América no está completo; va por otro refuerzo: Miguel Herrera

Ciudad de México l El plantel del América aún no está completo, aseguró el técnico Miguel Herrera, ya que aún esperan al menos un refuerzo de Sudamérica que aún está en competencia.

Esperamos tenerlo lo más pronto posible, si llega la siguiente semana, bienvenido, si llega cuando estemos a punto de regresar, bienvenido, hay algunas ligas en Sudamérica que aún están en competencia así que es difícil traerlos y esperaremos que acaben su participación los elementos que estamos buscando para que lleguen acá”, apuntó el estratega.

El conjunto emplumado actualmente cuenta con 12 extranjeros, tres más de los que el reglamento de la Liga MX permite registrar por partido, es por eso que Herrera aceptó que saldrán al menos dos jugadores del plantel y aunque no dijo nombres, Darwin Quintero y Paolo Goltz serían los candidatos.

“Queremos tener 10 (extranjeros), 11 exagerado. Solo puedes tener nueve en tu gustar, entonces no es bueno tener tanta gente en la tribuna, ni para ellos ni para nosotros: Darwin tiene algunas ofertas, aún no decidimos”, agregó.

Finalmente, Herrera señaló que Carlos Emilio Orrantia no era un jugador que estuviera en sus prioridades, no obstante, las circunstancias se dieron para que el futbolista se añadiera a las filas de Las Águilas.

“Santos quería un jugador nuestro, nosotros queríamos un lateral derecho pero no se pudo dar, nos mostraron su lista de transferibles y elegimos a Emilio (Orrantia)”, indicó.

América viajará este lunes a Playa del Carmen para iniciar su trabajo de pretemporada, el cual está programado por dos semanas.

