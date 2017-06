Fiscal de Libertad de Expresión desaira de nuevo a San Lázaro

Ciudad de México l La Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados –cuestionada por su inoperancia y escasez de resultados -, fue objeto de un segundo desaire del Fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.

El funcionario se había comprometido a reunirse con el grupo de trabajo de legisladores, y les plantó de nuevo aduciendo que primero habría de acudir a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Tal postura mereció dos respuestas distantes entre los diputados de la Comisión. Brenda Velázquez (PAN), presidenta de ese grupo justificó la falta de Sánchez Pérez del Pozo, y adujo que éste si se presentará en San Lázaro el martes de la semana por venir.

Con enojo, el vicecoordinador de Morena, Virgilio Caballero reprochó la ausencia del nuevo fiscal –pues tomó posesión apenas el pasado 10 de mayo-: “el Fiscal había quedado de estar con esta Comisión hoy y se había establecido como un compromiso y, de repente, el mismo día cancela su participación en nuestra Comisión, ¿qué representa ello, un desaire?.

“No es un mero desaire, es parte de todo el comportamiento que sigue el Estado federal frente al asesinato de periodistas. El Fiscal de esa manera confirma la conducta de las autoridades a las que les ha importado un comino el asesinato de periodistas”.

Fue la diputada Velázquez, quien a raíz de los ominosos homicidios de reporteros en el interior del país (entre ellos Miroslava Breach Velducea y Javier Váldez Cárdenas, corresponsables de La Jornada), ha pretendido asumir un papel proactivo en defensa de los reporteros, quien reprochó al gobierno federal una política de inacción en la materia. No obstante, el papel de la Comisión legislativa que encabeza, no ha arrojado resultados en el seguimientos de las agresiones a los informadores, en cualquiera de sus formas desde las provenientes del crimen organizado, o de las instituciones del Estado.

“El 99.7 por ciento de las agresiones a periodistas quedan impunes, de más de 800 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, solamente tres sentencias se han emitido. El presupuesto de la FEADLE es de 44 millones de pesos y si sólo ha emitido tres sentencias, cada sentencia de la FEADLE le cuesta a los mexicanos 14.6 millones pesos.

“El día de ayer habíamos convocado al nuevo titular de la FEADLE para sostener una reunión de trabajó con él y la Comisión Especial, pero desafortunadamente no acudió a nuestro llamado. Nos canceló ayer por la tarde. El Gobierno Federal continúa evadiendo su responsabilidad, en este caso particular, de rendir cuentas ante los representantes de la sociedad con el desaire del Fiscal Especial”.

Con la línea discursiva que ha seguido, la diputada Velázquez recordó que el Gobierno Federal no etiquetó un solo peso para el funcionamiento de dicho Mecanismo de Protección de periodistas en el ejercicio fiscal de 2017.

Entre las justificantes de la diputada panista, recurrió al revisionismo al mencionar una cita de una de las ponencias del foro del pasado mes abril, y cuya relación –de ser acertada- con el caso de los periodistas, pues fue lejana:

“Cuando Trotski le recriminó a Lenin los asesinatos que llevaba a cabo el régimen comunista, le dijo que si no pensaba en los seres humanos que dejaba atrás y en lo que querían, Lenin le contestó: Efectivamente, el homicidio de un hombre es una tragedia, pero el de un millón es una estadística. No podemos permitir que los homicidios de periodistas se conviertan en una estadística. ¡Basta de evasivas, basta de impunidad!; ¡Viva la Libertad de Expresión!”.

Al preguntarle si ella había recibido alguna amenaza a su integridad, casi se santificó, “gracias a Dios no he recibido ningún tipo de amenaza y no quisiéramos tener ese tipo de agresiones hacia nosotros”.

Por su parte, Virgilio Caballero, anunció que “si las autoridades no hacen nada para proteger la vida de los periodistas en México, es necesario acudir a las instancias internacionales”.