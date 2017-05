Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

Creo que quién ordenó publicitar a Luis Humberto Morales en ocasión a su cumpleaños flaco favor le hizo al “Balita”.

Mandan a decir que el joven cercano al número UNO es discreto, de bajo perfil, pero advierten que no hay que perderlo de vista por su talento, además de ser discreto, leal y de todas las confianzas del gobernador MAVECO entonces ¿Por qué boletinaron los halagos y virtudes del Balita?

El que debe estar haciendo coraje es el sirenito, Miguel Prado de los Santos pues ya había mandado a decir que se convertirá en el director del COBACH en sustitución de Jorge Enrique Hernández Bielma, pero nanchis de la loma no será activado para bien de la comunidad escolar y de los trabajadores de ese sistema escolar.

Fuentes confiables me aseguran que es cierto que Jorge Enrique Hernández Bielma se va del Colegio de Bachilleres, pero en su lugar llegará Luis Humberto Morales, alias El Balita. Si esto es así será un acierto del que manda pues Luis Humberto es un joven con gran experiencia acumulada en los últimos años que sabrá dar buenas cuentas al Ejecutivo, al estudiantado y por supuesto a los trabajadores del COBACH.

Ahora que nos referimos al sirenito de Tonalá, trabajadores del programa estancias infantiles mandan a decir lo siguiente.

En los tiempos en que fue delegado Miguel Prado de los Santos ordenó que su cuñada de nombre Julia Concepción Nuricumbo Tapia asumiera la coordinación del programa de estancias infantiles de la Sedesol y desde ahí está haciendo mucha paga.

Lo peor es que por su ambición al dinero y a la corrupción las estancias infantiles son un verdadero peligro para las niñas, niños y los padres, pues los denunciantes aseguran que no hay el mínimo cuidado de que operen como lo marca la norma.

La señora Julia corrió a Manolo un supervisor del programa de estancias infantiles de la misma Sedesol, que se sabía de la “A” a la Z las reglas de operación.

Y hoy ni doña Julia ni sus subordinados se saben las reglas de operación y es un área donde si no se conoce el ramo los niños están en riesgo.

Los supervisores que hacen la talacha ganan salarios muy bajos y encima se los bajaron, en su denuncia aseguran que está aprovechando su momento para darles a sus familiares y amigas los permisos para crear estancias infantiles.

Acaba de meter a una su amiga que es Aída Luz León Alcázar y la dejaran de apoyo en la oficina y tampoco conoce las reglas de operación y la plaza es de supervisor y debe salir a supervisar a diferentes partes del estado, pero no hace su tarea, pues las estancias que debieran tocarle a ella se las repartió a supervisoras que ya tienen experiencia y con esto les cargó más trabajo, ojalá y el señor Enrique Miranda, titular de SEDESOL conozca de todas estas tropelías y corrija el asunto porque coordinar y supervisar las estancias infantiles no es un juego de niños y no vaya a ocurrir otra desgracia como la guardería ABC en Sonora.

Estaremos atentos a las denuncias que vayan enviando y las compartiremos.

Durante una entrevista con el periodista Pepe Cárdenas, MALO se mostró como lo que es intolerante, soberbio y actúa como dictador. Y aunque ya encontró la horma de su zapato en Yunes y Zepeda, el de Macuspana insulta a todo el que se deja.

Manuel Andrés López Obrador es un tipo que no le gusta entrevistas incómodas, las quiere a modo, y a los que se atreven a criticarlo los ataca y los compara como miembros de la mafia del poder.

Se sabe que en el Estado de México su candidata Delfina y él mismo han hecho alianzas con Elba Esther Gordillo, pero él lo niega y tachó de calumniador al titular de Todas Las Voces… aquí lo que se dijeron.

AMLO: No tengo alianza con la maestra Elba Esther Gordillo, y ya no sigan calumniando ustedes, te lo digo con todo respeto, o sea, hagan un periodismo independiente, distante del poder, cercano al pueblo y digan la verdad, Pepe. Oye, esto es de manera afectuosa, cariñosa.

José Cárdenas: Oye, pues te agradezco Andrés Manuel las clases de periodismo, lo que no te puedo agradecer son las acusaciones de calumniador. Eso si no te lo puedo permitir, con todo respeto, como dices tú.

AMLO: Tómalo como quieras.

JC: Ah no, ya lo tomé Andrés Manuel, y si quieres aquí terminamos la entrevista. No hay nada más que hablar entre tú y yo.

AMLO: Serénate, mira, serénate.

JC: No, el público no merece que tampoco lo llenes de mentiras y de exageraciones.

AMLO: No, no, no, no, no, no, no, ¿cómo vas a decir que tengo una alianza con la maestra Elba Esther?

