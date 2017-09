Irán arremete contra Trump; descarta renegociar acuerdo nuclear

Ciudad de México l El presidente iraní, Hassan Rouhani, criticó ayer miércoles con dureza a su homólogo estadunidense, Donald Trump, y dejó claro que no aceptará una renegociación del pacto nuclear con Teherán, que Washington amenaza con abandonar.

Este acuerdo no es algo que nadie pueda tocar. Si se quita un ladrillo, todo el edificio se viene abajo”, aseguró Rouhani tras intervenir ante la Asamblea General de la ONU.

El futuro pacto nuclear, firmado en 2015 entre seis potencias internacionales e Irán tras años de negociaciones, está en el aire por los recelos que despierta para la nueva Administración.

Trump, que este martes lo calificó como una vergüenza para su país, aseguró hoy que ya ha tomado una decisión sobre la continuidad de su país en el acuerdo, pero no quiso revelar cuál es.

Su secretario de Estado, Rex Tillerson, había revelado horas antes que la intención es renegociar el pacto con Irán para corregir, lo que llamó sus defectos.

En su discurso ante los líderes mundiales, el presidente iraní aseguró que su país nunca será el primero en violar o romper ese pacto internacional, pero dijo que responderá decididamente si cualquier otra parte lo hace.

El mandatario, que defendió las bondades del acuerdo, consideró que sería una pena si este es destruido por “parias recién llegados a la política internacional”, en referencia a Trump.

Violando sus propios compromisos internacionales, la nueva administración de EU únicamente destruye su propia credibilidad y mina la confianza internacional para negociar con ella”, señaló.

El presidente iraní recordó que el acuerdo fue respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU y toda la comunidad internacional y, por tanto, no pertenece a uno o dos países.

En una rueda de prensa posterior, acusó a Trump de estar buscando excusas para romper el acuerdo y le avisó de las consecuencias.

Además, avisó de que la ruptura dejaría vía libre a Teherán para emprender nuevas opciones, que no quiso precisar.

Sí dejó claro que, entre ellas, no estaría nunca la de buscar el desarrollo de armas nucleares, y adelantó que en la reacción iraní tendrá mucho peso la postura que asuman los países europeos, otra parte clave del acuerdo.

En todo caso, Rouhani confió en que Washington finalmente no dejará el pacto e insistió en que, de hacerlo, no lograría más que aislarse y avergonzarse a sí mismo. (Fuente/Efe)