Chivas arranca empate en Toluca y se lleva ligera ventaja

Toluca l Chivas sacó una ligera ventaja en el duelo de ida de las semifinales del torneo Clausura 2017 tras empatar 1-1 ante Toluca, este jueves en partido disputado en el estadio Nemesio Díez.

Con el gol de visitante del conjunto tapatío, los escarlatas están obligados a ganar o empatar por dos o más goles el próximo domingo en Guadalajara, en el partido de vuelta.

El gol del Rebaño fue obra de Rodolfo Pizarro, al 82, mientras que por el conjunto mexiquense anotó Fernando Uribe, al 85.

Toluca había logrado perforar la red al minuto 10 tras un cabezazo de Uribe, pero el árbitro anuló la anotación por una posición adelantada.

Los Diablos Rojos salieron a la cancha con mucha intensidad y con un juego muy dinámico en busca de abrir el marcador en la parte inicial del partido.

Apenas a los cinco minutos Gabriel Hauche se animó a tirar a la portería desde media distancia pero el disparo careció de fuerza y cayó justo en las manos del arquero rojiblanco Rodolfo Cota.

Rubens Sambueza pronto se convirtió en la mejor arma del Toluca, pues su juego desequilibrante le permitió colarse por las bandas para enviar centros precisos, no obstante estos fueron desaprovechados por Pablo Barrientos y Efraín Velarde.

El esfuerzo y la intensidad de los escarlatas recibió su recompensa al minuto 10, cuando después de un tiro libre el balón quedó al alcance de Uribe, quien remató con la testa para vencer a Cota. El festejo de los locales fue interrumpido luego de que el silbante decretara una posición adelantada.

El gol anulado despertó al Rebaño, que hasta entonces lucía perdido en la cancha haciendo evidentes las ausencias del capitán Jair Pereira y Rodolfo Pizarro.

Poco a poco los rojiblancos comenzaron a acercarse al arco custodiado por Alfredo Talavera. Al minuto 21 Alan Pulido hizo una gran jugada individual, pero terminó por cederle el balón a Carlos Fierro, quien sacó un potente disparo que pasó apenas desviado del arco.

Fierro tuvo otra oportunidad para anotar luego de que Néstor Calderón le envió un centro preciso, pero no logró acomodarse para rematar y el esférico fue atajado por Talavera. Orbelín Pineda falló la más clara, pues sólo tenía que empujar el balón a la red, pero sólo lo abanicó.

Tras un inicio alentador, los pupilos de Hernán Cristante se desdibujaron, pues no lograban hacer daño a la cabaña de Cota.

No obstante, la falta de contundencia y de puntería de Chivas evitó que los cartones se movieran a su favor. Los rojiblancos intentaron sorprender con jugadas preparadas pero ninguna estuvo cerca de causar peligro. Antes del descanso, Pineda estuvo cerca de anotar otra vez, pero Talavera salvó su cabezazo.

En la segunda parte, Toluca volvió a inspirarse y comenzó a llegar al área del Rebaño por medio de Hauche, Sambueza y Uribe; sin embargo, ninguno pudo concretar la anotación.

El partido se tornó un tanto aburrido y ambos técnicos decidieron hacer modificaciones en sus planteles. Por Chivas ingresó Pizarro, Ángel Zaldívar y Javier López en lugar de Fierro, Pineda y Calderón, respectivamente. Mientras que por los Diablos Rojos entró Carlos Esquivel y Enrique Triverio en sustitución de Hauche y Barrientos.

Cuando parecía que los cambios no habían surtido efecto, el Nemesio Díez enmudeció luego de que Pizarro definiera tranquilamente con la pierna izquierda un rebote en el área chica para fusilar a Talavera, al 82.

El gusto le duró poco a los tapatíos, pues tres minutos después Uribe peinó el balón para enviarlo al fondo de la red.

En los minutos finales, Chivas tuvo la oportunidad de ampliar el marcador cuando Pizarro le dejó el balón a Pulido en la media luna y éste sacó un potente impacto que pasó por encima del ángulo.