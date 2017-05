Ariana Grande se encuentra a salvo de la explosión

Ciudad de México l La cantante estadunidense Ariana Grande se encuentra a salvo de las explosiones acontecidas la noche de ayer en la Manchester Arena, donde ella ofreció un show, difundió su representante.

Joseph Carozza, portavoz de la estrella del pop de 23 años, reveló a medios británicos que ella salió ilesa de las detonaciones ante una audiencia estimada en 21 mil personas.

Al finalizar el concierto de Grande en la ciudad británica se registraron un par de explosiones.

La intérprete está ilesa y hasta el momento no ha externado ninguna opinión a medios ni tampoco a través de sus redes sociales.

-El fenómeno Ariana Grande

Ariana Grande-Butera nacida en Boca Ratón, Florida, el 26 de junio de 1993, saltó a la fama en Victorious, una sitcom destinada a los adolescentes que se vio el canal Nickelodeon entre 2010 y 2013, donde interpretaba el papel secundario de Caterina Cat Valentine, una amiga de Tori Vega (Victoria Justice), el personaje central de la historia; sin embargo su rol de chica excéntrica y simpática se ganó el cariño de los televidentes.

Pero además del carisma con su potente rango vocal, con registro de soprano lírica, se ha abierto camino en la música pop, donde ha sido comparada con Mariah Carey. Su primera experiencia discográfica fue como parte de la banda de sonido de Victorious, en 2011, y después editó tres álbumes como solista: Yours Truly (2013), My Everything (2014) y Dangerous Woman (2016).

A sus 23 años esta menudita intérprete es todo un fenómeno en las redes sociales, ya que en Twitter posee una legión de 45 millones de fieles seguidores, autodenominados Arianators, y en Instagram la cifra supera los 100 millones.

Fuente: (Excélsior).

