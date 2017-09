Rumbo político

Las lecciones del sismo

Los sismos del 7 y 19 de septiembre han marcado nuevas rutas en el quehacer social y político de nuestra nación y claro en nuestro estado de Chiapas, en donde el próximo año viviremos en un escenario político quizás fatal para los políticos, por los hechos que hoy vivimos con heroísmo pero que hay la posibilidad de que posiblemente estos se compliquen; por lo que la carrera en pos de la gubernatura estatal se puede complicar y no se tengan los resultados que muchos aspirantes esperan.

Los próximos meses tomando en cuenta que el proceso electoral estatal inicia el próximo 6 de Octubre se podrían tornar difíciles luego de que los movimientos políticos que ocurrían antes del sismo y que pasaron a enfriarse ya eran muy cuestionados, esto aún se ve y se respira y se nota cuando ninguno de los aspirantes y suspirantes a la gubernatura da paso alguno anunciando sus muy válidas ambiciones personales, prefiriendo guardar el silencio de los justos ante los lamentables hechos que vive nuestra entidad.

Los aspirantes arriaron banderas guardaron sus mejores discursos para otros tiempos, ninguno da la cara apoyando a los damnificados, de ellos como de la famosa Camelia la Texana; esa la de película de los Hermanos Almada; nunca más se supo nada; bueno al menos por el momento; no hablan, no opinan, no ven, no escuchan, prefieren la graciosa huida antes que la apasionada entrega; como ben decía el mejor cronista de la fiesta brava Don Pepe Alameda.

Se puede asegurar que luego de las sacudidas de la santa tierra ya nada será igual; que las revolcadas puestas a una sociedad consumista, apática y vale madrista, que estaba dormida y que está despertando por los sismos; esto nos obliga a todos los que aquí vivimos a hacer una asepsia general en nuestras vidas, misma que va desde el núcleo familiar, pasando por lo religioso, lo social y desde luego el político, esto lo tenemos que hacer por México, por Chiapas, por las futuras generaciones, y hasta por nosotros mismos.

Quizás estas generaciones no tengamos otra oportunidad para hacer de México un país digno; pero sobre todo un país y un estado de Chiapas de políticos honestos y comprometidos con toda la sociedad en su conjunto, dejando atrás intereses perversos que van en contra de la comunidad toda que hoy ha perdido la fe en la política.

México lo hemos dicho, no requiere una revolución como la de 1910 que dejo un millón de muertos y un país divido y enfrentado, y si requiere una evolución en todas sus estructuras entre ellas la de la política y es que me da la impresión que en Chiapas y en México a ningún político “le ha caído el veinte” ya que no alcanzan a leer lo que ha ocurrido con la sociedad desde hace tres semanas, cuando el sismo de 8.1 grados de magnitud le recordó a los políticos en manos de quien esta futuro de nuestro país y de nuestro estado, al tiempo, así las cosas.

PRI adelante en la entrega de recursos a afectados por el sismo.

Como ejemplo para todos los partidos políticos sin aspavientos ni reflectores el partido Revolucionario Institucional (PRI) en voz de su dirigente el cuasi chiapaneco Enrique Ochoa anuncio que su partido renuncio a los financiamientos del INE ya que estos serán usados para la reconstrucción de las zonas afectadas tras los sismos.

El líder nacional del tricolor formalizó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la renuncia a 258 millones de pesos del financiamiento para lo que resta de 2017, es decir, de las prerrogativas que le correspondían y que suman la cantidad aquí citada.

En ese tenor el senador chiapaneco Roberto Albores Gleason, señaló la urgencia por lograr que todos los partidos políticos renuncien de inmediato a su presupuesto 2017 y 2018, y se eliminen los senadores y diputados plurinominales, a nivel federal y local, para acumular una bolsa de casi 20 mil millones de pesos y se atienda la demanda de la sociedad y los damnificados ante la devastación, a la vez que los exhortó al ejercicio de presupuestos austeros. Así las cosas.

Realiza IEPC revisión y análisis de expedientes de aspirantes a consejeros municipales y distritales

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas, realizó la revisión y análisis de los listados y expedientes de las y los ciudadanos aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales, que funcionarán durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, verificando que cumplan con la documentación y requisitos establecidos en los lineamientos y la convocatoria respectivos.

La Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chávez, presidenta de la Comisión Permanente de Organización Electoral, señaló que se instalarán 121 consejos municipales y 24 consejos distritales, para designar consejeras y consejeros presidentes, consejeras y consejeros electorales, secretarias y secretarios técnicos, para las elecciones de gobernadora o gobernador, diputadas y diputados locales, así como miembros de los ayuntamientos en el Estado de Chiapas.

“Estos Órganos Desconcentrados, están facultados para preparar, organizar y calificar las elecciones en cada uno de los municipios y distritos, así mismo, tienen la obligación y la facultad de apoyar en todas las labores que son facultad del Instituto Nacional Electoral (INE), tales como la ubicación de casillas, capacitación a personal de las mesas directivas de casillas, el traslado y recolección de los bienes y materiales que se utilizan durante la Jornada Electoral”. Así las cosas.

Aclaran las cuentas en Obras Publicas.

Como es natural en los juegos perversos que se maquilan desde las redes sociales donde se da información muchas veces mal intencionada; prueba de ello es que hace unos días se dio a conocer tendenciosamente que la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) tenía ciertos malos manejos en un proceso de licitación de una obra, cuando hoy está en claro que los procesos de licitación y contratación de obra pública en Chiapas se ejecutan bajo los más altos estándares de transparencia. Esto para que no quede duda alguna.

Respecto a señalamientos por un posible proceso irregular en la contratación de obra en la modernización de la vía Ocozocoautla-Villaflores, los contratos 2015 se firmaron en administraciones pasadas, cuando la ahora SOPyC era denominada Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (Sinfrac).

En cualquier caso, el actual secretario, Jorge Alberto Betancourt Esponda, en un ánimo de abonar a la información pública expuso la documentación pertinente evidenciando además falsedades en las aseveraciones vertidas en redes sociales que aludían un presunto desvío de recurso superior a los 90 millones de pesos en contratos 2017.

Al respecto Jorge Alberto Betancourt, titular de la SOPyC explicó que resulta absurdo acusar dichas irregularidades, toda vez que los contratos de la primera Etapa fueron firmados en 2015, en un periodo previo a su llegada a la Secretaría.

Además, repartir el dinero entre empresas Outsourcing resulta inviable técnicamente, toda vez que cada una tendría que ejecutar tramos menores a los 300 metros. Así las cosas.

Municipios.

La presidenta del Sistema DIF Tapachula, Marisol Cajica de Del Toro, canalizó la ayuda humanitaria para comunidades de la zona alta que resultaron afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre, en donde aseveró que todo lo aportado por la población a través del centro de acopio instalado por la dependencia, llegará a la población que realmente lo necesita.

Cajica de Del Toro dio la bienvenida a la presidenta del Sistema DIF Comitán, Estrella Yamileth Molina Guerra, que arribó a esta ciudad para hacer entrega de las aportaciones que la población de dicho municipio realizó para apoyar a la población tapachulteca afectada, que refrenda la hermandad de ambas regiones en los momentos difíciles… victormejiaa@gmail.com, cel. 9611510984, 9611171419 visita el blog; http://rumbopolitico.blogspot.com, visítanos también en http://issuu.com/victormejia