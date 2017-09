Rumbo político

Víctor M. Mejía Alejandre

Cuando la gloria se convierte en un infierno.

Millones de ciudadanos latinoamericanos por años luego de la segunda guerra mundial vieron a los Estados Unidos como el paraíso para tener una vida digna, luego de la pobreza que arrasaba a los países latinoamericanos que prácticamente incluido México vivían prácticamente en un rezago económico y social como lo dejo ver en toda su dimensión la película los Olvidados de Luis Buñuel, en donde se muestra el México Rural y ya olvidado que hoy es la ciudad de México.

Recuerdo que en mi infancia me tocó ver las largas filas de Mexiquenses afuera del palacio de gobierno hoy Palacio de Justicia; que buscan emigrar a los estados Unidos para buscar una vida mejor, cuestión que se paró un poco cuando en el Estado de México creció la industrialización y ya pocos buscaron emigrar.

Ocurriendo otro fenómeno; el que el Estado de México se volvió el espacio para recibir migrantes nacionales es así como los municipios del Valle de México principalmente se convirtieron en espacios para migrantes e incluso se tuvo que dar paso a constituir en la época de profesor Carlos Hank González dos nuevos municipios, Netzahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli, el crecimiento y la migración al Estado de México no ha parado y se han constituido más municipios.

Y ahora la cuestión es que creció tanto la migración hacia los Estados Unidos desde los años 50s, primero con mexicanos que iban a ese país bajo un contrato laboral, luego violado las leyes de migración de ese país, pasando por el rio Bravo o el desierto de Arizona y otros espacios que facilitaban su ingreso ilegalmente a la nación del Norte.

Era usual hace muchos ayeres que cuando alguien cometía algún delito en el centro del país, sus amigos y familia le decían vete al Norte y así se formaron las grandes concentraciones humanas en Ciudad Juárez antes llamada Paso del Norte y Tijuana, antes simples rancherías que hoy son grandes ciudades.

Esa fue la situación para que mucha gente se fue al norte de esa forma no se preocupaban por tener sus papeles del lado mexicano y menos del lado norteamericano y eso creo la situación que hoy se está cobrando el gobierno de Presidente Donald Trump con la ley en la mano.

De ahí que ahora el gobierno de EE. UU. decidió acabar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a 800.000 jóvenes, es preocupante, pero peor aún es lamentable ver que los padres de estos jóvenes nunca se preocuparon por arreglar su situación migratoria de ellos y de sus hijos, como buenos mexicanos dejaron todo al último y ahí están las consecuencias.

Todos los países del mundo tienen sus reglas migratorias siempre se había pensado que las del coloso del norte llamado también el baluarte de la libertad eran las más justas hasta que Donald Trump nos las aplico ¿pero en realidad quien tiene la culpa? el migrante que nunca se preocupó por arreglar su situación migratoria? ¿O el gobierno que aplica sus leyes que había ignorado? la ley es dura, pero la ley es la ley, así de sencillo, así las cosas.

Recalca Salazar Farías las bondades de las reformas.

según el diputado federal Emilio Salazar Farías la interpretación del nuevo proceso penal acusatorio, muchos dicen que están saliendo muchos que debieran estar adentro; ¿porqué no lo vemos del otro lado?, cuantos no se han visto beneficiados y que antes se pasaban años en procesos interminables y era de manera injusta, creo que la gran mayoría, es donde a esto le vemos el lado positivo, precisó Salazar Farías, diputado federal por el estado de Chiapas, en entrevista en un canal de televisión nacional.

El también presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión destacó que “hemos votado a favor leyes anticorrupción, la gente está harta de los corruptos -como estamos hartos nosotros mismos-, que bueno que vayan a la cárcel todos los corruptos”.

En cuanto al endeudamiento de estados y municipios, el representante popular, dijo que en las entidades había una tendencia a endeudarse como querían, tomaban miles de millones de pesos en deuda, “votamos una Ley de Disciplina Financiera, así que hoy estados o municipios que quieran endeudarse tienen que pasar por todo un procedimiento para evitar la irresponsabilidad de estos gobernadores que gastaron a manos llenas y entregaron a esos estados llenos de deuda; porque más allá que sean castigados esos gobernadores, que vayan a la cárcel, que reintegren lo que se llevaron, dejan endeudados a los estados por años y años”. Así las cosas.

Eduardo Ramírez presente en el soconusco

Desde la Perla del Soconusco, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, destacó que con la consolidación de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas se detonará un gran número de empleos en toda esta región del Soconusco.

En un ambiente de fiesta y alegría y ante habitantes de diversos municipios de esta región, Eduardo Ramírez presentó su informe legislativo en donde destacó que en el Congreso del Estado se aprobó la Ley de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales

Con esta Ley -dijo- se garantiza una fuerte derrama económica, pues permitirá la llegada de nuevas inversiones a toda esta región del Soconusco, pues obtendrán importantes estímulos fiscales.

“Trabajamos decididamente desde el Congreso para que Chiapas atraiga inversiones generadoras de empleo y detonen la economía local, porque sabemos que una de las mayores demandas hoy en día es la falta de empleo”, explicó.

Eduardo Ramírez dio a conocer, a través de un video, importantes reformas al Código Penal en materia de seguridad, esto ante el justo reclamo de la sociedad fronteriza por el aumento del pandillerismo.

Municipales.

El alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor hizo el relanzamiento oficial del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Sistema Único de Búsqueda de Empleo (SUBE), con equipamiento e instalaciones dignas, con lo que se da un paso adelante en beneficio del sector productivo, empresarial y social de Tuxtla Gutiérrez. Durante el corte del listón inaugural, el mandatario capitalino, acompañado del director de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, Octavio Toledo Clause, destacó que con estos Sistemas se acortan los trámites, se reducen los tiempos y se fortalece la transparencia en la apertura de los negocios… allá en Tapachula El presidente, Neftalí Del Toro Guzmán asistió al arranque de las Jornadas sobre la Condición del Espectro Autista impulsadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tapachula, teniendo como sede el Teatro de la Ciudad. El Ejecutivo Municipal reconoció el esfuerzo que el DIF y los padres de familia han hecho para difundir la Condición del Espectro Autista en la ciudad y detectarlo a tiempo “Es importante que todos nos involucremos en las tareas de ayuda y protección”.

Del costal de cachivaches.

Docentes y estudiantes de la maestría en Energías Renovables de la Universidad Politécnica de Chiapas cursaron el taller de Difracción de Rayos X, como parte de la actualización profesional para un mejor desempeño académico Esta capacitación fue impartida por la Maestra en Ciencias Químicas con especialidad en catálisis, María Luisa Ramón García, quien cuenta con alrededor de 20 años de experiencia en la obtención y análisis de patrones de difracción en el Departamento de Materiales Solares (DMS) del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Morelos (IER-UNAM)… El titular de Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto Betancourt Esponda, realizó una visita a la obra del nuevo Hospital de Tapachula constatando un avance superior al 75 por ciento en el inmueble hospitalario. El funcionario estatal enfatizó que la obra hospitalaria es una prioridad del Plan Estatal de Gobierno, pues junto a un paquete de centros hospitalarios que se "rescatarán" del abandono financiero y físico que dará un fuerte impulso a la Salud de todos los chiapanecos…