Javier “N” no puede obtener su libertad por triquiñuelas: Yunes

Xalapa, Veracruz l El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, advirtió que “los veracruzanos no vamos a permitir que por una triquiñuela ilegal, Javier “N” obtenga su libertad”. Exigió que se sancione a todos los “cómplices” del ex mandatario estatal, incluyendo a la esposa y familia de ésta, Karime Macías y a Fidel Herrera Beltrán, también ex gobernador.

La versión de que Javier “N” “podría quedar en libertad, ha levantado una ola de indignación y rechazo muy comprensible entre un pueblo agraviado por la brutal corrupción que dejó a Veracruz en la mayor crisis de su historia”, dijo en conferencia.

Yunes Linares dijo a los jueces federales que una decisión en ese sentido pondría en riesgo el Estado de derecho y perdería su credibilidad el nuevo sistema de justicia penal. “Sé que no será así, porque las pruebas con que cuenta la PGR, como la Fiscalía General del Estado (FGE), son absolutamente sólidas y suficientes para lograr su condena y mantenerlo en prisión”.

En un mensaje al pueblo veracruzano, emitido desde Palacio de Gobierno, dijo que a la exigencia de que Javier “N” sea enviado a la cárcel, se suman dos más: lograr que devuelva todo lo robado y que se sancione a todos sus cómplices, incluido el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y la familia de Karime Macías.

El mandatario estatal consideró inaceptable que se considere que el ex mandatario que gobernó de diciembre de 2010 a octubre de 2016 no causó el mayor fraude de la historia de Veracruz, si él (Yunes) antes de tomar posesión personalmente logró que sus cómplices devolvieron “700 millones de pesos, bienes inmuebles, un jet, un helicóptero y obras de arte”, luego de que los cómplices de Javier “N” admitieron que era dinero del erario público estatal; la familia de Karime Macías vive en Londres, uno de los países más caros del mundo, y se contrató para la defensa del ex mandatario al despacho de abogados más caro del país.

Reiteró que su compromiso será no sólo desempeñar las tareas del ejecutivo, sino exigir justicia. “Y hoy lo hago. Y exijo a los jueces federales que antes de tomar sus decisiones, observen el fondo filosófico de la ley, su esencia, que es hacer justicia. Y hacer justicia a un pueblo agraviado, a más de 8 millones de personas lastimadas por la corrupción”, dijo.

Indicó que dará a conocer conversaciones y el contenido de los diarios donde Karime Macías habla del enriquecimiento ilícito del gobierno de Javier “N”. Así como de las conversaciones que sostuvo con los cómplices de Javier “N”. (Fuente: La Jornada)

Related