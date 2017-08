Al Son del texto

Tina Rodríguez

Seguramente no son pocos los funcionarios de los ayuntamientos que no ven lo duro sino lo tupido, porque los ciudadanos mantienen una ola de quejas por las ineficiencias y pobre cobertura de su administración, en especial los alcaldes, a los que no les alcanza el dinero ni el personal, para cumplir con sus promesas de campaña, lo que genera inconformidad no solo contra ellos, sino también contra las siglas que representan, hechos vistos desde Tuxtla hasta Tapachula, Los Altos, y hasta la zona norte del estado y desde luego la selva, desde donde casi no llegan noticias, pero la cosa está preocupante.

No se sabe mucho si los alcaldes chiapanecos, los 122, ya pagaron los adeudos que dejaron los anteriores, y si los que debían ya pagaron a la CFE y así, a todos los proveedores que se quejaron de falta de pagos e incluso de la negativa de los presentes alcaldes a reconocer los adeudos de sus antecesores, como si la administración municipal iniciará y concluyera con un alcalde determinado y su responsabilidad debe ser institucional.

En el caso de Tapachula, como en Tuxtla y ya ni se diga San Cristóbal, los alcaldes hacen lo necesario para librarla.

Ni modos que estén contentos con el recurso a cuenta gotas que les llega de hacienda, que más que trámite parece censora, y desde luego con funcionarios que poco conocen la sensibilidad social, adecuados al tecnocratismo en la que el sentir municipal se centra en cuestiones a veces tan simples que nada tienen que ver con obras de relumbros, como luz, agua potable, drenaje y seguridad, obvia pavimentación y si se puede hasta empleo.

Pero si los ayuntamientos no tienen los medios, obvio se dan las protestas, y así, de acuerdo con las promesas de campaña incumplidas, en el entendido de que, también, se van a renovar los ayuntamientos chiapanecos en menos de un año, al igual que diputaciones, y desde luego la gubernatura.

Sabemos que los municipios son claves para ganar elecciones, y que el arraigo y popularidad del candidato a alcalde, será determinante ahora que se torna más difícil manipular elecciones, luego del desbarre que se cometió en el Instituto de elecciones y participación ciudadana tanto con el asunto de la paridad de género como con el diputado extranjero o 41 o migrante.

El asunto es que todo está en puerta y para colmo hay adelantados en las principales cabeceras municipales que vienen a enturbiar un poco el ambiente sino político, si social, y solo esperemos que no empiecen a explotar esa inconformidad que aparentemente se vive.