Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

A partir del 15 de junio se empezará a liberar los precios de los combustibles, los dueños de las estaciones de servicio serán quienes pongan precios de Magna, Premium y Diésel.

Esta liberación de precios se dará de forma paulatina primero en los Estados de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Gómez Palacio, Durango y después en el resto del país.

Toma fuerza el rumor de que Miguel Ángel Osorio Chong se convertirá en el nuevo Secretario de Desarrollo Social y así relevar en esa Súper secretaria al compadre del habitante principal de Los Pinos, a don Luis Enrique Miranda quién por cierto no pudo sufragar en la elección del pasado 4 de junio porque su credencial del INE estaba caducada. Fue estrategia o pendejez…. Yo creo que lo primero para dejar constancia que los ciudadanos que llevaron a cabo los comicios se comportaron a la altura de la circunstancia.

De concretarse el enroque del aún Secretario de Gobernación, con el Hidalguense, serían dos los movimientos que estaría realizando Enrique Peña Nieto al aceptar la renuncia del Consejero Jurídico, Humberto Castillejos.

A este señor lo perfilan como futuro ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o como titular de la Fiscalía General de la República, mientras Miguel Ángel Osorio Chong estaría en la Secretaria que mayor recurso maneja y aplica y además sus beneficios llegan a todos los rincones de México, nada mal para calentar el brazo y de pasar los filtros el de Segob esté en primera fila de la candidatura del PRI a Los Pinos.

Y Andrés Manuel López Obrador no entendió y volvió a mostrar su soberbia pues desde ayer canceló una posible alianza a la presidencia para el 2018 con el PRD, MC, PANAL, PVEM; sólo aceptará al Partido del Trabajo.

Pide a sus muchachitas y muchachitos que vayan anuncien y prediquen por todo el país que él, no es un peligro para los empresarios del país, que no es populista, ni tiene vínculos con Donald Trump y Nicolás Maduro, “Por congruencia, es mi punto de vista, no podemos marchar juntos con esos partidos me refiero, para ser claro y preciso, al PRI, Verde, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza”.

Todo esto lo expresó durante el desarrollo del Tercer Congreso Nacional Extraordinario de Morena realizado en el Centro de Convenciones de Tlatelolco en la Ciudad de México.

¿Será que el pasado fin de semana otra vez le tomarían el pelo a Miguel Prado de los Santos de que era cuestión de horas para que asumiera el cargo de director general del Colegio de Bachilleres, en sustitución de Jorge Enrique Hernández Bielma? Pero como pasó todo el viernes y parte del sábado y nada de su nombramiento empezó a querer ahogar sus penas en alcohol.

Me hicieron llegar comentarios de que al “sirenito” lo vieron el sábado hasta las manitas de briago en antros de la zona poniente sur de Tuxtla Gutiérrez.

Mientras no haya vuelto a colgar sus fotos encuerado en redes sociales está bien que frecuente bares y antros, pues el ex diputado local y ex delegado de Sedesol no tiene ningún cargo público, aunque sus lacayos le hablen bonito al oído que es un chinguetas, que su talento está siendo desperdiciado y que pronto le darán la noticia de que va a rendir protesta puede seguir embriagándose.

Me dicen que cuando recién supo el rumor de que sería relevado del cargo, al actual director del Cobach, Jorge Enrique Hernández Bielma, le temblaron las corvas, pero ahora ya lo ha superado y sabe que su padrino lo tiene bien recomendado y no le quitan el sueño al hoy dueño de ranchos, vacas, toros y caballos finos.

La Secretaria de Educación trabaja con maestros adheridos a la sección 40 del SNTE para resolver problemas con la cadena de cambios como ocurrió el fin de semana pasado en Cintalapa, cuando algunos docentes vandalizaron instituciones educativas informó Eduardo Velázquez Hernández.

El subsecretario de Educación dijo que la autoridad educativa se debe ceñir dentro de la norma y además informó que este lunes no hubo suspensión de clases por la presencia de lluvias.

Eduardo Velázquez Hernández. subsecretario de Educación consideró que sus compañeros han estado entendiendo en las pláticas que tuvieron posteriores a esa manifestación, “Y es posible que esta semana vayan poco a poco entrando a la normalidad, vamos a fomentar como siempre lo hemos hecho el diálogo; pues al final los maestros retoman el diálogo y los acuerdos.

