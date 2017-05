30 % de 122 municipios cumplieron con entrega de cuenta publica: 0FSCE

24 ayuntamientos solicitaron una prórroga de 30 días, “como lo marca la ley nosotros acabaremos el 30 de mayo con la prórroga, dijo Auditor Superior del Estado Advirtió Alejandro Culebro Galván, que los otros Ayuntamientos que hicieron caso omiso tendrán la sanción correspondiente

José Ángel Gómez Sánchez l El Auditor Superior del Estado, Alejandro Culebro Galván informó que un 30 por ciento de los 122 Ayuntamientos de Chiapas cumplió en tiempo y forma con la entrega de la cuenta pública, “A comparación del año pasado hemos tenido un incremento en 30 por ciento en municipios, que significa unos cincuenta o más municipios cumplidos, por ley los ayuntamientos tienen hasta el último día de abril para presentarlo y nos da gusto que en esta ocasión fueron más los que lo hicieron, porque de no entregarlo se hacen acreedores a una sanción o a un procedimiento”.

Dijo que 24 ayuntamientos solicitaron una prórroga de 30 días, “como lo marca la ley nosotros acabaremos el 30 de mayo con la prórroga que los municipios han solicitado para poder cumplir y la cifra de quienes cumplan va aumentar”.

El titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, (0FSCE) advirtió que los otros Ayuntamientos que hicieron caso omiso tendrán la sanción correspondiente, ”Quien no presente su cuenta pública anual es sujeto a una sanción y a un procedimiento administrativo o de índole penal, pero hay otros que pronto les informaremos porque no pidieron ni prórroga y tampoco entregaron la cuenta pública anual entonces esos municipios evidentemente tendrán que ser sujetos a un procedimiento”.

El Auditor señaló que las multas aplicadas el año pasado a más de 800 servidores públicos municipales logró que más ayuntamientos cumplan con su entrega de la cuenta pública mensual, trimestral, semestral y anual, “hay buenas noticias que hay que decirlo el tema de multas que implementamos nos ha ayudado mucho porque más allá de sancionar o tener una cuestión punitiva lo hicimos con una intención de que cuando llegara la fecha para entregar la cuenta pública los ayuntamientos no fallaran, porque hay que decirlo un municipio que no ha entregado su cuenta pública mensual, trimestral, semestral menos podrá con la anual”.

Alejandro Culebro Galván recordó que para abonar a la transparencia y rendición de cuentas el Órgano de Fiscalización Superior del Estado abrió en su página digital el programa “Quejas y Denuncias” para que de forma anónima u oficial se informe de alguna obra mal hecha, “no terminada o no realizada para que investigue y se castigue a los malos funcionarios”. Hasta ahora el OFSCE ha recibido 4 denuncias y el funcionario exhortó a la población a enviar sus quejas a www.ofscechiapas.gob.mx, “Abrirle la puerta a la población y de darle a la ciudadanía mejores herramientas para que ellos puedan denunciar o quejarse de los malos usos que a veces hacen de los recursos públicos los funcionarios y quién mejor que los ciudadanos que están en el día a día”.

“Con un grado muy importante usando la Ley de Protección de Datos Personales que eso es muy importante para el denunciante o el quejoso, pero lo importante es que sean quejas y denuncias también bien sustentadas, que sean verídicas porque si no se pueden prestar a muy malos entendidos o a presiones de otro tipo”. Agregó.

Culebro Galván dijo que el programa de “Quejas y Denuncias” no solo será en la página digital, “sino también tendremos una ventanilla, y el Órgano de Fiscalización va a salir a los municipios porque entendemos también que la movilidad y la geografía del estado les dificulta a los ciudadanos trasladarse para venir a la capital chiapaneca, o porque no tienen acceso a los sistemas electrónicos”.

De esta manera explicó “se cumple con el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, porque la queja y la denuncia se vuelve un elemento fundamental para nosotros poder auditar ejercicios pasados”.

El Auditor Superior del Estado consideró que en estos tiempos se deben dar un sentido social a la normativa, “cuál es ese sentido que la gente vea reflejado los resultados que estamos haciendo en el tema de la rendición de cuentas para que los funcionarios hagan un mejor manejo de los recursos públicos y que le den un buen destino para lo que es para beneficio de las y los chiapanecos”.