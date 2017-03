Háganme llegar a Cruz Azul y desnudo la verdad: Bueno

Ciudad de México l Sergio Bueno dirigió a Cruz Azul apenas seis partidos en el Apertura 2015, sin embargo, para el hoy estratega de Jaguares, fue tiempo suficiente para conocer las entrañas de la institución y el por qué no funcionan las cosas, situaciones que dijo revelará si algún día regresa al banquillo cementero.

“No es oportuno, si volviera a llegar desde el principio desnudo al club. Son el cuarto, el quinto, el séptimo poder, háganme llegar a Cruz Azul y les desnudo la verdad del club. Digo qué es lo que ocurre, para modificar, para tener el peso.

“Conozco las entrañas del club, o sea que sé perfectamente las cosas que son buenas del club, que son muchísimas, pero también conozco de fondo las cosas que no lo dejan funcionar”, señaló en conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento ayer por la tarde.

El entrenador, quien reconoció que en su momento le dolió salir del conjunto cementero, declaró que incluso se tuvo que aislar y negar a los medios de comunicación que lo buscaron luego de ser cesado de Cruz Azul, para hablar del tema.

“Sé que hay un gran interés, desde que yo estaba, saben la cantidad de veces que me negué a hablar del club, las veces que me persiguieron para que yo hablara y desnudara lo que verdaderamente pasa en el club, y me tuve que aislar, negar”, apuntó.

Y haciendo referencia a unas supuestas grabaciones entre Agustín Manzo, ex director deportivo de la Máquina y el promotor Carlos Hurtado, Sergio Bueno aclaró que son cosas que no se pueden negar y que suceden en el futbol.

“Da la casualidad que eso está presente en este medio, y tienes que saber navegar y cuando no te coludes en ese tipo de circunstancias, te vuelves enemigo y todo lo que haces está la, entonces te tiene apuntado, te tienen encañado”, concluyó.