JC: Lo estás manifestando públicamente y tú la estás defendiendo. La que era parte de la mafia del poder como tú decías, ahora ya quedó santificada porque tú la bendijiste.

AMLO: Oye, pero no inventes.

JC: No lo invento, yo narro, pero tú te molestas y dices que soy un calumniador. No se vale.

AMLO: Sé objetivo, hay que seguir los pasos de los buenos periodistas de México, independientes, libres. (Seguramente se refirió a aquellos que nunca critican el proceder del PEJE y le dan con todo al presidente Peña, a las Fuerzas Armadas, al gabinete y gobernadores).

JC: No, pues te agradezco las clases de periodismo. De verdad te las agradezco.

AMLO: Te mando un abrazo afectuoso. Adiós, adiós.

JC: Yo también, con mucho afecto, ya sabes. Desde el fondo del alma. Adiós que te vaya bien, y si no te va bien, también.

La entrevista empezó con el asunto del huevazo que una mujer en Veracruz le tiró en la cabeza al peje y cuando Pepe Cárdenas le preguntó sobre la alianza del PEJE con la ex lideresa del SNTE le salió lo pleitista de borracho de cantina como lo califico Juan Zepeda.

Por cierto, Miguel Ángel Yunes Linares gobernador de Veracruz no duda tantito que este asunto del huevo haya sido un auto huevazo y su gente armó el teatrito para minimizar el quinto video escándalo de Eva Cadenas acusando a la coordinadora de MORENA de estar atrás de la entrega y recibidera de paga.

Claro como son ellos fue un complot, un cuatro, pero si las video filmaciones son de otros políticos que no sean de MORENA entonces sí con todo le tiran, a los corruptos del PAN, PRD, PT, PVEM, PANAL, PRI, MC.

Falta mucho para la elección presidencial del año próximo, pero queda demostrado que el estandarte de la honestidad que el PEJELAGARTO presume está lejos de ser realidad y más bien es una máscara y MORENA en verdad es Movimiento de Recaudación Nacional. Le mandan a decir sus rivales.

A otra cosa… El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Mariano Díaz Ochoa reconoció el trabajo de las distintas fuerzas policiacas para mantener a Chiapas en altos índices de seguridad compara al resto del país, ”Al esfuerzo de las policías de Chiapas, de la Fiscalía y de la Secretaria de Seguridad Pública tenemos una tranquilidad extraordinaria en Chiapas yo soy de San Cristóbal de las Casas y el turismo fluye todo el año y todo mundo camina en las calles, entra en las noches sin ningún problema de inseguridad”.

Ayer Carlos Penagos Vargas, diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado nos confirmó que van por el rescate de los monumentos históricos de los 122 municipios de Chiapas y empezaran con los de Tuxtla, ”Espero tus solicitudes, tu opinión de que monumentos en Tuxtla se deben de poner éstas placas donde se determine que son patrimonio de la Ciudad para que tú, como tus papas, tus hijos que están viendo también tus nietos lo vean esto es de nosotros y también te digo que puedes decir y opinar cuando alguien quiera cambiar de nombre algo lo que ya está hecho ya está hecho son nuestras cosas y por eso la ley”.

Los trabajos de modernización que se realizan en el boulevard Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez siguen los tiempos estimados y continuaran laborando en diversos turnos comentó Jorge Alberto Betancourt Esponda.

El Secretario de Obra Pública y Comunicaciones dijo que a partir del lunes no habrá contraflujo en el carril norte únicamente será para circular de oriente a poniente para dar mayor agilidad a los vehículos que por ahí transitan, “Vamos muy bien con lo programado yo calculo que esa obra deberá estar terminada esperamos como en octubre de este año si Dios lo permite”.

El presidente de la Asociación Estatal de Libreros del Estado de Chiapas, Julio Sánchez Esquinca considero que pese al uso de tecnología digital las obras de texto impresos en papel siguen vigente entre los lectores.

Aunque de 50 socios hoy nada más quedan 25 libreros tienen claro que tomaran un segundo aire para consolidar el hábito por la lectura de las nuevas generaciones a través de zagas, leyendas y recomendaciones de títulos que se difunden a través del cine, “Nosotros vemos con buenos ojos la tecnología y el contexto de la asociación es que lea el chiapaneco y ya sea a través de cuestiones virtuales o libros físicos lógicamente estamos más en la preservación del libro impreso no ha repuntado tanto actualmente se estandarizo a través de los que leen cuestiones electrónicas y hoy por hoy el libro impreso se ha mantenido y poco a poco ira creciendo en un dos por ciento”.

Gracias por el favor de su atención comentarios a conejorapidos@hotmail.com.