Rumbo Político

Resalta Peña Nieto alcances de la reforma educativa

Un país y un pueblo sin educación no puede al tener asegurado su desarrollo, no puede tener asegurado su bienestar y menos el éxito de quienes integran sus comunidades dijo el Presidente de todos los Mexicanos Enrique Peña Nieto en su visita a tierras chiapanecas.

Solo un pueblo debidamente educado encuentra las herramientas, con los cimientos, las habilidades para poder encontrar un futuro muy prometedor, un futuro de éxito para su propia comunidad y para el desarrollo individual de cada persona dijo Peña Nieto en su visita al municipio de Chiapa de Corzo.

Por eso, dentro de los varios cambios transformadores que hemos impulsado el más importante está en el ámbito educativo. Y aquí yo quiero felicitar los esfuerzos realizados por Chiapas, por su gente, por sus maestras y por sus maestros, que gradualmente han venido haciendo suya el alcance de la reforma educativa.

Por supuestamente, que cambiar, que transformar, que modificar patrones a los que estábamos acostumbrados, cuesta trabajo, se tiene resistencias, porque resulta a veces más cómodo dejar las cosas como están que esperar que de un cambio venga siempre cosas mejores.

Pero sin duda, la educación se cifra el futuro de nuestro país, se cifra el futuro y el desarrollo del estado de Chiapas y de otras entidades particularmente del sur de nuestro país afirmo el presidente de todos los mexicanos incluidos los maestros de la CNTE que se manifestaban en la colonial ciudad.

Por eso, tengo que reconocer realmente el esfuerzo que ha habido de las propias comunidades, de los padres de familia, de las y los maestros de estas entidades que repito han hecho suya, que se han incorporado y que gradualmente han venido asimilando y repito siendo suya la reforma educativa para asegurar que la niñez tenga una educación de mayor calidad. Así las cosas

Fiscalía no aplica la justicia en el caso Siltepec hay riesgos de violencia.

Tras el asesinato de Walter González Arraiga líder transportista y aspirante priista a la alcaldía del serrano municipio de Siltepec donde fue asesinado; ahí se encierran diversas perversidades legales que dejan en entredicho el trabajo que realiza la Fiscalía General del estado y otras dependencias procuradoras de justicia y de derechos humanos que tal parece están a la disposición de los Caciques de ese municipio serrano.

Ayer por azahares del destino pude entrevistar a un presunto implicado y testigo de este crimen Samuel Monzón Barrios; quien ahora es víctima de persecución y acoso de parte de los caciques de ese municipio, quienes vía las autoridades del ejido lo han despojado de sus propiedades y mantienen amenazada a su familia y a él lo están esperando para asesinarlo según me comenta.

Al narrar los hechos que llevaron al asesinato de González Arraiga, Monzón Barrios me comenta se debió a que él quien también es transportista había firmado un contrato para el traslado de materiales pétreos con la empresa Productos de Concreto del Soconusco, S.A de C.V. situación que molesto a la señora Marta Ofelia González Meza de la sección 125 del transporte perteneciente a la Alianza del transporte quien negaba que el convenio firmado por Monzón tuviera validez, por lo que el 4 de Julio en la Comunidad Nuevo Independencia en el tramo carretero Siltepec-Chicomuselo personas de Walter González Arriaga quemaron los dos camiones de volteo de Monzón.

González Arriaga con uno de sus secuaces arremetió a golpes contra Monzón Barrios en clara desventaja ya que se sumó a la agresión un tal Elver Robledo portando un machete con el que lo lesiono; ante la agresión el chofer de Monzón Barrios de nombre Valente Gris Guzmán saco una vieja arma con la que disparo al aire, eso ocasiono que González Arriaga y pandilla se le fueran encima queriéndole quitar el arma, pero en el jaloneo el arma se disparó y mató al también líder del PRI y contratista.

Ante esto la gente del priista se fueron a agredir y a linchar a Gris Guzmán y casi lo matan mientras Monzón Barrios logro huir de sus agresores.

Valente Gris Guzmán fue llevado con graves heridas al hospital rural de Siltepec de donde fue sustraído por una turba comandada por Pedro Damián González Arraiga hermano de Walter quienes le cortaron la lengua, le sacaron los ojos y con un tronco de madera le destruyeron la cabeza ¡dantesco!

Ahora Samuel Monzón Barrios clama justicia mientras la fiscalía general de justicia se muestra insensible ante estos hechos que dejan al Monzón en la indefensión y el desamparo y con el riesgo de ser asesinado si regresa a Siltepec, mientras su familia está en un riesgo latente de ser agredida y lo peor fue despojado de sus propiedades sin que la justicia en Chiapas lo respalde, veremos qué pasa, así las cosas.

Las redes crean sus propias monedas.

Ante la incertidumbre que existe por el uso y adquisición de “criptomonedas”, en la Comisión Permanente hemos hecho un llamado al Banco de México y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que lleve a cabo campañas mediáticas que informe y advierta al público en general sobre su uso, manifestó Emilio Salazar Farías, diputado federal por el estado de Chiapas quien llama a estar atentos al uso y manejo de este sistema monetario.

El diputado federal tuxtleco dijo que las criptomonedas o criptodivisas son monedas digitales producidas por una red pública, en lugar de un gobierno, que utilizan la criptografía para asegurarse de que los pagos se envían y reciben de manera segura. Estas divisas se han popularizado en el mundo desde su aparición hace ocho años, y cuya producción y circulación no se encuentra sujeta a la regulación de ninguna autoridad.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión explicó que desde la aparición de las criptomonedas, se le relacionó con actividades ilícitas, como el lavado de dinero, el financiamiento de actividades terroristas o la evasión fiscal; éstas también experimentan movimientos al alza y a la baja en el mercado financiero, Así las cosas.

Congreso

En el marco del acto cívico de Honores a la Bandera que realiza el Congreso del Estado, el diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política, sostuvo que es momento de sentirnos orgullosos de nuestras raíces y tradiciones, y festejar los 125 años de Tuxtla Gutiérrez como ciudad capital.

Es momento de disfrutar nuestra cultura y recobrar el orgullo por nuestra historia, señaló el diputado Penagos Vargas quien rememoró que fue el 11 de agosto de 1892 cuando el entonces gobernador Emilio Rabasa decidió trasladar en definitiva, los tres poderes republicanos a esta ciudad capital, ahora metropolitana. Para tal fin, invitó al público en general para asistir a la exposición fotográfica que se exhibirá en el vestíbulo del Congreso del Estado el miércoles 09 de agosto, donde a través de las imágenes se recreará la historia y presente de la antigua Coyatocmó en estos 125 años de ser la ciudad capital del estado de Chiapas.

Municipios.

El presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, señaló que Tuxtla Gutiérrez se encuentra lista para celebrar su 125 aniversario como capital del estado, y este martes 8 de agosto arrancan los eventos culturales, de tradiciones, arte y folklor para conmemorar este hecho histórico…"El dinero que se emplea en la construcción o rehabilitación de obras no es un gasto, es una inversión necesaria para las familias", destacó el presidente, Neftalí Del Toro Guzmán al inaugurar la ampliación de red de energía eléctrica y red de alcantarillado sanitario y descargas sanitarias en la colonia Campestre Independencia…