En apoyo a la economía de los ciudadanos que tienen propiedades en Tuxtla Gutiérrez, el Ayuntamiento aprobó en reunión de cabildo el “Programa de Condonación de Recargos y Gastos de Ejecución” para quienes tienen adeudos de impuestos como predial y traslados de dominios, informó Cristina Palomeque Rincón.

La Tesorera Municipal de Tuxtla Gutiérrez informó que se trata de un programa de condonación de recargos y gastos de ejecución, “Mismos que aplicarán en el periodo comprendido de mayo al 31 de agosto del 2017, exceptuando el rubro del comercio en la vía pública, así como las multas impuestas, productos, aprovechamientos y demás contribuciones”.

Como parte de las acciones en contra del transporte irregular, la Coordinación de Delegados de la Secretaría de Transportes realiza operativos permanentes y aleatorios en las 15 delegaciones de transporte que existen en todo el estado de Chiapas para erradicar el transporte irregular que no cumple con la documentación ni las garantías de seguridad, como lo es el seguro de viajero, unidades de menos de diez años, para dar un servicio público de calidad y seguro a los usuarios.

Ayer en Tuxtla Gutiérrez los chicos que comanda Romeo Montejo Hernández por instrucciones del Maestro Mario Carlos Culebro Velasco detuvieron 9 unidades que prestaban el servicio de manera irregular.

El Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez continuará manteniendo el orden y evitará el ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad, “Cuantas veces sea necesario se actuará en estricto apego a la ley” afirmó Gloria Luna Ruiz.

La secretaria del Ayuntamiento dijo que se mantienen atentos para que en Tuxtla Gutiérrez las calles, avenidas y banquetas se encuentren libres de ambulantes y para ello continuarán deteniendo a los que no obedezcan.

El Director de Servicios Médicos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Rodolfo Bermúdez Habib informó que en breve pondrán a disposición de la comuna tuxtleca la aplicación “Alerta Corazón”.

Es una aplicación que pueden bajar desde su celular, que se está llevando en la Ciudad de México, y en Tuxtla Gutiérrez estamos a punto de implementarla en donde la misma aplicación si tu creas tu perfil y tienes algún síntoma, alguna molestia, tu aprietas un botón e inmediatamente localizas algún centro cercano para que seas valorado y ver si en realidad estás sufriendo un infarto en ese momento.

Por cierto, que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ha recibido más de 600 solicitudes de información de la población y a todas se les ha dado puntual respuesta aseguró el Coordinador General de Transparencia, Sergio Alberto Gamboa Reyes.

El Coordinador General de Transparencia dijo que con ello el Ayuntamiento cumple con la ley que exige este rubro, ”Todas se han contestado en tiempo y forma, nos preguntan los sueldos de los servidores públicos, los cargos que tenemos, las responsabilidades que conlleva cada secretario o funcionario público en especial, cuánto cuesta alguna obra, cuanto se ha gastado en algún proyecto más que nada son los tipos de preguntas e independientemente les gusta saber por ejemplo cuando van a hacer algunas actividades al aire libre”.

Con la normalización de lluvias en Tuxtla Gutiérrez arrancará en breve un programa masivo de descacharrización en los 4 cuadrantes de la capital chiapaneca informó Ranulfo Chávez Lemuz.

El Secretario de Salud Municipal explicó que buscarán eliminar criaderos de zancudos para evitar la proliferación enfermedades por vectores como el dengue, zika y chincunkuña, ”Lo que estamos haciendo ahorita es reforzar las tareas que durante todo el año continuamente, lo que estamos haciendo ahorita en coordinación con la jurisdicción sanitaria número 1 y desde luego la Secretaria de Salud del Estado vamos a redoblar esfuerzos para prevenir estas enfermedades, y sobre todo lo que vamos a hacer y es un llamado a toda la población es evitar recipientes donde se reproduzca el mosco, no tiene caso estar fumigando si continuamos con los recipientes”.

Gracias por el favor de su atención comentarios a conejorapidos@hotmail.com