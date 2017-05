Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

Terminan hoy las campañas a la gubernatura en Coahuila, Nayarit y Estado de México y para las alcaldías de Veracruz, a partir del jueves cada quien en sus cuartos de guerra repasaran operativos para el próximo domingo 4 de junio.

Son diversas las encuestas que dan triunfos lo mismo a MORENA, PAN, PRD y al PRI; pero la que verdaderamente cuenta es la del próximo domingo donde el elector decidirá con su sufragio a sus futuros gobernantes. Cada partido sabe cómo operar en la elección.

Mucho se ha dicho que por lo cerrada que pronostican las encuestas serán triunfos apretados; y, por tanto, los perdedores recurrirán a los tribunales para echar abajo la victoria de uno u otro bando.

La elección que ha llamado más la atención es la que se desarrollará en la tierra del presidente Peña; pues el huésped de los Pinos, ni al grupo Atlacomulco, les gustaría perder frente a MORENA, quizás con el PRD de Juan “colorado” Zepeda sí, porque Josefina la dejan en tercero o cuarto lugar. Aunque los azules aseguran que tienen muchas posibilidades de alzarse con la victoria.

No deja de llamar la atención que AMLO desde antes de arrancar las campañas había mandado a freír espárragos a los partidos de izquierda (PRD, PT y MC) confiado dijo que irían solos principalmente en el Estado de México pero el tabasqueño algo observó en el futuro para que el pasado 5 de mayo el político de Macuspana, lanzara el primero de cinco ultimátum con dedicatoria especialmente a Juan “Colorado-Sin Miedo” Zepeda para que el candidato del Sol Azteca declinara por Delfina sino, no habría alianza con MORENA para el 2018.

Cinco veces exigió el decline mismas veces que don Juan se negó y también Dante Delgado Ranauro con su Movimiento Ciudadano dijo no al decline de su candidato en favor de la ex presidenta de Texcoco. Sólo el del PT se fue con el PEJE.

¿Tendrá datos el PEJE de que los votos no le alcanzaran para que su candidata gane, de ahí su necesidad de bajar a beber agua, aunque lo hayan mandado al carajo?

Andrés Manuel es un zorro de la política y sabe algo más por eso ha denunciado que habrá elección de estado en tierras mexiquenses, ¿Quién sabe? Pero de que por primera vez las cosas no le han salido tan bien al mesías es una realidad, por eso pidió a gritos el decline de los candidatos de IZQUIERDA en favor de la profesora Delfina.

En los últimos días AMLO se peleó con Pepe Cárdenas y con otros comunicadores incluso con aquellos que han sido afines con su proyecto, como la periodista Carmen Aristegui. Y eso sus adversarios lo toman como que anda algo inseguro el dueño de la chingada.

Algo más que denota nerviosismo en MORENA es la difusión de una encuesta publicada en el Economista en donde la empresa Mitofsky da ventaja a Delfina por 3.5 por ciento por encima de Alfredo del Mazo, pero el propio Roy Campos patrón de la casa encuestadora salió a desmentir esa encuesta.

Algunos aseguran que fue John M. Ackerman el mariscal y asesor principal de AMLO el que se encargó de filtrar los datos tendenciosos difundidos el domingo.

Y en su cuenta @johnMAkerman coloca otra encuesta donde pone a Delfina 10 puntos arriba de Alfredo Del Mazo y pregunta ¿Esta también es “falsa”? PRI va q vuela hacia derrota #EdoMex. Encuestadoras oficiales dando “empate” buscan preparar escenarios para fraudes.

Creo que si los datos que tienen en Morena fueran ciertos de esa amplia ventaja su líder moral y candidato a la grande en el 2018 no hubiese hecho llamados al decline y no se mostrara nervioso.

Pero total, las encuestas han fallado en las últimas elecciones, así que solo a esperar que quién gane se le respete y si hay que alegar algo lo lleven a las instancias correctas y no se desate la violencia en las calles.

Vámonos a otra cosa Ricardo Salgado Perrilliat es desde ayer el secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

De acuerdo a informes de la Auditoria Superior de la Federación, don Ricardo ha sido designado para que ocupe el cargo por cinco años.

La titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González había dicho que, en el Sistema Nacional Anticorrupción, la sociedad civil es la que encabeza el propio Sistema.

Excelente la determinación y decisión del diputado Límbano Domínguez Román, del Partido Verde Ecologista de México, quién dice está decidido a exigir a las autoridades ambientales una investigación a fondo sobre la contaminación del río Pacú.

Desde la Tribuna más alta de Chiapas, el chiapacorceño pidió a las autoridades deslindar responsabilidades e investigar el origen de la contaminación del río de Pacú y Suchiapa, fenómeno que ha causado mortandad de peces en la zona.

Esta contaminación podría prender focos rojos en la salud de comunidades de Chiapa de Corzo, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez por eso en breve me aseguró sostendrá reuniones con CONAGUA, PROFEPA, SEMARNAT, SMAHN.

El presidente de la Alianza del Autotransportes, Bersaín Miranda Borras tiene al menos 15 días que disfruta de la libertad a lado de su familia.

El contador ya anda en suyo y pronto se empezará a dejar ver en los desayunaderos y comederos políticos.

Gracias por el favor de su atención comentarios a conejorapidos@hotmail.com.