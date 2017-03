Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

El anuncio hecho ayer en La Trinitaria por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña de que el próximo desarrollo en el mundo será entre Centroamérica y México indica que vienen buenas nuevas para esta región nos dijo el Caballero de la Política, Juan Carlos Gómez Aranda, “Fue muy buena noticia que el gobierno de la República esté volteando a ver al sur para impulsarlo”.

En una charla el encargado de la política interna del estado dijo que la mejor manera de evitar la inmigración hacia el sueño americano es arraigar a las personas en sus lugares de origen, “y crear empleos, impulsar la economía y el desarrollo regional es la mejor manera para arraigar a los chiapanecos en su territorio”.

Hay que estar atentos en los próximos días cuando arribe a Chiapas, Enrique Peña Nieto, “yo creo que con el anuncio que pronto hará el Presidente de la República del lanzamiento de la zona económica especial sin duda le espera a Chiapas y particularmente esa región del soconusco una nueva historia afortunadamente la esperamos de éxitos, y hay que decirlo hay trabajo tanto del gobierno federal como de nuestro Gobernador Manuel Velasco Coello”.

Ayer durante el desarrollo del Foro Anticorrupción Chiapas 2017, el presidente de Coparmex, Enoch Gutiérrez Cruz, se mostró quisquilloso en su discurso y de busca pleitos.

Apenas hace un par de días el Instituto Mexicano de la Competitividad informó que de las 32 entidades federativas, únicamente Chiapas y Nayarit tienen todo listo para la entrada en vigor (el próximo 18 de julio) de la Ley Estatal Anticorrupción, y así se refirió el empresario, “No echemos campanas al aire porque antier se dio en el semáforo anticorrupción del IMCO que sólo Chiapas y Nayarit son los Estados que están listos con sistemas locales anticorrupción, eso es solamente el inicio de la carrera pero no es el fin”.

Argumentó que en el proceso de cambios Constitucionales y Creación de la Ley Anticorrupción, “fueron unilaterales, la COPARMEX no fue consultada y eso no puede repetirse en los pasos siguientes”.

Ya encarrilado ENOCH advirtió, “hacemos un llamado a las autoridades para que la selección del Fiscal Anticorrupción sea a partir de propuestas de la sociedad chiapaneca, no avalaremos los Comités integrados con personajes que tengan la menor sospecha de tener ligas con los grupos del poder político en la entidad”.

En tono seco y bravo agregó “se puede decir más fuerte pero no más claro, no metan la mano en la selección de los candidatos ciudadanos no lo vamos a permitir”.

Ayer jueves quedó al cien por ciento restablecido el servicio de agua que brinda Smapa a familias de Tuxtla Gutiérrez informó Fernando Castellanos Cal y Mayor, “Queda al cien por ciento el restablecimiento de agua potable, ayer en la noche alcanzamos el cien por ciento del abastecimiento y la distribución en todos los canales de distribución que tenemos en Tuxtla Gutiérrez”.

Arranco la pavimentación de los primeros metros del carril norte del boulevard Belisario Domínguez en el tramo jardines de Tuxtla a una plaza comercial, se han utilizado 56 metros cúbicos de concreto hidráulico.

A partir de las diez de la noche y hasta las seis de la mañana se llevará a cabo este proceso con la maquina pavimentadora que ha sido calibrada para el tendido del concreto hidráulico, informó Fernando Castellanos Cal y Mayor, “Ya iniciaron con esta primera fase y yo calculo que ya nos vamos a dedicar en los próximos días a tirar concreto esperar a que este seque para que podamos reanudar la terce fase para seguir avanzando”.

Durante el homenaje por el XXX aniversario luctuoso del ex gobernador Juan Sabines Gutiérrez pasaron lista de presentes muchos de sus amigos del que pasó a mejor vida, pero también del hoy Cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero.

Presentes en el homenaje don Marianito Betancourt, Armando García Cunjamá, Librado de la Torre, Pedro López Ayanegui, Rafael Ceballos Cancino, Juan Carlos Gómez Aranda, alguien que le apodan el “Tigre”, Pedro Cancino, Alejandro Navas, Juan Carlos (El Chapitas) López Fernández, José Antonio Zenteno Santiago, líderes de colonias, mercados y músicos.

Mujeres como Marta Bital, Hermisenda Paniagua Guzmán, así como otras que no recuerdo sus nombres, notorio que otra vez nadie llegara de los hijos de don Antonio Pariente Algarín, gran amigo de don Juan Sabines, doña Chacha Pariente otra vez ausente lo mismo que sus hermanos.

En lo que va del año en Tuxtla Gutiérrez se han asegurado y puesto a disposición de las autoridades de justicia a 36 personas como presuntos delincuentes informó Moisés Grajales Monterrosa, “Ayer aseguramos a 4 personas que nos estaban robando las tiendas que son de autoservicio en la noche, ya llevaban en su haber varios robos se logró asegurar el día de ayer en un operativo estratégico entre la Procuraduría de Justicia del Estado, la Policía del Estado y la Policía Municipal”.

A la fecha van más de 36 detenidos y puestos a disposición, “tenemos buenos resultados esta semana y desde la semana anterior a esta hemos asegurado a varias personas que se dedican a robar a casa habitación, a robar en la calle y ya tenemos varios asegurados estamos haciendo las puestas como corresponde y bueno con esto estamos limpiando de la comisión de este tipo de delitos en la capital”.

Durante los meses de enero y febrero el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez logró captar más de 108 millones de pesos.

El recurso captado fue por concepto del predial, traslado de dominio, fraccionamientos, condominios, derechos, productos y aprovechamientos, nos informó Cristina Palomeque Rincón, tesorera del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, “La recaudación al 28 de febrero llevamos un ingreso de 108 millones setenta y siete mil 767 pesos con 82 centavos de los cuales corresponde al predial 95 millones 980 mil 418 pesos, a traslados de dominios nueve millones 697 mil pesos, otros impuestos como son multas, gastos de ejecución y recargos dos millones 471 mil pesos, derechos ocho millones 528 mil pesos, productos un millón 936 mil y aprovechamiento cuatro millones un mil 844, tenemos un incremento en comparación del año pasado de 830 mil arriba en el concepto del predial”.

