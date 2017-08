Con valor de mujer Ni más ni menos

Candelaria Rodríguez Sosa

Chiapas habrá de renovar a más de mil cargos populares en 2018

A 305 días para la Jornada Electoral del 2018 y pese a falta menos de un año, dice una compañera, “todo esto esta muy revuelto”, pues pese a los dimes y diretes, 11 partidos políticos de los cuales 9 son nacionales y dos locales, seguramente convertidos en alianzas y coaliciones, harán tal vez tres frentes y uno que otro de la chiquillada que participe solo y eso sin contar aún a las y los independientes, participaran en la Jornada Electoral de Chiapas del 2018 en busca de uno de los más de mil espacios que se disputaran más de 5 mil aspirantes.

Y mientras en el país, se desgarran las vestiduras para buscar el voto, la contienda será para elegir a 3 mil 327 personas para cargos públicos federales, estatales y municipales en 30 entidades del país, salvo Baja California y Nayarit que no tendrán comicios concurrentes, donde se habrá de elegir al nuevo presidente de la república y 9 gubernatura, incluida la jefatura de la ciudad de México

En Chiapas el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se prepara para la jornada electoral para elegir en paridad a 1, 018 integrantes para cargos federales, locales y miembros de ayuntamientos, (senadurías, diputaciones federales, locales y miembros de ayuntamiento de o 122 o ¿124? ediles y 792 integrantes de ayuntamientos). Esos son los cargos por disputarse, pero que en la contienda esos espacios de cargos populares estarán reñido por más de 5 mil 500 aspirantes de todos los colores, de los cuales el 50% debe ser de ambos sexos. Ahí la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, como siempre estará atenta al cumplimiento de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

Los partidos que se preparan para la contienda electoral en Chiapas son; PAN, PRD, PRI, PVEM, MORENA, PE, MC, PT, PANAL y los locales, PCHU, MOVER A CHIAPAS.

Con el beneficio de la duda de las instituciones locales y federales electorales, ambas con serio señalamiento por la ausencia de las organizaciones en la firma de la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, pero donde solo se nombro sin mencionar que organizaciones se referían, así se inician con ímpetu toda la organización para los comicios del próximo año, inédita por la participación en la elección de los representantes populares.

Y menciona a las organizaciones en la contienda porque de ello depende la democracia, de la participación incluyente de todos y todos, los de adentro y los de afuera, en equilibrio e inclusivo, en paridad.

Así, con toda y la falta de credibilidad de los partidos políticos y de sus políticos y políticas, metidos/as a legisladores estatales y federales, además de senadores/as, incluido la perdida de la FE en las instituciones, mi pregunta se que da en el vacío. ¿Realmente le interesa tanto Chiapas? A los competidores por la gubernatura en Chiapas, ¿les interesa el estado?, bueno, ¿les interés su gente? ¿Qué les interesa? ¿Porque quieren ser gubernadores/as?

La moneda esta en el aire. Veremos, pero hoy, dícese del mas fuerte y que tiene la venia del señor (¿de los cielos?), me refiero al senador de la república, Roberto Albores Gleason, buscador de la gubernatura, de quien ha dicho no solo ira por el PRI sino en alianza con el PVEM, Mover a Chapas y el Pchu. El como la diputada federal del Movimiento Ciudadano, María Elena Orantes López, también se fotografío con el secretario de Gobernación, no obstante Albores con el Presidente Peña Nieto. Aunque a muchas personas eso personajes no les importa son lecturas para indagar por done esta la línea. Esos flechazos tienen mucho que decir en el argot políticos, tal vez no para quienes están hartos de la política. Solo que vivimos en un régimen democrático y entonces hay que elegir a cualesquiera que apuntan a las aspiraciones de soñar con un país y estado de progreso, con el personaje que mas se acerque. José Antonio Aguilar Bodegas, Melgar, Rutilio Escandón, Zoé Robledo, tal vez hay mas, sin duda.

Ahí puede elegir, esta Morena, que aun no define candidato/a. El PAN, PRD. Y la chiquillada. En fin, de que hay pluralidad para votar la hay, y ahora los partidos políticos de Jalisco sufrir porque sin voto no hay dinero, lo cual fue una acertada propuesta que busca que las entidades de la republica la hagan suya. Excelente, ya basta de mantener a los partidos que ni pisca de cultura democrática hacer impulsar el proceso democrático participativo.

Por lo menos, me ha tocado revisar no solo las planillas sino las regiones y distritos donde ganan los candidatos y ganan con una minoría, a veces ni el 25% y representan con una minoría a la gran mayoría inconforme que no voto por todo lo que se conoce de este sistema de partidos, pero la vida democrática esta dando un vuelco y en ese viraje, estamos en la antesala de nuevos escenarios políticos para el ejercicio justo de elecciones democráticas, paritarias y de las masas.

Pero hoy nos preguntamos, el Chiapas de los últimos lugares en educación, donde la desigualdad nos desiguala, donde la violencia contra las mujeres no ceja, donde los hombres se niegan a compartir el poder, donde no hay respuesta tajante a los feminicidios. Este Chiapas que nos duele, y que la inercia de dejar pasar y dejar hacer nos ha estatizado. A todos, todas, me incluyo, es hoy discutida, peleada, ¿ambición, o servicio? Veremos. ¿realmente es mucho el amor que siente los aspirantes por los chiapanecos o por lo que aun queda de Chiapas?

De nuevo se acerca el escenario político, las mujeres organizadas, las feministas, los grupos de todos los femeninos, las jóvenes que irrumpen con o sin convicciones, se dejan llevar por la pasión de la defensa a ultranza, pero a fin de cuentas, son las milenias, los milenios que buscan respuestas, y las viejas feministas más allá del bien y del mal, paso a paso, lentos pero seguro, siguen soñando en que las mujeres en el poder harán la diferencia para gobernar.

En Chiapas pese al panorama adverso que aquí describí, va, camina, se mueve, vamos andando.