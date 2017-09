Reiteró el llamado a la unidad en el PRI

José Ángel Gómez Sánchez l El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, (que en breve rendirá protesta de ley) Julián Nazar Morales reiteró el llamado a la unidad a todos los grupos y militantes del tricolor, “Nosotros queremos un partido que construya la unidad, un partido de puertas abiertas y que sobre todo escuche a la militancia”.

En conferencia de prensa pidió a quiénes tienen pensado renunciar y salirse del partido a que no lo culpen a él de esa decisión si la llegan a tomar, “No quiero que me agarren de justificante, se los voy a aclarar. Alguien que se va a ir del partido y se quiere agarrar que no le dieron piso parejo, que no le permitieron un proyecto personal y por eso se va que no me agarre a mí de pretexto, las puertas del PRI estarán abiertas para todos”.

Ante una posible desbandada por su llegada al cargo comentó, “No creo que haya desbandada, al revés quiero decirles y no es para presumirles, hay muchas organizaciones sociales que me están hablando para decirme que se suman al PRI, hay muchas voces que me están llamando que se fueron a otros partidos y que hoy me piden que, si les abro las puertas, y les he dicho que si tienen abierta las puertas para que regresen a trabajar”.

Consideró que el PRI debe tener la mejor oferta política, “Y no es una que les lleve despensas o cosas, es una oferta que debe entender a quienes busquen el cargo que deben de voltear a ver a quienes le dieron el voto de confianza y le haga gestorías”.

Respecto a la designación de candidatas y candidatos a las diputaciones federales, locales y miembros de ayuntamientos comentó, “Nosotros veremos que sea lo más equitativo posible, yo he aprendido a no asumir responsabilidades que no son tuyas en política tienes que darle respeto a todos, y a los municipios se les va a dejar que elijan a su candidato a presidente o presidenta municipal, para que cuando si les sale bien lo reconozcan ellos y si les sale mal que les reclamen, y no vamos a imponer porque a mí no me gustaría que me impongan a alguien tampoco yo lo haré”.

Reconoció que el PRI llega tarde de cara al inicio del año electoral, “Muchos me dicen estas llegando al cuarto para las doce, yo les digo llegamos después de las tres de la tarde, por eso desde ahora revisamos la convocatoria donde tienen que estar ya registrados los que aspiran a ser Consejeros Municipales, pero no crean que viene que cualquier hijo de vecino puede ser, y se anota Juan de las Pitas, no tiene que conocer la Constitución, La Ley Electoral, todos los temas que tienen que ver con los procesos electorales y tenemos para registrarlos de aquí al 8 de septiembre pero estamos hablando de 124 municipios, y estás hablando que deben de estar ocho personas que conozcan la ley porque van a participar en examen individual, monitoreados por cámaras y que lo va a calificar es el CONEVAL, necesitamos tener un partido realmente estructurado”.

Por fortuna nosotros en el PRI tenemos mucha gente capacitada que están en espera de que se les llame, “Y quiero decirles que en todos los municipios debemos traer mujeres y hombres preparados porque cuando sea el momento no sabemos en qué municipios llevaran candidato hombre o candidata mujer, y no se tienen porque pelear”.

El Partido debe ser de puertas abiertas, cercano a la gente, “Pero sobre todo transparente, que sea rendidor de cuentas, no podemos crear modelos de mujeres y hombres muy preparados pero faltos de sentimientos en el contenido social, necesitamos llevar a representantes que verdaderamente sean eso representantes de la gente”.

Consideró que asumir la responsabilidad del partido significa trabajo, “Y es lo único que se hacer, toda mi vida he trabajado, sé que no le caigo muy bien a algunos pero la gran mayoría de los que participaron en mi registro lo hicieron sin haber sido acarreados”.

“Yo quiero dejar claro había una convocatoria cuando se pide piso parejo quiere decir que tengo los documentos en mis manos que me voy a registrar y que voy a participar”.

El legislador federal afirmó que toda su vida ha reclamado justicia para todos sobre todo en el sector campesino, “En diversos escenarios, llámese en el sector cenecista, en la clase política, en las dependencias, yo entiendo de la política y siempre hay una reacción cuando alguien no es favorecido”.

“Aseguró que su llegada a la presidencia del partido, no es casual, “Es un tema que si ustedes lo ven desde muchos años nosotros hemos venido trabajando en torno a ello, tal vez sin saberlo o con una visión de fortaleza del partido siempre he participado en los escenarios del PRI”.

Recordó que cuando el PRI perdió la gubernatura en el 2000 con Pablo Salazar Mendiguchia, a él le tocó estar como legislador local en el Congreso del Estado, “Y nosotros le apostamos en todo en garantizarle gobernabilidad a quién estaba en turno, claro con respeto a los principios e ideales del Revolucionario Institucional, con respeto a la sociedad que reclamaba ser escuchada”.

Dijo que hace años buscó la dirigencia que hoy ostenta y se registró como candidato, “y cuando intervino el gobernador en turno (Roberto Albores Guillén) 72 horas de la elección sabíamos nosotros que iban a participar actores ajenos al partido y aun así nos registramos y en aquella vez sin temor a equivocarme saqué más de mil 800 votos de delegados, de consejeros que participaron y mucha gente decía que descarriláramos la elección porque estábamos fuera de temporada ya se habían iniciado los procesos electorales, pero yo les dije que mi participación no era con el afán de despedazar el partido sino de fortalecerlos y a las dos de la tarde fui y le levante la mano a Arely Madrid Tovilla, reconociéndole su triunfo, y me retiré sin pedirle ningún espacio”.

Comentó que cuando le tocó realizar las tareas para sacar al candidato del PRI en el 2006 (cuya candidatura recayó en José Antonio Aguilar Bodegas) ellos como políticos corrieron los riesgos, “Asumimos toda la responsabilidad y dimos la cara en torno hacia el partido, desgraciadamente no se logró coronar la gubernatura pero eso no fue problema de nosotros, nosotros hicimos lo que nos tocaba y todo lo que se haya hecho atrás del proceso dependen de cada uno de los interesados”.

Consideró que nadie se puede llamar engañado cuando se abre una convocatoria, “La convocatoria marca claramente cuáles serán las condiciones que van a ver para que tú puedas registrarte como aspirante a dirigir al partido, y yo he estado preparado desde hace mucho tiempo con toda mi documentación en regla”.

Julián Nazar Morales dijo que el Partido Verde Ecologista de México y el Revolucionario Institucional deben de verse como aliados, “Nos debemos de ver como hermanos y creo en que el PVEM es un partido amigo, en Chiapas gobierna Manuel Velasco Coello y en el país Enrique Peña Nieto, por eso digo priista que descalifica al gobernador se está descalificando él mismo, Verde que descalifica al PRI se está descalificando, no es entre nosotros que debemos de competir es contra los de afuera pero una competencia sana, y no agarrarnos a patadas entre nosotros porque entonces descalificamos un sistema de partido en México”.

Y ante la próxima llegada al Congreso de la Unión de la propuesta de presupuesto de egresos del 2018 que enviará el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el mes de septiembre, el diputado federal, Julián Nazar Morales afirmó que junto con sus homólogos chiapanecos pugnaran porque a Chiapas le vaya bien y no se le recorte nada al conseguido para este año, ”Acabamos de tener una reunión con el Secretario de Hacienda en dónde le dijimos que por ningún motivo pueden venir recortes presupuestales mayores de los que hicieron en el 2015 y que atente contra el presupuesto del 2018, hay un compromiso de que se va a respetar sí así es ténganlo por seguro que vamos a transitar el 18 con holgura”.

