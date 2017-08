Al Son del Texto

Tina Rodríguez

Luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, afirmó contundente que se descarta para buscar la candidatura presidencial del PRI en 2018 por estar dedicado 100% a su tarea al frente de la Cancillería, se precipitaron muchas consideraciones sobre el camino libre para el actual secretario de hacienda, mencionado incluso como externo, pues no es priista.

Ante esto, y las referencias cruzadas que le generaron su “guerra sucia” por los priistas recalcitrantes que quieren el pastel para los de casa, pues el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, aclaró que está concentrado solamente en la elaboración del paquete económico para 2018, y que no hay tiempo de pensar en otra cosa.

¡Ahí está!

No se ha descartado porque no milita en ningún partido, y eso que también fue alto funcionario en el gobierno de Felipe Calderón, esto es que, el doctor José Antonio Meade es una lumbrera que, lo mismo dominó Sedesol que ahora hacienda, en algo así como el súper secretario de dos sexenios pero de diferente siglas, inusitado creemos, por único, por esto último, porque hay que recordar que Josefina Vázquez Mota, fue también alta funcionaria en dos sexenios, con Fox y Calderón, pero ambos fueron gobiernos panistas.

Al igual que a Luis Videgaray, se la preguntaron: sobre la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional que se llevará a cabo esta semana y la posibilidad de que participe en la contienda presidencial si este instituto político modifica sus estatutos… atajó la pregunta: “Nosotros ahora estamos concentrados solamente en la elaboración del paquete”.

Se supone que el presupuesto de egresos e ingresos de la federación, 2018, que no contendrá más impuestos, sino una estrategia de amplia cobertura para que paguen todos esos evasores que deben hacerlo, pero a la vez, no deja de preocupar las variables que habrán de darle soporte al paquete económico de 2018.

Esto es que aun sea año electoral, y crucial para el partido en el gobierno, ese presupuesto no va a comprender excesos, no va a comprometer a México por unas siglas partidistas, y ojalá así sea, porque esa espiral crece y se lleva entre sus estrías programas y proyectos de todo, y luego vienen los recortes a mediados de año.

Los noticieros matutinos de ayer daban la noticia de su respuesta técnica: “Como ustedes saben se envía en septiembre y eso hace que agosto ocupe la atención de la Secretaría de Hacienda pensando en 2018, pero solamente en cuanto al paquete económico se refiere”, aunque eso no quiere decir que ahí termine su chamba de éste año, pues en agosto inicia el otro gran paquete: la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el que según esto se espera tener listo a principios de 2018, que bien puede ser marzo, con tiempo apenas para ver si, abril, se pudiera colar como precandidato priista si es que se abren los candados del tricolor que, reclama diez años de militancia mínimo, para escalar a tal posibilidad de precandidatura.