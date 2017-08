Van para abajo

El panismo tiene que ponerse a trabajar

Muy aparte de las aspiraciones de sus visibles, está el hecho de que ha bajado sus bonos reales de seguidores y militantes por los descuidos de sus dirigentes nacionales.

Confrontado con Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, los senadores Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks, y con el ex canciller Ernesto Derbez por portar la doble cachucha de dirigente nacional del PAN y precandidato mayor panista a la Presidecia de la República, el querretano Ricardo Anaya se había mantenido un tanto a salvo entre el cinismo de ni los veo ni los oigo y su verborrea triunfalista.

Muchos son los panistas que no ven bien sus coqueteos con el PRD, aun la dupla haya surtido buen efecto en las estatales de 2016 y 2017, en que las verdades ganaron un promedio de cuatro gubernaturas.

Pero otra cosa es la presidencia.

En las últimas semanas los reclamos internos por la pérdida de la gubernatura del Estado de México, y por la ya adelantada derrota en Coahuila, le arreciaron aun haya ganado Nayarit.

Con todo, internamente crece la petición de que ya renuncié a la dirigencia y dejé de usar los miles de spots otorgados por el INE al partido, y los recursos multimillonarios del PAN que él usa para su promoción personal.

La verdad lo mismo hace el dirigente priista, el de Morena y el panista: todos ellos usan el dinero público para promover el voto, para salir a cuadro en esos spots, lo cual no debería suceder, pero no aplican a la fecha ninguna regulación

