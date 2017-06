Al Son del Texto

Tina Rodríguez

En medio de la polémica electoral, sí que resulta sorpresivo que, para el secretario de Hacienda, sea preocupante el tema “de la actuación de diversos ex gobernadores del país, algunos de los cuales están siendo investigados por delitos como lavado de dinero o corrupción”

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña debe esta como fuera de área.

Y es que le hicieron la pregunta de que si el lavado de dinero debe ser delito grave y si se investiga al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por ese ilícito, respondió: “nosotros no comentamos sobre investigaciones puntuales; sí señalar que es un tema que preocupa en términos generales”.

¿Y luego?

¿Dan el dinero a los gobernadores sin candados?

Porque se trata de miles de millones de pesos por entidad federativa.

El secretario Meade Kuribreña fue entrevistado en el marco de la entrega de la tercera emisión del “Premio Nacional de Investigación: Impulso al desarrollo de las finanzas estatales”, donde el rector de la UNAM, Enrique Graue, reprobó la actuación de muchos ex gobernadores.

Seguramente el asunto en ese evento no venía al caso, pero fue abordado, y al término del evento, dijo que, sobre este tema, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es muy cuidadosa de acompañar a las autoridades de procuración de justicia de los diferentes niveles de gobierno.

¿Qué entendemos de eso?

Se han dado denuncias en tiempo y forma por pate de todo tipo de sectores cuando los gobernadores, no responden a los pagos y compromisos, y eso de que Hacienda trabaja de la mano con la Procuraduría General de la República en materia de inteligencia financiera con la que cuenta la secretaría de Hacienda, para proveerle de toda la información que requiera en cualquier caso que investigue, parece como que sucede a bola pasada.

Dice Meade Kuribreña que, sobre la afectación a las finanzas estatales, ésta tiene que ver con el recurso que haya sido desviado y la dificultad que implica en términos de planeación y orden, cuando los recursos no se aplican a su destino.

La pregunta es ¿Por qué hasta que salen los gobernadores se les investiga?

Con tantos ejemplos ya en proceso, detenidos desde Italia hasta Panamá, no es suficiente ejemplo como para que, se de una serie de candados para que los actuales gobernadores, bastante cuestionados, no puedan usar discrecionalmente el recurso público.

La verdad la tienen más libre para enriquecerse que un presidente.