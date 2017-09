Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

En Oaxaca el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que su gobierno entregará de manera personal tarjetas de Bansefi a los afectados en sus viviendas por el terremoto del pasado 7 de septiembre.

De esta manera arrancará el programa de reconstrucción para las familias afectadas de Oaxaca y Chiapas y todos los que han sido censados tendrán el plástico y los recursos en efectivo les servirán sólo para adquirir material de construcción.

La próxima semana dará a conocer los montos por cada tarjeta y aclaró que el reparto del plástico será casa por casa y persona por persona para evitar cualquier uso político de los recursos económicos.

Tal y como lo prometió hace una semana el Presidente Enrique Peña Nieto hoy sábado regresa a Chiapas para dar a conocer el programa de reconstrucción tras los daños ocasionados por el terremoto del pasado 7 de septiembre.

Esta vez irá a Villaflores y es probable que acuda al Ejido Jesús María Garza y a Cuauhtémoc, dos de las localidades más golpeadas por el sismo.

El Presidente debía de haber llegado a principios o mediados de semana pero lo ocurrido en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México cambió la agenda del mandatario que pasa entre 16 y 18 horas de trabajo en Los Pinos para girar directrices a los integrantes de su gabinete legal y ampliado.

Hasta ahora Peña Nieto ha cumplido su palabra de no olvidarse de Chiapas y Oaxaca en la ayuda y reconstrucción para recuperar poco a poco la normalidad.

Seguramente durante la visita a Chiapas habrá una reunión de evaluación y del programa de reconstrucción en el hangar de gobierno que se ubica en el Aeropuerto Ángel Albino Corzo.

Por cierto que ahora que el Jefe del Ejecutivo Federal y el gobernador Manuel Velasco Coello estén en Villaflores bueno sería que le metieran una regañada al presidente de la antigua Santa Catarina La Grande, ya que los robos y asaltos son pan de todos los días y eso a la gente le encabrona, pues los amantes de lo ajeno les arrebatan su paguita que con tanto esfuerzo obtienen.

Los Villaflorenses exigen, piden y además lamentan que la primera autoridad de Villaflores, del Partido Mover Chiapas, a quién motejan como “La Licha Pereyra” no haya sido capaz de tener una policía municipal efectiva que contrarreste, minimice y maniate el actuar de la delincuencia.

Y amas de casa, comerciantes, estudiantes y profesionistas están hasta la madre porque un día sí y otro también son presa de los ladrones que operan en motos y moto taxis a plena luz del día y los guardianes del orden bien gracias. “En donde me devuelven el voto” Oyen decir a miles de personas que confiaron en un cambio….toma tu cambio nada para bien todo para mal pa que pucta. Me mandan a decir los de Villaflores. Y encima anda regalando baratijas de plástico a los damnificados y mientras el señor presidente anda una camioneta de lujo.

El Instituto Nacional de Educación para Adultos, a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo prepara él envió a Chiapas de aulas móviles para que los niños y niñas cuyas escuelas resultaron con daño total tras el terremoto del 7 de septiembre puedan recibir clases, informó Mauricio López Velázquez.

El Director del INEA dijo que ya se ha hecho la solicitud al Fondo Nacional de Desastres Naturales y en los próximos días estarán llegando los módulos educativos móviles, “En ese sentido tenemos que tener un plazo claro, información a los padres, un proceso con los maestros para que también tengamos una propuesta de normalización de los servicios educativos si se van a demoler o si se van a intervenir para reconstruir las escuelas debemos de tener aulas temporales o móviles, espacios en escuelas cercanas mecanismos de atención educativa que garanticen que los niños no pierdan el año escolar, cerca de más de cien aulas móviles estarán siendo solicitadas para que puedan estar en la entidad en los próximos días”.

El Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas, Manuel Narcía Coutiño informó que junto con delegado de Liconsa liderean a los grupos de trabajo que realiza el censo de afectaciones en los municipios de Suchiapa e Ixtapa, “En éstos momentos nadie puede sacar raja de esto sin duda debemos de tener esas sensibilidad de que nuestros compatriotas están dañados y que hay que auxiliarlos no se valdría, todos estamos trabajando para el bien común que es ayudar a los damnificados”.

El Nivel Indígena de la sección siete del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación busca reposicionar su fuerza en el SNTE a través del diálogo y la democracia.

El Coordinador Estatal del Nivel Indígena, Juan Gómez Estrada dijo que se trata de cambiar las cosas y recuperar la superación que se ha perdido y todo será mediante el diálogo y la negociación política y no a través de la fuerza y la falta de respetos por pensar diferente, “Tratar de aglutinar delegados a nivel de la sección 7 y poder posicionar como nivel de educación indígena y no estar cooptado por expresiones políticas como el CCL y otras expresiones que existe en el interior que es lo que nos ha hecho daño, prácticamente tiene buen rato que nos perdimos, perdimos nuestra identidad de grupo político al interior del Comité seccional y eso nos hizo daño ahora estamos tratando de reivindicar nuestra identidad de educación indígena”.

El Secretario de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Jorge Alberto Colmenares Guillén informó que continúan trabajando en la revisión de espectaculares y antemas de comunicación para checar que no sean riesgos para la población.

Pidió a quienes acostumbran a tener maceteras y otros objetos en las terrazas y cornisas a evitar porque ante un fuerte viento o temblor se convierten en proyectiles que pueden lesionar a los peatones, “Las maceteras, los faldones, todo lo que puede correr el riesgo, los espectaculares y las antenas, tienen que tener un dictamen de riesgo, entonces nosotros en el reglamento se construcción estamos regulando los dictamines de seguridad, de protección”.

El Director de Servicios Médicos Municipales de Tuxtla Gutiérrez, Rodolfo Bermúdez Habib, informó que la población de la tercera edad está sufriendo por el terremoto y sus réplicas.

Por ello dijo que ha instalado dos consultorios médicos con psicólogos para atenderlos porque se han presentado casos en que por el miedo han llegado a tomar solventes como el thiner, “Aquí está pasando algo bien importante, las crisis de ansiedad, las crisis de pánico que está sucediendo sobre todo por éstas personas que son más susceptibles a este tipo de manifestaciones, tenemos el servicio de psicología todas las personas que quieran acudir y que sientan que de alguna manera deban canalizar ese tipo de emociones que no pueden dormir, presentan insomnio por este tipo de manifestaciones, no ingerir bebidas alcohólicas ya nos han pasado casos donde ingirieron hasta tinher”.

