José Ángel Gómez Sánchez l Don Humberto Díaz Morales es una persona de la tercera edad que perdió parte de su casa en Tuxtla Gutiérrez.

De 86 años vive solo en el callejón de la octava oriente entre sexta y quinta sur del barrio San Roque.

Su casa de adobe y tejas no resistió el terremoto, las réplicas y los fuertes aguaceros y el domingo por la noche escuchó “un tronido” y vio que se vino abajo, por fortuna él tiene su dormitorio en la parte del fondo de la casa y por eso se salvó de morir aplastado.

Toda su vida la ha pasado en la casa que heredó de su madre ya fallecida, es viudo y procreó a dos hijos el varón ya falleció y nada más le sobrevive una hija que radica en Tapachula pero casi nunca se ven pues no lo visita.

Ayer por la mañana pude platicar con el abuelo y esto es parte de sus recuerdos, “Realmente con el temblor que hubo y todo eso mi casa estaba un poco dañada y luego la llovedera y bueno la cuestión es que con la llovedera del domingo fue que se vino, se derrumbó todo pues.

¿Dónde estaba usted en el momento que cayó? Hasta mi cuarto, allá en mi cuartito pues estoy hasta en el fondo, a la hora que se vino eso fue un tronido haga de cuenta que cuando lo están agarrando a uno a chingadazos si de veras, así lo sentí”.

Dice que desde hace años vive solo; “Bueno, ni tan solo pues en la casa marcada con el número 634 del barrio San Roque me acompañan solo vino y media luz dos perritos callejeros que los tengo como compañía y los siento como mi familia”.

Lo han llegado a ver gente de Protección Civil, del DIF estatal y municipal, “Yo lo que pido es la ayuda verdad, sentí miedo, horror pues más bien dicho porque realmente digo que es cosa de Dios, cosa de que realmente él es el único que nos protege o nos quiere llevar o algo, pero yo gracias a Dios lo único que hice fue ponerme sobre mi altar que tengo”.

A pesar de que media casa se derrumbó su corazón y sus deseos de seguir viviendo no se rompió y sólo pide que las autoridades de verdad lo ayuden para sacar los escombros y lo más importante que le puedan reconstruir su vivienda.

Don Humberto es uno más de las familias que resultaron con pérdidas en sus viviendas.

Cómo es buena persona sus vecinos le han dado alojamiento pues su casa ha sido marcada como inhabitable, “Recibo el programa de gobierno amanecer y setenta y más y otras gentes que me ayudan que saben que estoy solito”.

Pese a su edad don Humberto oye y mira bien y aún se puede mover sólo, “Como estoy en San Roque voy al mercado y yo mismo me preparo la comida para mí y para mis perritos, sólo espero que realmente me cumplan con la reconstrucción de mi casa porque sólito y viejo como estoy es muy difícil que lo pueda hacer solo”.

