caso se da un gobierno conyugal en esos municipios dónde hubo de aplicar la paridad, que no fueron pocos, y que merecen especial análisis sino es que ya se midió en el legislativo, y de ahí que éste llamado de la legisladora Mayo Mendoza haya solicitó al Congreso del Estado se pronuncie para hacer un respetuoso exhorto a los partidos políticos y “a sus dirigencias en el Estado, incluyendo al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas”, tratando de evitar que en 2018 se repita lo que hoy seguramente sucede en no pocos ayuntamientos del estado.

