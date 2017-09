Manipuladores

By

Muchos son los que han protestado por la manía de no pocos de sacar –como se dice- raja de la desgracia, y se colocan en divertimento en las redes sociales, publicando todo tipo de aseveraciones sobre posibles nuevos sismos.

Ya se ha dicho hasta el cansancio que no es posible bajo la mejor tecnología posible, predecir un sismo, como para que cualquiera que se diga experto, suba afirmaciones que lamentablemente la gente reproduce y genera psicosis que bien deberían sancionarse por la mala fe que contienen.

La otra fue la que se refirió a que las zonas siniestradas de la entidad, dejarían de ser prioritarias ante la urgente atención que amerita la ciudad de México, que obviamente focalizó en su situación a todos los medios de comunicación incluso internacionales, por la circunstancia fortuita de que aconteció el mismo día que hace 32 años, un 19 de septiembre, y que desde luego no es precisa pues la emergencia en la entidad chiapaneco como en el vecino estado de Oaxaca continúan.

Ambas versiones fueron imprecisas, pero se volvieron hasta cierto punto virales en algo que la propia gente reproduce por morbo o por miedo, sin antes acudir a las páginas oficiales en dónde se precisa la información veraz.