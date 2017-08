OSF dará a conocer dictamen que guarda el sistema de Salud en Chiapas

Ezequiel Gómez García l En los próximos días el Órgano Superior de Fiscalización dará a conocer el dictamen de la supervisión física de las condiciones de los hospitales en Chiapas, en los temas de infraestructura, abasto de medicamentos y personal, reveló el Auditor Superior del Estado, Alejandro Culebro Galván.

Los recursos en materia de salud en Chiapas en un 90 por ciento proviene de la Federación, por lo que el órgano superior del estado no tiene mucho que revisar porque el recursos estatal es mínimo, sin embargo este órgano fiscalizador solicitó una supervisión en la materia.

“En el tema de salud es muy delicado porque se hablado mucho, pero lo que si hicimos es una supervisión física de todos los hospitales y no solo física de condiciones de infraestructura, sino también de medicamentos y del equipo de trabajo; es un dictamen que daremos a conocer en los próximos días.

Culebro Galván dijo que la supervisión es consecuencia de las denuncias y quejas que la gente ha realizado, basándose en las observaciones que a nivel federal tiene la Secretaría de Salud, pero esto no quiere decir que se hayan robado el dinero sino que muchas veces hace falta comprobar de manera correcta.

Hace falta que mejorar muchos el procesos administrativos dentro de la Secretaría de Salud para que cuando contrate o compre medicamento, tenga su acurdó de comité, las cotizaciones que justifiquen porque no se hizo licitación todo eso y si algo falta ahí son observados.

Finalmente, apuntó que los recursos estatales que fueron auditados que son muy pequeñas si tienen observaciones de no más de 3 a 4 millones de pesos, puntualizó.

