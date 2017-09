Ángel con Diabluras

Los ricos también sufren o lloran con la ocurrencia de fenómenos naturales

En la zona residencial exclusiva denominada “San Patricio el Arenal”, ubicado en la zona sur oriente de Tuxtla Gutiérrez por el Club Campestre varias casas sucumbieron al terremoto del 7 de septiembre, a las réplicas y a las fuertes lluvias del pasado domingo 24.

Ahí hay gente de paga, algunos millonetas otros no tanto pero que están pensando demandar a la constructora porque les vendieron gatos por liebres, si deben de estar muy bonitas las residencias, pero sin la estructura adecuada pone en riesgo a las familias que ahí viven como Pablo Salazar Mendiguchia, Víctor Carrillo y el secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos. Me dice una palomita que ha visto a esos personajes por ese vecindario.

Hace muchos años en esa zona había un lago que se llamaba precisamente “El Arenal” cuyo suelo es muy diferente al del resto de la ciudad y por ahí algo falló a las empresas constructoras o no hicieron estudios de suelo adecuados para meter material mejorado o vaya usted a saber que ocurrió lo cierto que hoy varias familias tienen problemas con sus patrimonios largamente labrados y lo que es peor no hay seguridad para madres, padres, esposa, hijas, hijos y nietos que ahí viven.

Sin duda que es de aplaudir que los partidos políticos cómo el Revolucionario Institucional y Encuentro Social hayan pasado de los discursos a los hechos al renunciar al financiamiento que les otorga el pueblo de México a través del presupuesto aprobado y que el INE les debe entregar.

El lunes a las trece horas llegó Enrique Ochoa Reza a las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral a formalizar la renuncia de 258 millones de pesos que debería de recibir en lo que resta del año y ese dinero pide se regrese a la Tesorería para que ayude a la reconstrucción de México.

Sin duda que el Revolucionario Institucional ha hecho muchas cosas malas pero lo que ha hecho en las últimas horas se debe valorar y reconocer, no hay que ser mezquinos ante estos hechos contundentes y claros.

Encuentro Social cuyo partido preside Hugo Erik Flores (de la chiquillada) puso la muestra al Partido del Trabajo, PANAL, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y hasta MORENA, PAN y PRD, pues también renunciaron al financiamiento público.

El líder de los priistas invita a todos los partidos a que hagan lo mismo y renuncien al financiamiento de lo que resta del año y a que no haya presupuesto para los partidos políticos de ahora en adelante incluso en el 2018 pero nadie quiere entrarle y buscan como darle la vuelta. Habría una bolsa cercana a los 7 mil millones de pesos. Si todos le entraran.

Con sus propuestas el PRI se puso a la cabeza de los partidos y más cuando pide desaparecer las posiciones plurinominales en el Congreso de la Unión: Cámara Alta y Baja y en los Poderes Legislativos Estatales. Lo que significaría un ahorro de 11 mil millones de pesos y todo ese dinero serviría para que los mexicanos afectados por el terremoto puedan recuperar su patrimonio.

Y mientras los del Frente Amplio Ciudadano donde están PRD, MC y PRD analizan en el Congreso crear un Fideicomiso de 30 mil millones de pesos, pero nada dicen de renunciar a las prerrogativas al financiamiento público y menos a la desaparición de posiciones plurinominales.

Andrés Manuel López Obrador dice que MORENA “donará” el 50 por ciento del financiamiento que reciba pero contrario a lo que hizo el PRI de pedir el INE que regrese los recursos a TESORERIA, el hábil y mentiroso del PEJE ya dijo que ese dinero lo manejara un sacerdote e intelectuales muy cercanos a él, y así la desgracia de la población será usado como campaña política para el de Macuspana, ¿Cómo no chito, más chicle mamá?

