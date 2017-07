Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

Pablo Salazar Mendiguchia fue el anfitrión de Graco Ramírez

Desde la llegada del gobernador de Morelos, en vuelo comercial de Aeroméxico, PASAME lo recibió en el Aeropuerto Ángel Albino Corzo, y a eso de las 10 de la mañana arribaron al hotel Marriot para desayunar y platicar los dos solitos.

Y aunque el diputado federal Diego Valera estuvo en el aeropuerto se mantuvo a distancia durante la amena plática que desarrollaron los dos en el desayuno y hasta más tarde se unió a la mesa de la merienda.

El que aspira a ser candidato a la presidencia de la República dijo que había llegado a Tuxtla Gutiérrez para hablar únicamente de proyectos económicos con empresarios, pero la colega Gabriela Coutiño le cuestionó su acercamiento desde muy temprano con Pablo Salazar y el mandatario contestó.

“Bueno mire usted, en la relación con Pablo Salazar se trata de un estimado amigo mío, a quien impulsamos como candidato nuestro de alianza, lo apoyamos con mucha resolución y generamos la alternancia política en Chiapas”.

“No es fácil ver a un ex gobernador de Chiapas o de otros estados que pueda sentarse a desayunar tranquilamente en su propia tierra, yo veo que muchos no van, no están aquí o traen licencia diplomática quizás para no estar aquí”.

El colega Lenin Flores cuestionó si había pedido permiso al Congreso para ausentarse en un día hábil de su estado Morelos y llegar a Chiapas, “No ocupa que pidamos licencia, está justificado y la invitación que me hicieron los empresarios no hay ningún problema, yo puedo perfectamente venir a presentar propuestas de promoción del estado, llegué en mi avión comercial en la silla número dos, se retrasó una hora el vuelo y me voy a regresar en ese avión comercial como cualquier ciudadano sin mayor aspaviento y sin ninguna presencia más que estar con mis amigos los empresarios”.

En la conferencia de prensa le pregunte a Graco cuál era la relación que mantiene con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, “Es una relación de respeto, conozco a su familia hace muchos años, lo conozco a él desde muy joven, nos tenemos respeto sabemos en que coincidimos y en que no pero no es una mala relación él es un joven político que ha demostrado lo que puede hacer como gobernador yo soy un político de mayor experiencia de muchos años en la oposición y tengo absoluto respeto por él porque ellos me apoyaron para que fuera presidente de la CONAGO y agradezco mucho, no tengo en la agenda visitarlo hoy porque me tengo que retirar en el vuelo después de la comida, le llame para decirle que estaría aquí”.

Sobre el accidente carretero donde dos personas perdieron la vida contestó, “Eso está zanjado y no vengo a hablar de socavones aquí. Vengo a hablar de propuestas económicas”. Aunque en el país hay socavones políticos muy pero muy grandes.

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, asistió al informe legislativo de la diputada Judith Torres Vera, a quien reconoció como una gran mujer priista y de compromisos.

Desde la ciudad de Huixtla, en donde también estuvieron representantes del poder Ejecutivo y Judicial, Eduardo Ramírez dijo que Torres Vera, dirigente de la CNOP, es una lideresa que ha sabido trabajar y conciliar con diferentes grupos sin importar ideología partidista o religiosa.

