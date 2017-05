La era Blade Runner llega a la construcción

Ciudad de México l El sector de la construcción ha vivido unos momentos muy complicados con la burbuja inmobiliaria. Por eso, ahora temen que se genere otra burbuja, pero esta vez a nivel tecnológico como consecuencia de la proliferación de herramientas digitales. Sin embargo, lo cierto es que su aparición es cada vez más una realidad y los profesionales dedicados a este ámbito deben comenzar a valorar todas las posibilidades que ofrecen.

El Big Data, por ejemplo, en un futuro cercano será aplicado a las carreteras y podrá evitar accidentes de tráfico. Un sensor permitirá la monitorización continua de las condiciones del interior del pavimento para conocer el estado real del deterioro del firme. De esta forma, se podrá reparar si es necesario y evitar que cause algún daño. Este proyecto ya existe y se llama Repara 2.0. En estos momentos, lo están desarrollando varias empresas como Acciona, Sacyr o Repsol, según el ingeniero de Caminos y Technical and Development Manager para Repsol Asfaltos, Franscio José Lucas Ochoa.

La multinacional energética estuvo presente en la jornada Tech Constrution Day celebrada en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. En ella, se presentaron proyectos y servicios tecnológicos punteros en un encuentro dedicado a la innovación tecnológica.

Las herramientas que más destacaron en el futuro de la construcción, según los gurús del sector, fueron: el Big Data, Inteligencia de las cosas —IoT—, los nanomateriales y drones. No obstante, el mayor protagonista fue el BIM —Building Information Modeling—, metodología que será implantada de forma obligatoria en España en 2018 en todos los proyectos constructivos de financiación pública.

Las posibilidades del BIM

Esta maqueta digital, en tres dimensiones, supone una revolución tecnológica para la cadena de producción y gestión de la edificación y las infraestructuras. Algunas de las ventajas que proporciona el BIM son la reducción de costes y la construcción de manera más eficiente. Además, su aplicación total creará nuevos perfiles profesionales como modelador BIM o BIM manager.

El BIM supone la digitalización de los espacios y vamos hacia un mundo totalmente digitalizado. Esta herramienta lo va a ocupar absolutamente todo y ni siquiera como lo entendemos ahora», sostiene el CEO de Visual Technology Lab, Iván Gómez. Sin embargo, confiesa que España va retrasada en esta tecnología si se compara con los países europeos del norte o Estados Unidos. Por su parte, el arquitecto Técnico y tecnólogo Enrique Alario, pese a que cree que «es absolutamente necesario», lamenta que haya estudios que aún no se atreven a trabajar con el BIM.

De manera que, mientras los más reticentes al BIM prefieren seguir dibujando una línea en un papel en vez de diseñar muros o puertas en tres dimensiones, siguen surgiendo nuevas técnicas que van un paso más allá: la unión del BIM y la realidad virtual o aumentada.

Desde Visual Technology Lab trabajan en integrar ambas herramientas para obtener un resultado más eficiente en construcción. Así que a través de las gafas Microsoft Hololens o HTC Vivens, un arquitecto puede moverse libremente por el espacio de un edificio en obras para la detección de fallos en los elementos arquitectónicos o hacer arreglos de mantenimiento del edificio desde su propia oficina.

Esta última idea, fue muy latente durante toda la jornada, pues los expertos apuestan a que la innovación no solo pasa por la fase de construcción, sino que una vez finalizada las obras, la empresa también deberá estar presente para su conservación. De modo que, en esta línea IBM propuso la creación de edificios cognitivos cuya base sea Internet de las Cosas.

No es ciencia ficción

Son edificios que entienden lo que se le dice, razonan y son capaces de aprender incluso de sus errores. Ya no se programan, se enseñan», señala el representante de IBM, Gonzalo Valle. Así, por ejemplo, se podría conocer cómo circulan las personas por ese edificio o interactuar con los elementos: abrir una puerta, apagar una luz, etc. Valle explica que su implantación supondría una optimización del el agua o la energía eléctrica a la vez que reduciría la emisión de los gases de efecto invernadero. Asimismo, señala que esta tecnología no supone una gran inversión y que se podría integrar en edificios antiguos. «No es ciencia ficción», señala.

Opinión que concuerda con la de Gustavo Díez, de Presto Ibérica, quien presentó unos grifos en los que, entre otras funcionalidades, se quedaba registrado la temperatura con la que cada miembro de la familia se lavaba las manos. «Elementos innovadores que antes considerábamos exclusivos de películas de ciencia ficción como Blade Runner, ya existen, como los sistemas de grifería domótica con inteligencia artificial integrada.

Un futuro incierto

Sin duda, el año que viene con la aplicación obligatoria del BIM, comenzará a hacerse latentes los cambios en este ámbito tan tradicional. Aunque el problema al que se enfrenta este sector en la innovación reside en que la tecnología existe y faltan ideas para saber qué hacer con ella, reseña Enrique Alario.

Para él el primer paso va a ser vender construcción más que hacer construcción. Creo que la realidad virtual va a ayudar mucho a vender». Asimismo, comenta que ya no es necesario un piso piloto porque al comprador se le pondrá unas gafas en la oficina y se le enseñará toda la casa con los materiales que él quiera y sin tener que realizar una inversión en hacer una maqueta de un piso piloto.

Por otra parte, Iván Gómez está seguro que el cambio se producirá cuando todo comience a funcionar todo junto: BIM, IoT, realidad virtual y aumentada, etc. A lo que matiza, el Director de Desarrollo del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, Felipe Aparicio, que con todas estas herramientas la edificación será más eficiente, pero siempre y cuando exista un equilibrio con la experiencia del profesional. Un valor irremplazable.

En cualquier caso, la aplicación de las nuevas tecnologías en la construcción genera un gran debate y nadie está seguro de cuál será el futuro. Pero lo que está claro es que se trata de un mundo que aún está por descubrir y que cada día está más cerca de ser una realidad.

Related