Titular del IMSS y Gobernador inauguran Unidad Médica Rural en Las Margaritas

Esta unidad atenderá a más de 900 habitantes, suman 561 de este tipo Clausuran Arriola y Velasco Encuentro Regional de Parteras Voluntarias Rurales reconocen su labor en la reducción de muerte materno infantil El Director del IMSS entregó 8 Unidades Médicas Móviles para reforzar la atención médica en las comunidades

Las Margaritas, Chiapas l En gira de trabajo por la región Meseta Comiteca Tojolabal, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa y el gobernador Manuel Velasco Coello, inauguraron la Unidad Médica Rural “Absalón Castellanos” en el municipio de Las Margaritas, que atenderá a más de 900 habitantes.

Acompañado del senador Luis Armando Melgar, la diputada Cecilia López Sánchez y el secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera, Arriola Peñalosa señaló que con ésta suman 561 unidades de este tipo en el estado, las cuales brindan servicios médicos de calidad a más de dos millones de personas.

Al respecto, dio a conocer que en 2012, la tasa de mortalidad infantil en Chiapas era de 89 por cada cien mil nacimientos, y en la actualidad se ha reducido a 28 gracias a estas unidades médicas.

Explicó que esta nueva obra brinda consulta a comunidades de la etnia tojolabal y promueve la atención médica y la participación comunitaria a través del Centro de Atención Rural al Adolescente; cuenta con servicios de prevención, consultorio de medicina general y brinda especial atención a los padecimientos crónico-degenerativos, como la diabetes y la hipertensión, así como problemas de sobrepeso y obesidad.

“En Chiapas y en México, las mujeres deben saber que no necesitan demostrar derechohabiencia para que sean atendidas en cualquier hospital del IMSS-PROSPERA o del régimen ordinario en caso de que el bebé o la madre estén en riesgo”, resaltó el titular del IMSS.

En este sentido, el gobernador Velasco manifestó que contar con una Unidad Médica cercana significa atención oportuna y de calidad, sin tener que desplazarse a otros municipios.

“Estamos echándole ganas para fortalecer más que nunca el sistema de salud, sobre todo en las regiones indígenas; esto es una prioridad porque es un tema de justicia y dignidad. Agradezco el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto para acercar más infraestructura de atención médica a las comunidades tojolabales”, apuntó.

El jefe del Ejecutivo subrayó que por esta razón se trabaja estrechamente con el Director General del IMSS, así como con Nuvia Mayorga Delgado, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con quienes se ha hecho una inversión conjunta para sacar adelante esta Unidad Médica Rural.

En representación de las personas beneficiadas, Rosarely Espinosa Trujillo invitó a las mujeres a acudir a este lugar, principalmente a las embarazadas, para que sean atendidas y evitar situaciones de riesgo tanto para los bebés como para las madres, además, podrán recibir asistencia puntual y los medicamentos necesarios para el cuidado de su salud.

Esta Unidad Médica recién abierta ya atiende a ocho mujeres embarazadas a quienes se les lleva un registro de salud y de la evolución del bebé.

Como parte de esta gira, Mikel Arriola y Manuel Velasco clausuraron el Encuentro Regional de Parteras Voluntarias Rurales en Comitán de Domínguez, donde el titular del IMSS dio a conocer que gracias a la labor que hacen las parteras, se ha logrado reducir la muerte materno infantil en Chiapas, al bajar de 22 decesos en 2012 a cuatro en 2017.

Detalló que el trabajo que realizan más de dos mil parteras en el estado contribuye a cumplir la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, de reducir a cero la muerte materno infantil.

“Ustedes hoy están siendo acreedoras de un reconocimiento muy puntual porque no están nada más en el parto, sino que cuidan el embarazo para que no se presente ningún riesgo en el nacimiento y después el puerperio, que es importantísimo. Ustedes salvan vidas”, resaltó.

El Director General del IMSS instruyó a las parteras asistentes a promover la lactancia materna, ya que ésta reduce en 80 por ciento la diabetes, el sobrepeso y la obesidad.

En su participación, el gobernador Velasco precisó que la medicina tradicional ha sido fundamental para que en los últimos años se combata la mortalidad infantil, por eso expresó un reconocimiento a quienes con su labor dignifican y fortalecen los servicios de salud.

Destacó el apoyo constante que se ha tenido por parte de la Federación mediante el IMSS para reforzar la infraestructura de salud con más unidades médicas, capacitación al personal y encuentros como éste, donde se hizo un intercambio de experiencias de casos de éxito en los que se han salvado vidas.

“Quiero decirles que me siento muy orgulloso del trabajo que ustedes realizan en sus comunidades; con su esfuerzo y dedicación han logrado reducir la mortalidad en nuestro estado. Mi mayor reconocimiento para las parteras y parteros de Chiapas”, indicó.

En este marco, se hizo entrega de constancias a quienes fueron parte del encuentro, además del reconocimiento a Nicolás Vázquez Montejo del municipio de Amatenango del Valle, partero voluntario rural, ganador del Premio Nacional de Acciones Comunitarias en Salud Pública del Programa IMSS-PROSPERA 2016.

Por su parte, Cecilia Gómez Cruz, partera voluntaria de Amatenango del Valle, compartió su experiencia de 25 años en este trabajo en el que ha atendido más de 600 partos junto al personal médico, y agradeció el apoyo otorgado desde los gobiernos Federal y Estatal.

Cabe mencionar que para reforzar la atención médica que brindan estos hombres y mujeres, Mikel Arriola y Manuel Velasco dieron banderazo de salida a ocho unidades médicas móviles que se suman a las 10 ya existentes en la entidad.

El titular del Seguro Social expresó que con esta infraestructura se lleva la atención médica a las comunidades marginadas y de esta manera se garantiza el derecho a la salud, ya que están equipadas con dos consultorios, personal médico y de enfermería, lo que permite lograr 35 mil consultas al año.

En esta gira de trabajo estuvieron presentes el director de Vinculación y Evaluación de Delegaciones, Antonio Grimaldo Monroy; la titular de IMSS-PROSPERA, Frinné Azuara Yarzábal; el delegado del IMSS en Chiapas, Gibrán de la Torre; el delegado de la CDI, Roberto Serrano Altamirano, así como los alcaldes de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez; de Altamirano, Gerardo Moreno Aguilar y de Las Margaritas, José Domingo Vázquez López.