Al son del texto  

Sí que es nota el hecho de que 111 alcaldes del estado se mantengan en tiempo y forma en la entrega de su cuenta pública 2016, como lo señaló la diputada Patricia Conde, quien es la presidenta de la Comisión de Vigilancia, aun esté bastante avanzado el año 2017.

Esto quiere decir que 11 alcaldes son los que están rezagados en sus obligaciones contables ante el congreso del estado, y que desde luego debe tener nota el llamado Órgano de Fiscalización, que depende del congreso del estado, y que es la vía por la cual la entidad legislativa, emite sus denuncias para que éstos sujetos sean buscados por desfalcos en su caso.

No son pocos los alcaldes que esperan las fechas electorales para negociar su situación administrativa, en el entendido de que no habido recursos suficientes para que éstos puedan cumplir en lo mínimo sus planteamientos de campaña, pero ello no es argumento como se dice en el legislativo, se actúe con transparencia en torno a los recursos municipales.

Me queda claro que no es conveniente para el presidente de la mesa directiva Willy Ochoa, y menos para el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, “considerar” a los morosos en momentos en que Chiapas reclama mucha atención y desde luego, éste último, hizo lo necesario para que el recurso de los partidos políticos –unos 250 millones de pesos- se destinara en apoyo de la reconstrucción y damnificados, que no son pocos, y que desde luego, reclaman aun atención por lo menos durante cinco meses más.

No como censor pero si con voz para precisar, el legislativo tiene mucho que decir en torno al cómo se opere el desarrollo de la reconstrucción; sus legisladores, en especial los representantes de las zonas afectadas, tendrán que exponer lo que acontece como mera observación de peso, pues la tiene, para evitar lo que está sucediendo en Oaxaca con la duplicidad de los folios de las llamadas tarjetas con 120 mil pesos, algunas veces entregadas a propietarios no afectados, lo que puede dar una idea de la corrupción que acompaña la campaña de referencia, y que en el caso de Chiapas, consta, fue supervisada por el propio gobernador del estado, Manuel Velasco Coello.

Y es que no se vale, en serio, que se aproveche la desgracia, que se infle el cardex de casas afectadas en aras de beneficiar a ladrones.

Ojalá les dejen caer todo el peso de la ley, pues esta situación en la vecina entidad obligó a detener extraoficialmente, la entrega de dichas tarjetas.

Al Son que me toquen…

Mañana, en el hotel Holiday Inn, a las 17:00 horas, se llevará a cabo el Foro “Sufragio y Democracia” en el marco del Aniversario del Voto de la Mujer, por las ponentes Alejandra Soriano, ex diputada local, y subsecretaría de la secretaría general del CEN del PRD; la Diputada panista Fabiola Ricci Diestel, presidenta de la Comisión de Protección Civil, y la diputada Federal María Elena Orantes López, presidenta de la Comisión de Protección civil del Congreso de la Unión, y la moderadora será Alejandra Peralta Velasco.

