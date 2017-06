Clausuran ciclo operativo 2016-2017 del programa Educación Inicial

Este programa brinda una formación más integral de nuestros niños y niñas desde muy temprana edad

José Ángel Gómez Sánchez l Madres y padres de familia de bebitos de meses y niños menores de 4 años participaron en la clausura del Ciclo Operativo 2016-2017 del Programa de Educación Inicial, en su Modalidad No Escolarizada.

El auditorio del Museo de Ciencia y Tecnología de Chiapas, (MUCH) el Subsecretario de Educación Federalizada, Eduardo Campos Martínez destacó la importancia de este programa, “En este programa requerimos de mucha atención y mucha voluntad de nuestros padres de familia, la tarea de nuestras promotoras y promotores es poder dar una asesoría cercana a las madres y padres de familia para poder hacer una formación más integral de nuestros niños y niñas desde muy temprana edad”.

En los Centros de Desarrollo Infantil se atienden a los pequeños de tan solo semanas de nacidos, “Debo reconocer aquí el trabajo de nuestros promotores porque de verdad hacen un gran trabajo por encima de lo que reciben y eso se reconoce y se aplaude”.

Campos Martínez consideró que si hay un objetivo común como la educación todos los esfuerzos para el aprendizaje y desarrollo de los niños valen la pena, “Este evento de clausura es la corona del gran programa porque se trabaja en el día a día para darles conocimientos a nuestros hijos y el esquema permite dar mejor reconocimientos a nuestros padres de familia para que ellos a su vez puedan formar mejores alumnos y si tuviéramos la posibilidad de cubrir al cien por ciento a nuestra población infantil y a los padres de familia bajo este esquema en todo el estado la condición de Chiapas cambiaria”.

En Chiapas cinco mil 138 alumnos egresaron de esta modalidad de estimulación temprana que favorece el proceso de transición al nivel subsecuente que en este caso es preescolar remarcó, Eduardo Campos Martínez, ”Esto con el interés de tener una preparación previa a ingresar ya a su vida académica, se aplica en todo el Estado, es una asesoría para los papás antes de iniciar la vida académica estoy hablando de preescolar preparamos a las niñas y los niños para poder ingresar a preescolar con un fundamento un poquito más inicial para que no empiecen en ceros”.

La subjefa de la Modalidad No Escolarizada del departamento de Educación Inicial de SEF Lourdes Marilú Pérez Camacho, destacó los alcances del programa, ”Tiene como objetivo contribuir y evitar más rezagos socioeducativos en comunidades rurales, poblados marginados, indígenas y en zonas urbanas atendiendo principalmente la orientación dirigida hacia los padres, madres y cuidadores que tienen niños desde el proceso de gestación hasta la edad de tres años once meses de edad”.

La Directora de Educación Elemental de la Subsecretaria de Educación Federalizada, María Angélica Cal y Mayor Natarén, agradeció a los niños, padres de familia, autoridades y docentes por llevar de la mano a la enseñanza a los futuros alumnos de Chiapas, ”Agradezco a todos los padres y tutores por la confianza que han depositado en nosotros al poner en nuestras manos su tesoro más preciado que son sus hijos, reconozco todo el esfuerzo colectivo, el gran equipo de trabajo tanto de las niñas y de los niños, de los padres y del personal que tiene a cargo está gran y noble tarea educativa”.

En educación inicial maestras, maestros, nutriólogos y psicólogos realizan la estimulación temprana para el éxito de los Centros de Desarrollo Infantil.