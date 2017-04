Al Son del texto

Tina Rodríguez

Aun los incidentes que se han presentado en las carreteras del estado, que comprenden ya varios asaltos a turistas, no es Chiapas aquella entidad en que las vías terrestres eran de alto riesgo en temporada vacacional, y ahora se implementan operativos constantes que incluyen los caminos secundarios, para inhibir el tráfico de armas en despoblado.

Obvio: los asaltos por lo general son en tramos carreteros no poblados, en los que atraviesan troncos o colocan piedras para obligar al conductor de la unidad a detenerse.

Lo cierto es que, si bien los incidentes son ya menores a los de hace años en que se llevaban los camiones completos para vaciarlos, y robarle todo a sus ocupantes, el problema es que algunos eventos son hoy muy difundidos en las redes sociales, y dan la idea de que la entidad vive en la total inseguridad, cuando no es así.

El reporte de un asalto a un camión de turistas, suena alarmante y así lo magnifican, y hay los que en la pobre idea de lo que ello significa para el ramo, hasta piden que no vengan a un Chiapas violento y hasta armado.

En redes y algunas páginas informativas se difundió el asalto que sufrieron 25 turistas alemanes en la carretera San Cristóbal-Palenque. Las verdades se durmieron; esos operativos anunciados por el secretario de Gobierno para proteger carreteras, solo sirvió para la foto, porque se les adelantó un hecho: el asunto lo van a registrar en Europa, aunque desde luego Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, han visto reducido la afluencia de europeos, cosa que no sería nada buena para el estado que, por el contrario, busca acreditarse como un destino turístico seguro.

Lamentablemente, repito, este tipo de eventos brincan en la opinión pública local que lo replica más por exhibir a las autoridades del nivel que se trate, que, en ubicar el verdadero impacto económico y social de ello, al difundir que Chiapas es inseguro.

Desde luego que hay delincuencia organizada, pero nada que ver con Sonora, Chihuahua o Coahuila, las Bajas Californias.

Hay que denunciar, pero no comentando excesos, pues aun éstos lamentables eventos, es bueno que Chiapas siga permaneciendo entre los estados más seguros del país.