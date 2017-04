CIDH critica “falta de celeridad” de autoridades sobre los 43 de Ayotzinapa

Ciudad de México l La “falta de celeridad” de las autoridades mexicanas en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y en la exploración de las diversas líneas de investigación sobre este caso preocupa al mecanismo de seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).De igual forma, los integrantes de dicho mecanismo lamentaron que el gobierno del país siga reivindicando la llamada “verdad histórica”, cuando la investigación del GIEI ya descartó la viabilidad científica de esa hipótesis, y cuando además la misma Procuraduría General de la República (PGR) admite en privado que no es su principal línea de investigación no ha hecho diligencias recientes en ese sentido.

En encuentro con los medios, la coordinadora del mecanismo y relatora especial para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosamena, y el secretario ejecutivo de la comisión de seguimiento, Paulo Abrão, dieron a conocer un posicionamiento sobre esta segunda visita oficial.

Ahí, leyeron un comunicado en el que resaltan que a la fecha no hay ninguna persona acusada por el delito de desaparición forzada y que desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación.

Sobre el tema de la “verdad histórica” enfatizaron que al reivindicar esta línea de investigación, el gobierno mexicano “provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares y pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia en este caso”.

Al mismo tiempo, la comisión de seguimiento valoró como pasos positivos la contratación de tecnología LIDAR para la búsqueda de los 43 estudiantes, los avances en la investigación de la telefonía de los normalistas y el establecimiento de un cronograma para tomar declaraciones de otros involucrados en el caso y avanzar en diversos puntos de la indagatoria.

A partir de ello, ambos funcionarios llamaron a “profundizar con urgencia” en la línea de investigación sobre la posible relación de los hechos con el tráfico de drogas de Guerrero a Chicago, así como a priorizar las diligencias en relación con el llamado “quinto autobús”.

Abrão manifestó su extrañeza por el hecho de que la PGR no haya descartado totalmente la llamada “verdad histórica”, y al mismo tiempo admita en las reuniones con la comisión de seguimiento que esa hipótesis no es su línea de investigación y por ende no la ha fortalecido con diligencias recientes. (Fuente: La Jornada)

