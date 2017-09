Rumbo Político

By

Ante los hechos que nos dañan; fortaleza y fe

Nunca como hoy México había vivido una situación de emergencia como las que hoy lamentablemente se viven lo mismo en la Ciudad de México como en otras ciudades y pueblos de otros estados de país incluido Chiapas, donde la naturaleza se ha ensañado con sismos y lluvias que dañan a millones de mexicanos que viven estos fenómenos naturales, estamos en un suceso nacional, donde el dolor nos une y el orgullo de ser mexicanos nos saca adelante.

Son los tiempos de sumar fuerzas y trabajo y porque no hasta las oraciones que nos unan y mermen el dolor que estamos viviendo en nuestro país, en donde hoy se demostró que juntos y unidos estamos saliendo adelante, somos un pueblo de gente grande y noble que nos unimos en la desgracia.

Son también los momentos para fortalecemos física, social y espiritualmente ya que estudiosos de los movimientos sísmicos dicen que vendrán más momentos difíciles, desde hace muchos años mucho se ha comentado de un gran Terremoto, por eso hay que estar preparados.

Según un estudio publicado en Earth and Planetary Science Letters se analizó el patrón de los terremotos más potentes que han ocurrido, el análisis señala las placas tectónicas se desplazan unos 8 centímetros aproximadamente, lo que resulta en una brecha de 4.5 metros que, en un ciclo de unos 70 años, produce terremotos de grandes magnitudes.

Este comportamiento hace a los expertos pensar en un terremoto de al menos 8.3 puntos en la escala Mw -medición basada en la energía total que se libera en un sismo.

El mismo análisis señala que los Terremotos más fuertes de América son; Valdivia/Chile: 22 de mayo de 1960, magnitud 9.5 grados en la escala Richter. 1,655 murieron, 3,000 heridos y 2,000,000 perdieron su hogar. Alaska/EEUU: 27 de marzo de 1964, magnitud 9.2. Sumatra-Andamán /Indonesia: 2004 con magnitud de 9.1 grados. Kamchatka/Rusia: 4 de noviembre de 1952, magnitud 9.0. Y Japón: 11 de marzo de 2011, magnitud 9.0.

Así que como se dice hay la posibilidad de que lamentablemente lo peor este por venir, así que hay que estar preparados, para lo que pueda venir, así las cosas.

Se crea comisión legislativa para atender los daños del sismo.

El día de ayer la Comisión Permanente de la LXVI legislatura en su penúltima sesión presidida por Eduardo Ramírez Aguilar, aprobó por unanimidad de votos, la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a la aplicación de los recursos para la Reconstrucción de daños, ocasionados por el sismo de 8.2 grados Richter el pasado 7 de septiembre.

Ramírez Aguilar señalo que, ante este fenómeno natural, en donde varios municipios de Chiapas salieron afectados, amerita que desde el Congreso del Estado exista una Comisión Especial, encargada en dar seguimiento y vigilancia al cumplimiento de los lineamientos de operación de los Fondos encaminados a la reconstrucción, por parte de las Autoridades correspondientes.

Las Comisiones especiales, señaló Ramírez Aguilar, son precisamente aquellas que se crean cuando lo exija la relevancia o urgencia del asunto, por lo que en este caso es de gran importancia, pues el reciente sismo, que ha sido uno de los más fuertes en los últimos 100 años, afectó severamente en su patrimonio a la población de la Costa, Soconusco, Valles, Llanos, Frailesca, Mezcalapa, Metropolitana, Altos, por mencionar a las regiones más afectadas.

El Poder Legislativo en solidaridad con la población chiapaneca afectada, autorizó al Ejecutivo del Estado otorgar pensiones a los beneficiarios de los fallecidos a causa de este percance; aprobó de esa forma un Punto de Acuerdo así también se aprobó la propuesta del diputado Eduardo Ramírez, en donde se exhorta a los Ayuntamientos que los recursos destinados a la obra pública sean reorientados para la reconstrucción de las viviendas dañadas en sus municipios. Así las cosas.

Revisión total a escuelas.

El secretario de Protección Civil en el estado, Luis Manuel García Moreno, aseguró que, se reforzarán las acciones de análisis de riesgos en las más de 20 mil instituciones educativas de Chiapas.

Señaló que para cumplir este objetivo se coordinan esfuerzos con los Colegios de Ingenieros Civiles y Arquitectos de diversas asociaciones, los cuales cuentan con el perfil de dictaminadores de riesgos, a fin de garantizar una evaluación completa de los daños de los inmuebles.

Cabe mencionar que los dictaminadores deberán acreditar su identificación ante la autoridad encargada del inmueble educativo que visiten.

García Moreno dijo que los especialistas realizarán un análisis visual de afectaciones en elementos como: cimentación, castillos, vigas, techos y entre pisos, y emitirán un documento donde se notificará el nivel de riesgo según el tipo de daño a la estructura de la edificación, teniendo la posibilidad de riesgo bajo, medio, alto o muy alto, respectivamente. Así las cosas.

Municipios.

120 familias de la colonia La Misión, damnificadas por el pasado terremoto de 8.2 grados Richter que afectó a la entidad, fueron beneficiadas con 400 paquetes de ayuda humanitaria que entregó el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor. Colchonetas, cobertores, kits de limpieza y despensas alimentarias conformaron estos paquetes entregados por el mandatario capitalino y personal de la Secretaría Municipal de Protección Civil, con quienes realizó la inspección de viviendas para constatar las afectaciones que estas sufrieron… Durante el banderazo de inicio de la obra de Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario y descargas sanitarias en Brisas del Cahoacán, el presidente, Neftalí Del Toro Guzmán pidió a los habitantes convertirse en supervisores ciudadanos y verificar el transcurso de los trabajos. Acompañado de las regidoras del Ayuntamiento: Lizbeth Pholenz; Macdia Cruz y Judith Morales, Del Toro explicó que las obras prioritarias para los habitantes siempre serán: Agua potable, drenaje y electrificación “En ellas estamos invirtiendo para ofrecer mejores servicios que brinden salud y seguridad”. Así las cosas.

Del costal de cachivaches.

Autoridades estatales de Protección Civil, confirmó que el edificio de la Torre Chiapas no presenta daños estructurales que pongan en riesgo a las y los ciudadanos que ahí laboran y a la ciudadanía en general.

El personal de la Secretaría de Protección Civil, que también tiene oficinas en la Torre Chiapas, ha mantenido puntual seguimiento a este tema desde el sismo de magnitud 8.2 que se registró el 07 de septiembre.

La Comisión Permanente presidida por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, aprobó por unanimidad, la creación e integración de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Cumplimiento de la Aplicación de los Lineamientos de Operación del Fondo de Desastres Naturales. La Comisión quedó integrada por las y los diputados: presidente, Wiiliams Oswaldo Ochoa Gallegos; vicepresidente, Fidel Álvarez Toledo; secretaria, Judith Torres Vera; Vocal Fabiola Ricci Diestel; vocal, Elizabeth Escobedo Morales; vocal, Isaías Aguilar Gómez; vocal, Rubén Peñaloza González