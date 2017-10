Impulsan campaña “Ayuda a Chiapas y Oaxaca, con tu visita”

La mejor forma de expresar su solidaridad es viajar por Chiapas, Oaxaca y todo México: Sectur

Desde San Cristóbal de Las Casas, el go- bernador Manuel Velasco Coello y el se- cretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, anunciaron una amplia campa- ña de promoción turística para reactivar este sector, luego del sismo de magnitud 8.2, ocurrido el 7 de septiembre.

En un encuentro con mujeres y hom- bres empresarios, hoteleros, presidentes municipales y representantes de las aso- ciaciones de hoteles, restaurantes y agen- cias de viaje del estado, Velasco Coello y de la Madrid Cordero, realizaron la pre- sentación de la Estrategia de Reactivación Turística de Chiapas.

En este marco, el mandatario asegu- ró que hoy más que nunca se trabaja en equipo con el gobierno federal, los go- biernos municipales y los empresarios, para poner a Chiapas de pie y seguir con- solidando a la entidad como uno de los destinos turísticos favoritos de México.

“Hoy más que nunca debemos redo- blar nuestro trabajo y esfuerzo para reac- tivar el turismo, porque hacerlo signi ca generar una mayor derrama económica y sobre todo mejores ingresos para las fa- milias”, manifestó.

Detalló que de acuerdo a los infor- mes, la mayoría de daños a los templos y edi cios antiguos no ponen en riesgo el patrimonio cultural de Chiapas, ni la seguridad de los visitantes; sin embargo, dijo, sí necesitará de todo el apoyo de la Federación para brindar especial aten- ción y poder restaurar cada uno de estos monumentos y vestigios que son parte de la historia, la cultura y la identidad de Chiapas y México.

“En este tema estoy seguro que conta- remos con tu apoyo Secretario, para que Chiapas siga brillando con el esplendor de su patrimonio cultural, histórico y na- tural. Quiero rea rmar que en materia tu- rística, Chiapas está de pie. De acuerdo a la evaluación realizada a la infraestructu- ra de servicios, como hoteles, restauran- tes y centros turísticos, son la menor par- te los que registraron afectaciones, por lo que la mayoría están en condiciones para

dar un buen servicio”, apuntó.

Por su parte, Enrique de la Madrid dio a conocer la puesta en marcha de la campaña de promoción turística “Ayuda a Chiapas y Oaxaca, con tu visita”, la cual busca reactivar la economía del sector y aportar a la solidaridad con estos dos estados que han sido mayormente afecta- dos por el sismo.

“Este es el mensaje que estamos ex- presando a nivel nacional y en el exterior. Si nos quieren ayudar visiten México. La mejor forma de expresar su solidaridad de ahora en adelante es viajar por Chia- pas y Oaxaca y por todo México”, desta- có.

El Secretario de Turismo precisó que esta crisis es una oportunidad de trabajar como equipo y sumarse a la reconstruc- ción de las zonas afectadas, al tiempo de hacer un llamado a las autoridades, sectores productivos y social, a ser parti- cipantes de este proceso para ofrecer una mejor calidad de vida a las familias chia- panecas.

“En otros momentos se han presen- tados situaciones de crisis y no se han aprovechado estas oportunidades. Hoy se nos presenta una crisis y tenemos la oportunidad de hacer transformaciones de fondo. Nosotros desde la Federación seremos solidarios, pero cada entidad sabe qué es lo que hay que trabajar y cambiar. Este es un momento para buscar

transformaciones pero con un sentido de urgencia porque este fenómeno le pegó a quienes menos tienen”, enfatizó.

Ante las diferentes peticiones de las y los empresarios, el funcionario federal in- dicó que ya se trabaja en una promoción turística diferenciada para Chiapas, en el diseño de programas scales y créditos que bene cien a los empresarios para evitar la pérdida de empleos y afectar a las familias que viven y trabajan de este rubro; así como proyectos con aerolíneas y la vinculación de empresas turísticas, que favorezca el aumento de la llegada del visitantes locales e internacionales a Chiapas.

De la Madrid Cordero dijo que aun- que el presidente de la República, Enri- que Peña Nieto ha instruido estar cerca de la población para garantizar la entrega de ayuda humanitaria, realizar el censo de viviendas, comercios, edificios públicos y monumentos históricos y turísticos, en la agenda también se avanza en otros temas trascendentales que permitan reactivar la economía, especialmente demostrar al mundo que los centros turísticos de Chiapas, Oaxaca y todo México, están disponibles y esperan a sus visitantes con