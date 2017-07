Valverde, “muy contento” con sus jugadores en el Barça

Barcelona l El nuevo técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, afirmó ayer lunes estar “muy contento con los jugadores que tengo”, rechazando comentar eventuales fichajes en su primera rueda de prensa tras el inicio de la pretemporada del equipo azulgrana. “Estoy muy contento por como están las cosas, como han venido los jugadores, el nivel de trabajo y de compromiso que están mostrando”, afirmó Valverde, que sustituye en el puesto a Luis Enrique Martínez.

Preguntado en varias ocasiones por eventuales fichajes, Valverde insistió en que “no me fijo tanto en los jugadores que están fuera, como los que están dentro. Estoy muy contento con lo que tengo. En cuanto a posiciones mejor o peor cubiertas ya veremos después”.

El técnico admitió, no obstante, que hay “una comunicación fluida” con la dirección respecto al tema de eventuales traspasos, aunque no ha hecho ninguna petición expresa, mientras siguen los rumores en España sobre el interés azulgrana por el italiano del PSG Marco Verratti y el brasileño del Guangzhou chino, Paulinho.

“Para mí los mejores fichajes son los que están en mi equipo”, insistió el ex técnico del Athletic de Bilbao, que compareció junto al secretario técnico Robert Fernández, quien afirmó que el Barça tampoco “tiene ninguna oferta” por ningún jugador azulgrana.

Valverde también afirmó que tácticamente se seguirá reconociendo el estilo de toque del Barcelona, aunque habrá alguna variante.

“El Barça es un equipo que está obligado a llevar la iniciativa, a tener un juego de ataque y buscaremos la mejor forma para conseguirlo. Puede que introduzcamos alguna variante, pero el estilo identificativo ese que tiene el Barça, creo que se seguirá viendo”, aseguró.

Messi, “jugador único”

Valverde se mostró prudente a la hora de explicar cómo utilizará al tridente ofensivo formado por Neymar, Lionel Messi y Luis Suárez, recordando que todavía tiene que conocer a estos jugadores.

“Lo gestionaré con normalidad, viendo cada partido, viendo las circunstancias que concurren en la temporada, sabiendo la importancia que tienen esos jugadores en nuestro equipo y la capacidad de intimidación que tienen en los rivales”, explicó.

El técnico no dudó en reafirmar el papel principal que tendrá en su esquema Lionel Messi, al que consideró “un jugador único”.

“El rol que va a tener es el que viene teniendo en los últimos años. Es un jugador que puede jugar en cualquier posición y puede hacerlo bien”, afirmó.

“Está claro, que nos condicionará, pero de la manera más positiva que podemos tener, al final es un jugador que determina muchas cosas en cualquier posición en la que puede jugar”, añadió, recordando que “en cualquier posición en que juegue, al final, va a acabar en una zona de influencia y además definitiva”.

La intención es que “esté en zonas cómodas, que nos pueda aclarar el juego y pueda participar en la construcción, y que esté cerca de la finalización porque es donde marca la diferencia”, dijo Valverde, quien siente una “sensación de alivio” al ser ahora entrenador del argentino y no su rival.

El técnico también destacó la importancia de Neymar, al que ve “bien en la posición en que está, sabiendo que puede jugar en otras”.

El Barcelona retomó la pasada semana los entrenamientos en dobles sesiones, antes de partir el miércoles a Estados Unidos para seguir su pretemporada. (Fuente: La Jornada)

