Ángel con Diabluras

Empresarios del sector prestadores de servicios y departamentales prevén que en los festejos por el Día de las Madres haya una derrama económica por más de 44 mil 78 millones de pesos.

Si es de los que aún tienen el privilegio de tenerlas con vida felicidades y apapáchelas.

Y si no ha comprado el regalo para su mama aún está a tiempo y vaya a las florerías, joyerías, zapaterías, tiendas de línea blanca o simplemente invítela a comer y demuéstrele todo su amor.

Quienes hemos quedado físicamente sin ellas viven en nuestros corazones y en los recuerdos y no queda más que ir a misa para pedir por el eterno descanso y llevarle flores al sepulcro.

Desde Sonora el Secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer advirtió que “la Secretaría de Educación Pública solamente negociará las cláusulas del contrato colectivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con ningún otro gremio docente”.

El funcionario federal subrayó que ya no existen dobles negociaciones salariales, “pero continuaremos escuchando todas las voces interesadas para que avance la Reforma Educativa propuesta por el gobierno federal y avalada por las distintas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión”.

Un grupo de trabajadores de base liderados por Raúl Ramírez Cruz, secretario de conflictos del Sindicato único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tuxtla Gutiérrez (SUTSM) llegó a manifestarse al interior del Ayuntamiento para exigir el pago de préstamos.

Dicen que el Secretario General del SUTSM, José Manuel Ramírez Álvarez es una marioneta al servicio de don Raúl y por eso este último busca generar problemas donde no debe haberlos.

Se sabe que mientras que para la gran mayoría de los mil 100 trabajadores del sindicato los prestamos son de dos, tres, cuatro o cinco mil pesos, el chuchon del Secretario de Conflictos del SUTSM y otros altos dirigentes solicitan prestamos de cien mil y hasta ciento cincuenta mil del águila por piocha, idiai pua’ eso no lo saben los que dicen representar.

Hasta ahora la Tesorería del Ayuntamiento ha entregado al SUTSM recursos económicos por la cantidad de un millón 252 mil 750 pesos y ahora exigen cuatro melones más. Lo único que puede las finanzas del ayuntamiento es otorgarles un millón de pesos que serán entregados el próximo viernes 12 de mayo.

Es cierto que el planteamiento de los préstamos se encuentra dentro del pliego petitorio al ayuntamiento que dirige Fernando Castellanos Cal y Mayor, se estipula que deberá proporcionar los préstamos, aunque no se especifica cuanto es lo mínimo ni cuanto el máximo de los montos, pero los préstamos se generan siempre y cuando haya disponibilidad financiera y desde que empezó la administración los recursos han estado muy limitados.

Estaremos pendientes para informales cómo avanzan las negociaciones y si don Raúl se atreve a informales a la base trabajadora de su solicitud por la cantidad que ha pedido.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo un encuentro en el municipio de Ocozocoautla.

El titular de la SSyPC se reunió con el presidente, Francisco Javier Chambé Morales; agentes ejidales de diferentes comunidades de la región y representantes ciudadanos, e instalaron una mesa de trabajo para exponer propuestas, las cuales serán aplicadas en bien de la ciudadanía.

Se firmaron importantes acuerdos para fomentar la seguridad y vigilancia en la región, por lo que el responsable de la seguridad en Chiapas detalló que se continuará trabajando con las células mixtas, integradas por autoridades de los tres niveles de gobierno, con información diaria y con la realización de reuniones de coordinación para buscar objetivos y estrategias.

Les expresó tener un plan estratégico para la región, elaborado con base en específicas problemáticas que la propia ciudadanía demanda, como la creación de un módulo de vigilancia de forma permanente en la localidad Vicente Guerrero; la implementación de un retén de policías en la colonia la Independencia y en el crucero Guadalupe Victoria; revisión de denuncias por temas de invasiones; patrullajes carreteros en las entradas y salidas del municipio en combate al delito de abigeato y capacitación equipamiento de la policía local.

El oriundo del municipio de Suchiapa, refrendó el compromiso del gobierno de Manuel Velasco Coello, para abonar a la solución de conflictos y problemas sociales, con políticas de proximidad ciudadana que generen mayores niveles de seguridad en los 122 municipios de Chiapas y de esta forma mantener al estado como uno de los más seguros del país.

Habitantes de diversas comunidades, colonias y ejidos de Villaflores y Ocozocoautla piden que las autoridades de los tres niveles de gobierno estatal, federal y municipal deban pongan un alto a las barbaries y atropellos que realizan quienes se escudan en la organización MOCRI.

No es posible que eviten el libre tránsito en diversas regiones, pero en especial este fin de semana fue en el tramo carretero Ocozocoautla-Domingo Chanona, del cerraron el paso y exigieron el pago de peaje quién se opuso fue insultado y hasta uno que otro catorrazo hubo.

Los encargados de hacer que la ley se cumpla deben actuar porque en la frailesca como en otras zonas no se andan con rodeos y si no hay atención que corrija las actitudes de los del MOCRI; ganaderos, productores, agricultores, ejidatarios, campesinas, de la frailesca no tendrán empacho de tomar acción de propia mano y puede darse un enfrentamiento con derramamiento de sangre y la olla no está para más hervidero de problemas.

Quién sabe qué pasa con los que mandan en la capital política que a la frailesca puros funcionarios inútiles de gobierno y de otras instancias como del transporte mandan a apagar el fuego cuando por omisiones de los responsables de áreas estratégicas las complican más y todo porque en lugar de estar trabajando andan en calenturas políticas queriendo ser diputados federales, locales y presidentes municipales o convertidos en jefes de campaña de uno y otro candidato.

Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número VII con sede en Villaflores llevan a cabo una manifestación contra Oscar Sarmiento Macías.

Al jefe jurisdiccional lo acusan de corrupto, chantajista, acosador laboral y acosador sexual, los manifestantes son del Sindicato de Empleados del Sistema Nacional de Salud sección 707.

En sus mantas los que exigen la destitución del galeno publican el expediente de la denuncia interpuesta ante la PGR 0418-108-0407-2017.

