No habrá iPhone 8 este año, según un nuevo informe

Ciudad de México l Apple se mantiene en silencio mientras que cada vez surgen con mayor fuerza los rumores sobre un retraso en la fabricación del terminal, y por tanto, puesta en venta. Así, el nuevo iPhone 8 no saldrá al mercado hasta 2018.

Es lo asegura el portal ValueWalk en base a fuentes cercanas a la cadena de suministro de Apple. Se espera que el dispositivo del décimo aniversario ofrezca mejoras significativas respecto a los lanzamientos anteriores» por lo que el nuevo terminal estrella, debido a un problema en la cadena de suministros, se retrasará lo que obligará a la compañía a lanzar solo el iPhone 7S y 7S Plus, la segunda generación del iPhone 7 y 7 Plus lanzada el pasado año.

Fuentes cercanas a Foxconn sugieren que Apple solo realizará pedidos para el iPhone 7S y el iPhone 7S Plus», asegura ValueWalk. Hay que recordar que al cumplirse este año el décimo aniversario del iPhone, los rumores apuntan a que Apple presentaría tres nuevos modelos: uno de 4,7 pulgadas (probablemente llamado iPhone 7S); otro de 5.5 pulgadas (probablemente llamado iPhone 7S Plus); y el tercero sería el iPhone 8 o iPhone X, el más alto de gama (cuyo precio rondaría los 1.000 euros) y auténtica estrella de este año. Así, los fans de Apple tendrían tres nuevos modelos en 2017. Pero parece que no va a ser así y tendrían que conformarse, en principio, con las nuevas versiones del iPhone 7.

Las mejoras del iPhone 8 o iPhone X

La fuente cercana a Foxconn sugiere que los materiales de fabricación para el nuevo iPhone comenzarán a llegar en la última semana de junio, lo que significa que al menos el iPhone 7S y el iPhone 7S Plus podrán lanzarse en septiembre, indica el portal especializado. Una vez que estos materiales lleguen a la sede de Apple -continúa-, los informes deben proporcionar información adicional de los posibles lanzamientos de iPhone».

A pesar de ello, la mayoría de los observadores de Apple todavía creen que la compañía hará algo excepcional con el fin de conmemorar el décimo aniversario.

Ya se filtraron las imágenes de cómo sería el nuevo iPhone 8. La característica más destacada es que no tendrá botón Home, como ha hecho Samsung. Es decir, se integraría en el panel OLED. También tendría doble cámara con realidad aumentada y carga inalámbrica.

No es la primera vez que se publican informaciones respecto al posible retraso del iPhone 8. Las mejoras significativas de hardware son las culpables de esta anómala situación, ya que Apple siempre presenta a principios de septiembre sus nuevos terminales que, días después, se ponen a la venta. Pero esta vez, el nuevo panel OLED personalizado, el chip Apple A11 de 10 nanómetros SoC, el nuevo módulo 3D Touch (el lector de huellas dactilares iría incrustado en la pantalla) o la cámara de detección 3D están dando más quebraderos de cabeza a los de Cupertino de los que esperaban.

