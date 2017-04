Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

Está más que cantado que el actual Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar será electo por 9 años más ahora como Fiscal General del Estado.

En sesión ordinaria de hoy martes 04 de abril los diputados locales podrían aprobar que el Abogado de Chiapas rinda protesta como Fiscal del Estado cargo que ostentará por 108 meses.

Al inaugurar el segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional el pasado sábado 01 de abril, los diputados locales dieron lectura al oficio turnado por la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo sobre las propuestas de candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia del Carmen Conde Ruiz, pidió que con fundamento en el artículo 99 del reglamento interior de este Poder Legislativo, “la propuesta presentada sea considerada como de obvia resolución toda vez que se encuentra suscrita por las y los diputados que integran la Junta de Coordinación Política”.

La secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Silvia Lilian Garcés Quiroz, dio lectura a la lista de propuestas, “primera candidata: Alma Rosa Cariño Pozo, segundo candidato, Guillermo Domínguez Espinosa, tercera candidata, Carolina Velázquez Esquinca, cuarto candidato, Raciel López Salazar quinta candidata María Susana Palacios García”.

Pareciera que no habrá sorpresas y la lectura indica que el actual Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar será el elegido, y en el camino quede la actual subprocuradora Susana Palacios García y la fiscal de la Mujer, Alma Rosa Cariño,

Aunque les preguntaron si algún diputado quería pasar a Tribuna para debatir a favor o en contra de esta lista nadie lo hizo dando por hecho que de esa quinteta saldrá el Fiscal General del Estado.

Muchos políticos respiraran aliviados pues don Raciel no será candidato a la diputación federal por el distrito X con sede en Villaflores en donde la redistritación incluye a los municipios de Tonalá y Arriaga.

La también secretaria de la Mesa Directiva, Fabiola Ritchie Diesstel dio a conocer los puntos a tratar para hoy martes, “daremos lectura al acta de la sesión anterior y todos aquellos asuntos con los que se dé cuenta la secretaria, están debidamente denunciados los asuntos que se trataran en la próxima sesión ordinaria”.

Les cuento que eran las 13:30 horas ya estaban casi todos las y los legisladores para inaugurar la instalación del segundo periodo ordinario de sesiones cuando tres veces sonó la alerta sísmica en el Congreso del Estado.

De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y legisladores, trabajadores y periodistas abandonaron la sala de sesiones y se ubicaron en el área de seguridad frente al edificio del Congreso Local en el Atrio de la Catedral de la Iglesia de San Marcos.

Qué bueno que los representantes populares hagan caso a este tipo de cosas.

Legisladores y cronistas sumaran esfuerzos, para planificar acciones y generar propuestas de políticas públicas para rescatar, preservar y acrecentar el patrimonio cultural de Tuxtla Gutiérrez.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, Carlos Penagos Vargas, sostuvo una reunión de trabajo con cronistas, historiadores y promotores culturales miembros del “Movimiento Ciudadano por la Cultura”.

En el encuentro realizado en la Biblioteca del Poder Legislativo, el representante popular por el Primer Distrito Tuxtla Oriente, reiteró su disposición para escuchar y atender a quienes se dedican al quehacer cultural; “porque gracias a ellos, las presentes y las nuevas generaciones disponen de un legado de identidad y conciencia cívica, pero que es necesario acrecentar con la participación decidida de todos”.

Por su parte, los integrantes de la agrupación “Movimiento Ciudadano por la Cultura” de esta ciudad capital, coincidieron en expresar que actualmente existen vacíos jurídicos en materia de preservación y rescate cultural, lo que ha derivado en que diversas obras de arte, esculturas, artículos históricos, se encuentren deteriorados o en el olvido, por ello manifestaron su intención de que se realicen acciones legislativas y se adecúe el marco jurídico que nos rige.

Penagos Vargas se comprometió a ser portador de estas inquietudes y a coadyuvar en la elaboración de iniciativas de ley para someterlas a consideración de las y los diputados de la presente Legislatura; y además, para realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes para atender esta problemática, y de esa forma, rescatar, fomentar, y promover las expresiones de la cultura popular en todas sus manifestaciones.

Llamó a los presentes a conformar un patronato plural e incluyente, que sea el responsable de velar no solo por los espacios físicos y obras de arte, sino por la conmemoración de fechas y de personajes especiales para la cultura, en este caso de Tuxtla Gutiérrez y de nuestro estado.

Este año, dijo, se cumplen 125 años de que Tuxtla Gutiérrez fue proclamada como la ciudad capital de Chiapas, y es un momento propicio para iniciar una jornada en pro de la cultura y de nuestras tradiciones.

Rafael Molina Matus, presidente del Movimiento Ciudadano Por la Cultura, “porque da la casualidad que muchas obras que están a la vista o aquí y muchas olvidadas por eso consideramos la necesidad de legislar y hacer un catálogo de todos estos bienes”

De acuerdo a datos ofrecidos el Ángel de la Independencia es una réplica el original está en la casa particular de algún político.

La presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, Fabiola Ritchie Diesstel pidió a la población no exponerse por mucho tiempo a los rayos del sol para evitar golpes de calor e infecciones en la piel, “invitar a toda la población a turistas, a cuidarse y resguardarse del sol a no exponerse a usar bloqueador, a hidratarse, es una temporada muy fuerte una ola de calor dura lo que estamos pasando en Chiapas y tenemos que hacer la prevención para tener ninguna dificultad o alguna enfermedad debido a esto”.

El diputado local por el distrito VII con cabecera en Ocosingo, Santiago López Hernández informó que prestadores de servicios de sitios eco turísticos de la Selva Lacandona y Montes Azules confían en que la temporada vacacional de Semana Santa se incremente el número de turistas.

Naha, Metzabok, Miramar, Bonampak, Yaxchilán, Toniná, Agua Azul, son algunos de los sitios preferidos por el turista internacional, nacional y local, ”muchos grupos que se dedican a esta actividad de zonas eco turísticas, algunos tzeltales pero mayormente los compañeros lacandones que viven en la zona, tenemos desde Naha, Metzabok, tenemos parte de Santo Domingo, Chansayab, San Javier”.