Turistas enfrentan problemas por bloqueos en el Estado

José Ángel Gómez Sánchez l El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes Filial Chiapas, Sismondi Esparza Flores, reconoció que hubo un incremento en el número de turistas que llegaron al estado, “Pero desgraciadamente un alto número tuvieron problemas para completar sus programas vacacionales en Ocosingo, Agua Azul, Tonina, Palenque, el Chiflón y Comitán debido principalmente a los bloqueos”.

Consideró que ha habido una buena promoción de las bellezas naturales, coloniales y arqueológicas, “Pero de nada sirve si las protestas dan al traste con los buenos deseos de dar un buen trato a los vacacionistas que se va y ya no regresa más, al contrario, nos mal recomienda y eso debe preocupar y que la autoridad se ocupe de aplicar la ley, porque la mala imagen que se llevan no lo debemos dejar de ver, de desapercibir hacemos un llamado respetuoso a las autoridades”.

”Si bien es cierto que hubo afluencia, hubo visitantes desafortunadamente el tema de los bloqueos nos afectó muchísimo tuvimos perdidas muy grandes incluso algunas cancelaciones, es cierto que hubo arribo de turistas sobre todo nacionales básicamente el verano es turismo nacional y tuvimos contratiempos, tuvimos cancelaciones hubo destinos a los que no pudimos llegar porque hubo constantes bloqueos en la zona de Ocosingo, de Comitán, de Teopisca, desafortunadamente eso hace que mucha gente cancele tours ya programados”. Abundó.

A nombre de sus representados pidió no echar las campanas al vuelo al decir que vinieron 670 mil turistas, “Porque supongamos que vino esa cantidad de gente quiere decir que miles de turistas se fueron molestos por los bloqueos y por no poder visitar los atractivos de Chiapas, no debemos decir que estamos del otro lado porque sería peligroso, hay que ver qué está pasando aquí con la gente que llega y se va; cuál es el nivel de satisfacción y sobre todo el comportamiento si la gente pudo llegar a sus destinos”.