Estará de acuerdo conmigo estimada lectora, lector que los nuevos militantes de MORENA, la señora Dolores Padierna y su esposo el señor de las ligas, René Bejarano, y otras organizaciones afines a AMLO ya se les hace agua la boca porque pensaran que otra vez como en el 85 podrían hincarle el diente al presupuesto de la reconstrucción, total si antes les valió madre la situación de los damnificados cuantimás ahora que buscan engrandecer y empoderar a sus diversas organizaciones a través del dinero público para la reconstrucción.

Con la encomienda de dar seguimiento a la reconstrucción nuevamente llega hoy a Chiapas el Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza realizará varios recorridos por los seis municipios frailescanos y estará acompañado en todo momento por Rafael Ceballos Cancino.

Durante la presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados de la iniciativa para la creación de la Ley del Fondo para la Restauración de México, la Diputada Federal de Chiapas, María Elena Orantes López señaló “Que el Fondo para la Restauración de México estará integrado por los recursos totales del financiamiento público de los partidos políticos, así como de la reducción de un cinco por ciento de todos los Ramos Administrativos del Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción de Salud, Educación Pública y Desarrollo Social”.

En Tribuna dijo que este fondo, tiene la tarea de diseñar un “Plan Nacional de Reconstrucción”, utilizando los recursos para que se realice la reconstrucción de inmuebles colapsados y dañados, la recuperación integral de las comunidades afectadas además de contar con una contraloría ciudadana integrada por miembros notables de la sociedad civil.

La legisladora federal explicó que los recursos de este Fondo tendrán una base de 60 mil millones de pesos y provendrán de destinar el 100 por ciento del presupuesto de partidos a la reconstrucción, reducir en un 50 por ciento de funcionarios de alto nivel, reducir 50 por ciento a trabajadores por honorarios, reducir 100 por ciento gastos médicos mayores de altos funcionarios del Gobierno Federal, reducir 100 por ciento el gasto de publicidad del Gobierno Federal y así como reducir el 100 por ciento de las pensiones de los ex presidentes de la República Mexicana.

Está bien la iniciativa del Fondo pero primero deberían renunciar a todas las aportaciones y a la desaparición de plurinominales, esto urge lo otro puede ser un segundo paso.

El presidente de la Coalición de Radio Taxis del Estado de Chiapas, José Eliseo Álvarez Gutiérrez pidió mayor atención de la Secretaría de Transportes para aplicar operativos contra el pirataje, “Se han implementado suficientes operativos lo que no estamos de acuerdo es de que se detienen las unidades esos de tres dígitos, pero nuevamente salen esas unidades, tenemos un montón de piratas, la verdad la verdad ya estamos hartos, cansado con este pirataje”.

Acusa al poblano, Saúl Martínez Martínez, “El anda con unos amparos y nosotros sabemos que el amparo está tronado, pero las agarran y vuelven a salir las unidades, hay otro uno al que le dicen la vaca Omar Vázquez que anda carros con placas particulares, tenemos un montón de pirata y si la autoridad no hace nada nosotros tomaremos cartas en el asunto haremos justicia por propia mano”.

El Secretario Técnico de la Secretaria de Transportes, Álvaro Robles Cameras nos informó por su parte que los operativos contra el pirataje se mantienen firmes y nada más en Tuxtla Gutiérrez se han sacado de circulación más de 70 unidades que prestaban el servicio de manera desleal.

Y aunque reconoció que “El ejercicio de gobierno siempre es muy complicado”, afirmó que la Secretaria de Transportes tiene como función normativa tener el control de los automóviles que circulan en Chiapas prestando un servicio público de alquiler de forma concesionada, “Nosotros vamos a seguir deteniéndolos al transporte irregular de manera total”.

Recordó que no es bueno hacer uso del transporte irregular, “Porque no es seguro tenemos una alerta de género en Chiapas que nos obliga a detener el transporte irregular, tenemos muchísimos reportes sobre abuso al respecto de este mismo transporte es la tarea que tenemos que hacer”.

