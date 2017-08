Con valor de Mujer Ni más Ni menos

Candelaria Rodríguez Sosa

Probar la tercera opción, la alternancia que sigue

En el 2015, en una de la visita que hizo Andrés Manuel López Obrador a Tuxtla Gutiérrez, pude saludarlo, incluso, recuerdo, fue en el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo. Yo estaba acompañada de mi hijo menor, estábamos buscando la nota del día. Lo digo, gracias a Pio López Obrador, hermano de AMLO que conozco por azares del trabajo periodístico, y gracias a que tampoco había un gran tumulto, pudimos saludar al ahora de nuevo, candidato a la presidencia de la República. Fue solo un breve saludo y muchos comentarios de Pio a su hermano que refería el trabajo periodístico.

Una foto que pondré en este comentario, dice digamos, mucho de mi, porque AMLO con tantas actividades, creo poco podría mirar o recordar a muchas personas, que sin estar en sus antesalas, o acompañándolo en diario devenir de su lucha, si hacemos un papel de registro de la historia, y sin mencionar a los protagonistas de a quienes buscan transformar este país, hacemos el papel que corresponde a cada quien, en busca de la justicia, y en muchas ocasiones exponiendo la vida, pagando el precio por la libertad de decir lo que acontece.

Bien, luego de esta introducción, comento lo siguiente:

Y es que la reflexión deriva no solo con la fotografía, sino que, en el transcurso de esta semana, se suscitaron muchos acontecimientos, precisamente cuando los partidos políticos cierran filas, se la juegan en la desesperación, unos por mantenerse, otros por avanzar, y otros por derrocar a su contra parte. Y entre ellos, y ellas, las y los aspirantes, van con todo por avanzar, permanecer y derrotar al o el otro.

Y en el análisis con personajes, militantes y simpatizantes del partido en el poder de este país (PRI), conscientes están que la lucha, además de la interna, por colocar o elegir al mejor HOMBRE, que no mujer, puede salvarlo de ser expulsado de la presidencia de la república. Mientras que, en la lucha externa, refiere convencer a la ciudadanía, al electorado que amenaza con el voto de castigo por todo lo que conocemos y de lo que ha pasado en el transcurso de estos casi 4 años del régimen peñista. En esas mesas de café, he sostenido que el país, las y los mexicanos necesitan, o necesitamos seguir con la alternancia del poder. ¿Quien sigue? ¿qué partido sigue? ¿qué alianza? ¿qué personaje? ¿Quién?

Ya probamos los regímenes de los gobiernos de dos partidos, uno emanado de las clases sociales, que recogería las necesidades de un pueblo hambriento de progreso, superación, de justicia estructural para nombrarla toda. Ese partido denominado del centro izquierda, que gobernó por más de 70, donde tuvo extraordinarios resultados entre los años 1940-1946 con el mandato del presidente Manuel Ávila Camacho denominada “El milagro Mexicano” durante la Segunda Guerra Mundial, el país pudo aprovechar los problemas exógenos, y que lo llevó a lo que hasta donde dicen los investigadores, jamás a ocurrido, tener un promedio anual del 5.7% del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), producto de la producción eléctrica y petróleo y de la industria manufacturera y de construcción.

Pero la historia registra que de 1956 a 1979 la economía mexicana giro 180 grados, al crecer hacia adentro.

Actualmente el PIB, hoy endeudado hasta el 2025, es actualmente de 2,6, con las promesas de subirlo a 3 lo que se observa imposible ante la caída de los hidrocarburos.

Bien un país de bonanza, pero mal administrado donde los ricos se hacen más ricos (38 familias los más ricos de este país) y la pobreza se ensancha, manteniendo un país en crisis, en la misma lucha de la droga y el control de plazas por la delincuencia organizada, llevo en el 2000 a la alternancia. El pueblo se harto e hizo voto de castigo beneficiando al partido llamado de derecha.

Así llegó Vicente Fox en el 2000, abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), partido llamado de centro humanista y reformista, e ideología democratacristiana, de derecha. Vicente Fox y Luego Felipe Calderón gobernaron 12 años, con los resultados más desastrosa de muertes, al declarar la guerra al narcotráfico y sacar al ejercito a las calles. No obstante, a la obstaculizar el avance de la lucha feminista, al imponer sus credos, y religiones donde el avance democrático debe estar ajeno a ello, también el pueblo le reviro al PAN y lo sacó de los pinos.

Hoy, el análisis lleva a dar la oportunidad a un partido diferentes, y en la lógica de brindar la oportunidad a las y los mexicanos, debe ofertar su forma de gobierno la izquierda, a esa llamada izquierda parchada, porque muchos son descendientes del primer partido en comento, pero que finalmente, su incisión del PRI, se debe precisamente a no estar de acuerdo en la forma vergonzosa en que se ha saqueado esta país, rota la esperanza la esperanza de la mexicanidad, e impedido el crecimiento sostenible de este país y de sus gobernados.

El hartazgo a flor de fiel debe reflejarse en las urnas del próximo mes de julio.

Y no se trata de hombres o mujeres, es de una nueva forma de gobernar, hoy llamada izquierda, que, aunque mis conocidos /as digan, no tiene nada de izquierda, pero si da mucho escozor el que una persona como AMLO llegue a la presidencia de la república.

Me han dicho, que misógino, que no ha respaldado muchas de las iniciativas feministas, y quienes acusan hoy y resuenan esas fallas grande y chicas de AMLO, yo respondo, aun así, puede seguir siendo una alternativa, porque una se pregunta ¿qué acaso los hombres con los que las mujeres se ha casado no han sido, no solo misóginos, sino machines o golpeadores? Ellas, esas mujeres, al cabo de conocer sus derechos, que ha pasado un largo trecho porque la armonización legislativa ha sido tardía, por un lado y por otro lado, el temor a denunciar, las mantuvo atrapadas, pero hoy, se han dado grandes pasos. Hoy, los hombres que no han cambiado han sido cambiados, pero hay quienes cambian porque aman lo que tienen, y luchar por entender que deben renunciar a una construcción social que los daña y daña a terceros, en eso creo, creo que es posible apostar a convencer las entrañas del poder para virar a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, sino, nos daremos la vuelta como se le ha dado a los partidos que le anteceden.

Es decir, cuantas de las mujeres y hombres que no están de acuerdo con las administraciones de los partidos que gobiernan, se han incrustado en las administraciones y han impulsado desde adentro los cambios, han sido pasos lentos, pero el movimiento feminista no se ha detenido, hay pequeños avances, pero debió o debe avanzarse más para alcanzar ha igualdad sustantiva de hecho y derecho.

Fueron dos gobiernos panistas, donde las feministas de avanzada han logrado superar la prueba. Hoy, yo digo, y si se equivoca el que viene, el llamado de izquierda o de avanzada democrática, como otros del pasado, tiene derecho hacerlo, pero hoy los tiempos son diferentes, y de eso, depende de la ciudadanía.

Puede que AMLO no sea el mesías, que juega a perdonar todo, tal vez, pero lo que es cierto, es que el país debe seguir con la alternancia, probar el tercer paso, la tercera opción. Veremos, si no, seguiremos apostando desde la trinchera que nos toque. Por hoy, el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) partido político y movimiento social de izquierda, esta colocado en las preferencias nacionales, Veremos. No hay peor lucha que la que no se hace desde cualesquiera trincheras, y sumarse por lograr la igualdad de riquezas, oportunidades para un país hambriento de justicia, y de oportunidades para el propio desarrollo y del país.