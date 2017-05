Xiaomi Mi Max 2 va a la caza del iPhone 7 Plus

Con una batería más grande que una tableta

Ciudad de México l De grandes dimensiones pero compacto. Enorme pero funcional. Y, sobre todo, con una gran batería. Para que no le falte capacidad. Xiaomi ha presentado este jueves su nuevo teléfono móvil inteligente, el Mi Max 2, segunda generación del dispositivo en formato «phablet», es decir, de a caballo entre un móvil y una tableta.

Este formato, muy exitoso en mercados como Asia, sigue teniendo cosas interesantes que ofrecer. La firma china ha decidido apostar, sin duda, por uno de los aspectos más controvertidos de los móviles actuales, su escasa duración de la batería, que en muchas llega a desesperar a los usuarios porque no alcanzan ni el día completo.

Para hacer frente a este problema, la marca asiática ha pensado en una batería de iones de litio de gran capacidad que supera, con creces, la integrada en muchas tabletas. Con 5.300 miliamperios por hora, el dispositivo promete una gran autonomía, aunque cabe destacar que la mayoría de consumo energético se produce de ciertos recursos como la iluminación de la pantalla. Es un paso importante, pues, pero que tampoco es la panacea, aunque en su defensa incorpora sistema de carga rápida, otro aspecto clave en los móviles más avanzados.

El segundo aspecto que destaca el terminal es, sin duda, el de su diseño. Una pantalla de 6.44 pulgadas lo hacen monstruoso, aunque que todavía no se ha podido comprobar en primera persona. Su resolución es Full HD, algo posiblemente escasa por el gran tamaño del panel escogido. En cuanto a su diseño, el cual recuerda incluso al iPhone 7 Plus, está fabricado en metal.

En otros aspectos técnicos, el Xiaomi Mi Max 2 suple la carencia de los procesadores más avanzados por la integración del modelo Snapdragon 625, de Qualcomm, que se mueve a 2 GHz y que no es el más potente del mercado, aunque se suple con unos 4 GB de memoria RAM que, sobre el papel, puede garantizar un rendimiento óptimo. En su apartado fotográfico destaca una única cámara, de 12 megapíxeles y doble flash, dejando así de lado a la configuración escogida por otras propuestas actuales que han apostado por la doble cámara. En consecuencia, un hardware decente.

Con sensor de huellas dactilares e infrarrojos, el terminal integra dos altavoces, que proporciona un sonido estéreo -útil para el consumo de contenido multimedia- y un puerto USB-C, un tipo de conexión ya consolidado en el mercado. Gobernado por el sistema operativo Android, Xiaomi sigue en sus trece de añadir una capa de personalización llamada MIUI que incorpora algunas funciones específicas. En cuanto a sus versiones, de 64 y 128 GB de almacenamiento.