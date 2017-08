O todos rabudos

El caso de los alcaldes reportados que puede que no tengan oportunidad de reelegirse, es lo de menos.

Resalta que aun y ya contando con tecnología adecuada, con sistemas de facturación electrónica, con programas que cuadran las cuentas cuando no las alteran a priori, pues si que extraña que no tengan cómo contar con lo gastado en tiempo y forma para su comprobación, a menos que fijan demencia.

Ya ni en los municipios indígenas pueden pretextar que son ignorantes del uso de esos equipos conduciendo costosas camionetas y portando sofisticados celulares.

Si se trata de castigar a unos y encubrir a otros, la cosa no está bien: de éste lado los alcaldes mestizos se preguntan por qué ese privilegio a los munícipes indígenas que si quieren rinden cuentas.

Como que no va por ahí.

