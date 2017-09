Estados Unidos responde a ataque suicida; bombardea a civiles afganos

Kabul, Afganistán l Atacantes suicidas y talibanes dispararon morteros contra el aeropuerto de Kabul durante una visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, lo que llevó a un ataque aéreo estadounidense que accidentalmente mató a civiles, dijeron funcionarios.

Los ataques y las víctimas ensombrecieron la visita con la que EU quería demostrar su apoyo al gobierno afgano y recordó los riesgos de una política más agresiva de Washington, que se espera que aumente los ataques aéreos.

Tiradores atrincherados en una casa cercana al aeropuerto combatieron contra fuerzas de seguridad durante gran parte del día.

Las fuerzas estadounidenses atacaron desde el aire para apoyar a las fuerzas especiales de la policía afgana, pero sufrieron una “falla de misil”, lo que causó muchas víctimas, dijo la misión de la OTAN encabezada por Estados Unidos, que no ofreció detalles.

Según la OTAN, los asaltantes hicieron estallar también “sus chalecos explosivos poniendo en gran peligro un gran número de civiles”, lo que motivó su intervención “en apoyo de la fuerza de reacción rápida afgana”.

Un balance anterior del ministerio de Interior daba cuenta de una mujer muerta y de 11 civiles heridos, aunque el balance preciso seguía siendo incierto en la noche de ayer y podría, según medios locales, ser mucho más grave. Algunas agencias manejaban la cifra de 15 muertos. Mattis llegó a la capital afgana de forma imprevista para comprometer el apoyo al gobierno del presidente Ashraf Ghani.

Procedente de India, donde buscó apoyo para el nuevo plan de seguridad del gobierno estadounidense para el sur de Asia, Mattis dijo que su país está decidido a no permitir “que un enemigo inmisericorde llegue al poder matando”.

Las fuerzas afganas han cedido casi un tercio del territorio a los talibanes y han concentrado sus soldados en torno a las grandes ciudades para evitar que caigan en manos de los rebeldes islamistas.

Prometiendo una postura más “holística” sin calendarios establecidos e involucrando a otros países de la región, como Pakistán, afirmó que los talibanes tendrán que aprender que no podrán derrotar al gobierno.

“Quiero reiterar a los talibanes que el único camino hacia la paz y la legitimidad política para ellos es a través de un acuerdo negociado”, afirmó Mattis en una conferencia de prensa conjunta con Ghani y con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

“Nosotros somos los buenos”, declaró Mattis.

La visita del jefe del Pentágono se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva estrategia para Afganistán que involucra una campaña militar reforzada contra los talibanes, que han ganado terreno en su ofensiva para restablecer la ley islámica tras su derrocamiento en 2001.

Unos tres mil soldados se unirán a los 11 mil que EU reconoció recientemente que tiene en Afganistán, y no ocho mil 400 como había anunciado oficialmente en la guerra más larga de la historia del país norteamericano. (Fuente/Reuters y Afp)

