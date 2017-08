Rumbo político

Víctor M Mejía Alejandre

Por los siglos de los siglos, los gringos ven moros con trinchetes

Por los siglos de los siglos el Departamento del Tesoro de EU y otras oficinas de ese gobierno, ligadas a cuestión de seguridad y justicia; tienen como deporte y actividad principal el buscar moros con trinchantes en cada actividad que realizan sus supuestos enemigos, desde políticos, comerciantes, industriales, deportistas ´personas del medio artístico, periodistas y hasta prostitutas han estado bajo sospecha del gobierno gringo; la mayoría de ellos mexicanos, argentinos, cubanos, venezolanos, colombianos y obviamente musulmanes que al ojo del bueno cubero todos son acusados hasta de “putos y sospechosos” como decíamos allá por los años 70s.

Fidel Castro, Ernesto Guevara, el maestro Heberto Castillo, Manuel Noriega entre otros importantes impulsores de la izquierda fueron sometidos a vigilancia y estudios por la CIA y el FBI, nadie allá en los años 60s, 70s y 80s escapaban de la mirada del gobierno estadounidense todos eran sospechosos.

Hoy la costumbre continua el gobierno estadounidense sigue realizando investigaciones en contra de quien le dé su soberana gana, hoy le toco a Rafael Márquez jugador de fútbol nativo de Zamora Michoacán ya casi en retiro y al intérprete Chiapaneco de la música grupera Julion Álvarez, orgullo de la concordia, ambos están acusados de supuestos vínculos con un narcotraficante.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asegura que tanto el futbolista mexicano Rafael Márquez Álvarez y el cantante Julión Álvarez tienen ligas con un grupo criminal del narcotráfico, encabezado por un hombre llamado Raúl Flores Hernández, señalando que presuntamente ambos realizaron labor de prestanombres ¿tendrán las pruebas documentales de su dicho?

El Departamento señala que tanto Márquez como Álvarez tuvieron una relación “duradera” (relación de que) con Flores Hernández y habrían fungido como prestanombres para él y su organización criminal”, señala el comunicado de las autoridades estadounidenses.

La inclusión de ambos en la lista no implica persecución penal, sin embargo, sí obliga a la cancelación inmediata de sus visas y el congelamiento de todas sus cuentas y propiedades en territorio estadounidense, así como cualquier negocio o transacción que pudiera tener en ese país.

Yo como Santo Tomas de Aquino, hasta no ver las pruebas no puedo creer, por años he visto este tipo de acciones de ese gobierno para denigrar a ciudadanos latinoamericanos; seguramente en sus audiencias con las autoridades mexicanas tanto el futbolista como el cantante dejaran en claro la realidad de los hechos, al tiempo, así las cosas.

Oswaldo Chacón Rojas inaugura foro “los pueblos indígenas y sus derechos”.

En el Foro “Los pueblos indígenas y sus derechos”, organizado por la Asociación Política Indígena Interétnica Estatal, Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), destacó que “las próximas elecciones serán una extraordinaria oportunidad para promover el diálogo intercultural y la construcción de una ciudadanía democrática, plural e incluyente en Chiapas y en el país”.

El consejero presidente Chacón Rojas recordó que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue establecido en 1994, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en conmemoración de la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que tuvo lugar en 1982.

En su intervención señaló que, “persiste el reto en el país de mejorar la representación política de nuestros pueblos indígenas, de fortalecer el ámbito de sus derechos políticos”, y añadió, que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en las observaciones finales que hizo a México en el año 2012 manifestó su preocupación ante el escaso número y el bajo rango de los puestos gubernamentales ocupados por personas indígenas, especialmente mujeres; asimismo recomienda al Estado redoblar sus esfuerzos para asegurar la plena participación de las personas indígenas en todas las instituciones representativas y en los asuntos públicos, a través de medidas especiales o acciones afirmativas.

En este contexto, abundó que el lEPC emprenderá esfuerzos para garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas, en la integración de los consejos electorales municipales y distritales. Asimismo, dirigirán campañas específicas para promover el voto en ese importante sector de la población en nuestro estado, respetando sus lenguas originarias en los materiales y estrategias. Así las cosas.

Presenta ERA iniciativa en materia de seguridad

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado presentó una iniciativa en materia de seguridad que consiste en agravar la pena de delitos urbanos como el robo a transeúntes y casa habitación, ello con la finalidad de que haya una disminución en la práctica.

En el marco de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, presidida por Eduardo Ramírez Aguilar, se presentó esta iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y drogan diversas disposiciones al Código Penal para el estado de Chiapas.

Esta iniciativa, señaló Ramírez Aguilar, surge ante el reclamo de las y los ciudadanos por el aumento de este tipo de delitos como el robo a casa habitación, el robo a transeúntes como comúnmente es el arrebato, los carteristas, el asalto callejero, por poner un ejemplo, éstos últimos conocidos en la sociedad como micro delitos.

De aprobarse esta iniciativa –dijo- se agravará el castigo para estos delitos, que actualmente tienen una pena de 2 a 7 años, a una pena mayor de 4 a 14 años de prisión, de tal manera que no queden impunes y que quien cometa estos ilícitos lo piense dos veces y no haga del robo un estilo de vida.

Municipios.

Con el objetivo de gestionar apoyos para más obras que se requieren en Tapachula, el presidente municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, se reunió con el director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Alfredo Vara Alonso. En la ciudad de México, el jefe del Ejecutivo Municipal tuvo una reunión de trabajo con el titular de BANOBRAS para gestionar la realización del proyecto de un centro de captación de agua para Tapachula, además de presentar en su calidad de presidente Zona Sur de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), la necesidad tan grande que existe de resolver el problema de la captación del vital líquido, reiterando que seguirá tocando puertas ante la delegación regional de la Comisión Nacional del Agua para hacer realidad la obra… En el segundo día de actividades de la conmemoración del 125 aniversario de Tuxtla Gutiérrez como capital chiapaneca, el Congreso del Estado de Chiapas fue sede de la inauguración de la exposición “Arquitectura del Tuxtla del ayer”; la cual alberga una serie de fotografías en donde demuestran el paso de los años en el tema arquitectónico de la ciudad. Durante este evento el presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor, reconoció el trabajo realizado por el Ayuntamiento, organizaciones y el Congreso del Estado, por hacer posible las actividades en conmemoración a esta celebración, la cual destacó, es de suma importancia por la riqueza de historia que en cada una de ellas se tiene, las cuales fueron descritas a través de la voz del cronista de la ciudad, José Luis Castro Aguilar.

Del costal de cachivaches.

La Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó, por unanimidad de votos, el dictamen Comisión de Hacienda para desincorporar un predio del ayuntamiento de Reforma, Chiapas para enajenarlo -vía donación- a favor de una persona de escasos recursos económicos. Durante la sesión, presidida por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar se puso a consideración del pleno el dictamen de la Comisión de Hacienda para desincorporar un predio del Ayuntamiento de Rayón, Chiapas y de esta manera enajenarlo –vía donación- a favor de la Secretaría de Educación quien lo destinará par a la construcción del jardín de niños y niñas "Ángel Albino Corzo", terreno ubicado en el barrio "San Antonio"…