Rumbo político

Víctor M. Mejía Alejandre

Un ambicioso de poder y dinero quiere dañar a los tuxtlecos

Me comentan fuentes bien enteradas que son muy graves las declaraciones y amenazas vertidas por parte de los agremiados del STSMAPA, (el sindicato de SMAPA) y que son liderados moral y perversamente por un personaje que solo busca desestabilizar al Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, incluyendo a su propio sindicato; un tal Rudy Arbey Rodríguez de los Santos.

Quien buscando satisfacer sus muy sucios intereses hace unos días mando a uno de sus paleros a que en una estación de radio lanzara la flamante amenaza contra la ciudadanía tuxtleca y contra las autoridades de esa dependencia “Estamos en pie que vamos hacer un paro de labores y vamos a parar la planta potabilizadora, pero en su momento” y es que hay que recordar que los trabajadores manipulados están sumidos en una lucha de perversidades.

A este grupo de trabajadores grupo de trabajadores manipulados no se dan cuenta que de parar las plantas en un determinado momento como medida de presión provocaría dejar sin el vital líquido al 80 por ciento de los tuxtlecos ¿tan ciegos y egoístas son que no miden los alcances sociales de sus juegos perversos?

Si de por sí el abasto de agua es irregular, con estas acciones lo que provocarían sería un desajuste social a costa de los intereses personales y políticos de un fulano que lo único que ha hecho es crear confusión entre sus agremiados y la comunidad laboral.

este personaje Rodríguez de los Santos, busca reflectores, crea incertidumbre entre la base trabajadora, no es para nada ético ni honesto, todo esto en aras de un hueso dentro del partido político del cuál es militante, el PRD, sin importar si pasa por encima de quién hoy funge como secretario general de ese sindicato, Francisco Gutiérrez Jiménez, ya que en entrevista para el medio de comunicación referido con anterioridad, Rodríguez de los Santos asume llevar la batuta del sindicato, en flagrante postura de resistencia ante quien en el papel, pero solo en el papel debería llevar las riendas del sindicato. Aquí lo que dijo el “caudillo” Rodríguez.

Conductor: “¿Don Francisco está con ustedes o no está con ustedes?”

Rudy Rodríguez: “Si, está con nosotros amigo, si está con nosotros”

Conductor: “ok perfecto, es también muy bueno saberlo, ya que es el líder sindicato”

Rudy Rodríguez: “pero la batuta la lleva aquí tu servidor sale”

Conductor: “perfecto ahí está”

Pero vaya descaro, cuanta soberbia, prepotencia y narcisismo reflejado en unas líneas, este personaje es de esa clase de sujetos que no deberían ocupar un puesto público, buscar ser protagonista, héroe y caudillo de un sindicato que hoy se encuentra dividido y al borde del colapso.

Está claro que el fracaso como líder de Rudy Arbey Rodríguez de los Santos el que con anterioridad había sido jefe de recursos humanos de esa dependencia; quien solo ha demostrado ser un líder torpe cerrado y lo más inteligente que le apuesta a la violencia antes de priorizar el diálogo; lamentable para Tuxtla estar en las manos de este tipo de sujetos, soberbios y viles, así las cosas.

A Doña María de Jesús Olvera los mismos cetemistas la defenestran.

En los mismos órganos informativos de la Confederación de Trabajadores de México se pone en duda las acciones de la aun dirigente Cetemista en Chiapas y diputada local María de Jesus Olvera M. léanlo bien

Por años su conducción al frente de la CTM fue de imposición, acumuló poder político y económico, desdeño hasta a los propios y ahora enredada en un enfrentamiento con los medios de comunicación, la diputada local priísta, María de Jesús Olvera Mejía, ahora enfrenta hasta el desafuero, unificando al gremio periodístico en su contra por demandar por 5 millones de pesos al reportero Silvano Bautista, del Diario de Chiapas, en lo que consideraron un ataque a la libertad de expresión, con más de 10 demandas en su contra debidamente documentadas ante la Procuraduría Estatal, ahora nos comentan los colegas que quien está metiendo las manos para evitar que le quiten el fuero es el senador priísta, Roberto Albores Gleason, contrario a lo que ya hizo la dirigencia del PRI estatal de deslindarse de la legisladora por su accionar, todo este embrollo ya trascendió en las redes sociales, portales de internet, periódicos de circulación nacional, programas de radio y ha arrastrado la imagen de la CTM a un escenario de desgaste, por lo que sus allegados buscan ocultar lo que ha brotado por la falta de sensibilidad política o de imponer su poder político a raja tabla ¡riesgos! esto publicado en Visión Laboral de la vocería de la CTM.

Como si eso no bastara aquí en Chiapas el ex líder de la CTM Saúl Martínez ex líder cetemista; exhibió en toda su extensión el perverso currículo de la aun diputada local, quien la verdad si tuviera un rasgo de moral ya hubiera pedido licencia como diputada y enfrentara con la frente en alto su problema legal que la está hundiendo en el descredito, así las cosas.

Municipios.

Con el objetivo de contribuir en la disminución del trabajo infantil, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor y el secretario del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, se reunieron con el representante para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Helmut Schwarzer. En dicha reunión, en la que participaron representantes de los diversos sectores, tanto productivo, académico y gubernamental de Chiapas, se dieron a conocer experiencias y se intercambiaron estrategias para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes… El presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la empresa Sinergia de Negocios de Alta Prevención, en donde analizó los pormenores del proyecto para instalar un Sistema de Alerta Sísmica en la Perla del Soconusco, como parte de las políticas públicas enfocadas al fortalecimiento de la cultura preventiva en beneficio de los ciudadanos. Entrevistado al término de la reunión, Del Toro Guzmán, explicó que se analiza el proyecto denominado “Torres Multi Alerta de 360”, que cuentan con un sistema de monitoreo las 24 horas del día los 365 días del año para prevenir a la población en caso de riesgo por algún fenómeno natural, permitiendo la reacción oportuna para salvar vidas, como parte de nuestras políticas de trabajo que posicionan a Tapachula como una ciudad resiliente.

Del costal de los cachivaches

El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, informó de las modificaciones a la Ley General de Salud para establecer que las instituciones médicas difundan información sobre los graves riesgos para la vida de la mujer y el bebé, cuando el embarazo se presente antes de los veinte o después de los treinta y cinco años de edad. Refirió que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte materna infantil, a nivel mundial. En México, 70 mil chicas mueren al año por esta causa, precisó… Emilio Salazar Farías, se pronunció por dejar atrás prácticas y tradiciones violentas como las corridas de toros, pues a la par de espectáculo donde se arriesga la vida, representa un momento de mucha tortura para el animal. “El fin de semana pasado el torero Iván Fandiño murió de una cornada en Francia. El torero no alcanzó a llegar al hospital…) victormejiaa@gmail.com, cel. 9611510984, 9611171419 visita el blog; http://rumbopolitico.blogspot.com, visítanos también en http://issuu.com/victormejia