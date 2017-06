Toman tribuna de la OEA venezolanos exiliados y disidentes

Cancún, Quintana Roo l El tiempo se ha agotado y la 47 Sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) no logró el consenso amplio que se buscó en los últimos días para aprobar una resolución tendiente a llamar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a que respetara los Derechos Humanos, las libertades políticas, y permitiera una un esquema de ayuda en alimentos y medicinas para la población de ese país.

Pese a la última propuesta hecha pública por el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, John Sullivan, para que sea aprobara la creación de un grupo de países que fuera intermediario entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, el consenso entre las 34 delegaciones no se logró, dejando un sabor amargo para los disidentes venezolanos.

Al enterarse que no habría una postura enérgica por parte de la OEA para sancionar al régimen de Nicolás Maduro, diputados opositores al régimen venezolano tomaron la tribuna de la Asamblea de la OEA enarbolando la bandera venezolana y con el lema ¡Fin a la dictadura! ¡Libertad para Venezuela!

Y ayer miércoles sin una acción concreta por parte de la organización, hemos venido acá para decirle al mundo que a los venezolanos no se les puede dejar solos, que hay ciudadanos que están siendo asesinados, que hay ciudadanos que mueren por hambre, que hay ciudadanos que mueren por falta de medicinas, que aquí no puede seguir muriendo gente por desnutrición o por balas, que han asesinado a 75 muchachos en su mayoría, algunos que pueden ser hijos de ustedes, de 17, de 18, de 19 años”, dijo el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Luis Florido.

Así la población de Venezuela deberá esperar ante lo que parece convertirse en un desdén internacional a lo que ocurre en el país sudamericano, que vive día con día una grave crisis política.

